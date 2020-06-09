7 способов прокачать мозг и стать сильным геймером

Если у тебя появилось много свободного времени, которое ты решил потратить на видеоигры и хочешь использовать эту возможность по максимуму, не забудь послушать доктора Мэттью Барра. Академик в Центре компьютерных наук Университета Глазго и вице-глава Британской ассоциации исследования диджитал-игр, Барр изучает, как использовать видеоигры для улучшения навыков адаптации и критического мышления. Здесь вместе с Кристофером Duffman Даффом, главным аналитиком «League of Legends» и суперзвездой G2 с 2016, он разбирает то, как ты можешь хакнуть свой мозг, улучшая его способности с помощью видеоигр.

1. Разделяй свой день

Разделяй свой день © Jonanthan Oon

Игра в течение дня с друзьями – это нормально. Она ускоряет процесс улучшения навыков, но действительно ли ты увеличиваешь свой потенциал? Барр так не считает: «Играя по шесть часов в день, ты будешь гораздо более сильным геймером, если увеличишь промежутки между игрой настолько, насколько это возможно», – говорит специалист. – «Делать регулярные перерывы во время выполнения любых когнитивных упражнений – эффективный способ помочь мозгу перезарядиться и собрать больше информации».

Делать регулярные перерывы во время выполнения любых когнитивных упражнений – эффективный способ помочь мозгу перезарядиться и собрать больше информации доктор Мэттью Барр

Duffman с этим полностью согласен: «Выгорание – это большой риск, особенно если речь идет о подготовке к игре такой, как League of Legends. Когда тебе приходится балансировать между командной игрой и индивидуальной практикой, можно быстро понять, в какой момент ты начал играть чрезмерно. Чтобы попытаться бороться с этим, мы постепенно входим в сезон. Нам, как правило, нужны две-три недели, чтобы прийти в лучшую форму, поэтому мы стремимся использовать это время перед плей-офф и международными турнирами».

2. Стань ментором

Стань ментором © Riot Games

Лучше всего найди Люка для своего Йоды. По словам Барра, учить кого-то играть – отличный способ прокачать мозг для самосовершенствования: «Существует феномен, названный эффектом протеже. Благодаря ему те, кто учат своих сверстников, значительно лучше запоминают информацию и эффективнее её применяют – мы постоянно видим доказательства этому на примере наших студентов».

Благодаря эффекту протеже те, кто учат своих сверстников, значительно лучше запоминают информацию и эффективнее её применяют доктор Мэттью Барр, Университет Глазго

«Новая пара глаз может даже подчеркнуть слабые стороны твоей стратегии, в частности в таких играх, как League of Legends, где тактика особенно важна», – добавляет Барр.

3. Открывай окна

Открывай окна © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

«Природа может помочь тебе восстановить способность концентрироваться», – уверяет Барр. – «Даже если ты не можешь выйти на улицу и прогуляться, есть другие варианты: открыть окна, проветрить комнату и получить естественный свет – отличный психологический и физический стимул», – говорит Барр. – «Витамин D – это важно, но твой организм нуждается в солнечном свете в течение дня. И если ты не будешь получать его, это повлияет на твой ночной сон и ухудшит когнитивные способности. Если хочешь быть стабильно хорошим геймером, тогда не позволяй этому фактору стать препятствием».

Если ты не получаешь солнечный свет, это повлияет на твой ночной сон и ухудшит когнитивные способности доктор Мэттью Барр

В G2, по словам Duffman, регулярное проведение времени на открытом воздухе помогает геймерам быть в форме: «Мы даже ощутили преимущества короткой прогулки продолжительностью 15-30 минут. Легко увидеть, как некоторые игроки переходят от вялого и медленного начала дня к энергичному и готовому к игре состоянию после упражнений и от солнечного света».

4. Быстро анализируй свою игру

Быстро анализируй свою игру © Aaron Rogosin/Red Bull Content Pool

Учитывая множество стриминговых сервисов и встроенных в игру хайлайтов, которые сейчас доступны на консолях и ПК, просматривать свои действия стало проще, чем когда-либо. Хотя, возможно, тебе придется анализировать свою игру ещё быстрее: «Мы не учимся на опыте, мы учимся, размышляя над опытом. Возвращение к проделанной работе и её анализ – отличный способ улучшить игровой процесс.

Если ты оставишь это на потом, твой мозг все равно будет обрабатывать действия на подсознании, но уже не так четко. Поэтому вспомни игру и подумай над ней, пока воспоминания свежие. Благодаря Twitch ты даже можешь попросить других игроков посмотреть твой перформанс и получить мгновенный отклик», – говорит Duffman, главный аналитик G2.

5. Играй со случайными геймерами

Играй со случайными геймерами © NoobFromUA

Знание, когда именно отдавать команды или занимать позицию, может оказаться столь же важным для успеха твоей команды в Rainbow Six Siege, как и четкое попадание в противника с 300 ярдов. Несмотря на это, Барр считает, что привлечение в команду большого количества различных игроков или людей с различными способностями может серьезно улучшить любой коллектив, держа каждого игрока на ногах.

«Одной из причин, по которой мы обнаружили, что навыки общения улучшились у наших учеников, стал тот факт, что они были вынуждены играть с людьми с разными способностями и постоянно налаживать коммуникацию. Если ты играешь с кучей людей, которых ты знаешь, у вас уже настроен свой простой способ общения. И он может быть безрезультатным. Ты совершенствуешь свои коммуникативные навыки при выходе за пределы этой зоны комфорта».

Некоторые игроки нуждаются в большем толчке, нежели другие, некоторые геймеры закрываются из-за жесткой критики. Все люди разные, поэтому нельзя относиться ко всем одинаково Duffman, главный аналитик G2

Также важно помнить, что ты общаешься не просто с геймером, а с человеком. «Нет смысла общаться со всеми одинаково, потому что так ты не достучишься к каждому из них. Некоторые игроки нуждаются в большем толчке, нежели другие, некоторые геймеры закрываются из-за жесткой критики. Все люди разные, поэтому нельзя относиться ко всем одинаково»– говорит Duffman.

6. Оптимизируй игровое пространство

Оптимизируй игровое пространство © Jesper Gronnemark/Red Bull Content Pool

Плохая осанка – проклятие. Сиденье с ровной спиной сделает тебя «более сфокусированным на игре». По словам Барра, инвестиции в прочный игровой стул помогут твоей спине и игре. В то же время, исследование Университета штата Огайо обнаружили, что осанка также предоставляет больше уверенности в собственных мыслях. «Результат показывает, как осанка нашего тела может повлиять не только на то, что другие думают о нас, но и на то, что мы думаем о самих себе», – говорит Ричард Петти, соавтор исследования.

Хорошая осанка может повлиять не только на то, что другие думают о нас, но и на то, что мы думаем о самих себе профессор Ричард Петти, Университет штата Огайо

7. Пей воду

7. Пей воду © James Mitchell / Red Bull Content Pool

Это будет звучать так, будто это говорит твоя мама, но низкий уровень гидратации может стать серьезным препятствием на пути к успеху. Барр тоже так считает: «Существуют очень убедительные данные, доказывающие, что даже легкая дегидратация уменьшает твою концентрацию, ухудшает когнитивные навыки и влияет на мелкую моторику. Все это становится серьезной проблемой для многих геймеров».