Что такое соревновательная Legends of Runeterra и как в нее ворваться?

Legends of Runeterra (LoR) – это цифровая коллекционная карточная игра, разработанная Riot Games. Распространяется LoR как free-to-play для ПК и мобильных девайсов, а сеттинг игры связан со вселенной League of Legends. Множество талантливых игроков начали свой путь к Высшей почести. К сожалению, сейчас все еще слишком мало информации о том, как стать про. Но канадский восьмикратный Мастер-игрок Morppadorp обладает инсайдами, которые помогут тебе завоевать этот титул в киберспорте, даже если ты просто фанат.

Кто такой Morppadorp?

Ангус 'Morppadorp' Лэм, известный игрок в Legends of Runeterra из Торонто, Канады, член команды Aretuza и эксперт по всему, что связано с LoR. Помимо места в топе многих турниров LoR, Morpp является автором гайдов для RuneterraCCG , регулярно стримит на Twitch, а также готов тренировать новичков , которые хотят изучать теорию ККИ и применять эти знания на практике.

Его интерес к карточным играм зародился еще с Yu-Gi-Oh!, но его страсть к соревнованиям не проявлялась, пока друг не познакомил его с Легендами Рунтерры. За пределами LoR Morpp – студент из Университета Райерсона в области медиапроизводства и фанат "Toronto Raptors".

LoR – очень и очень хорошая игра. Если вы сомневаетесь, стоит ли в нее играть в соревновательном режиме, просто попробуйте и посмотрите, понравится ли она вам. Уверяю вас, скорее всего так и будет. Morppadorp

Какие девайсы нужны для того, чтобы состязаться в LoR?

Несмотря на то, что в использовании ПК есть преимущества, все, что вам действительно нужно – это смартфон и стабильное подключение к Интернету.

«Лично я использую свой игровой сетап. Я думаю, что большинство людей, которые стримят и играют на соревнованиях, также используют ПК», – говорит Morpp.

«Я знаю MisterBear из Сингапура, который выиграл один из сезонных турниров в Юго-Восточной Азии по LoR, и он сказал, что участвовал в большинстве матчей со своего телефона. Также он очень часто играет, находясь в автобусе или в дороге, а он один из лучших игроков в мире».

Как сейчас выглядит соревновательная сцена LoR?

Riot разделяет соревновательную сцену Legends of Runeterra на четыре региона.

«Есть Америка, европейский регион, который включает в себя как страны Европы, так и Африки, затем есть азиатский регион, который на данный момент представляет собой исключительно Японию и Южную Корею. К сожалению, LoR еще не был запущен в Китае, поэтому Китай не является частью азиатского региона, а еще есть Юго-Восточная Азия: Гонконг, Индонезия, Малайзия и так далее», – рассказывает Morpp.

У каждого региона есть свои Сезонные турниры, в которые можно попасть двумя способами. Либо ты должен входить в число 700 лучших игроков ранга мастер, либо быть одним из первых 324 человек, достигших Высшей почести в Последнем бою. Но Morppadorp считает, что некоторые регионы более конкурентоспособны, чем другие.

«Азия и Юго-Восточная Азия немного слабее с точки зрения общей силы игроков. В первый сезон, я думаю, что в Юго-Восточной Азии даже не было 700 игроков ранга мастера, чтобы принять участие в турнире, так как они не достигли своего предела в 1024 игрока», – объясняет Morpp.

«Сейчас они обычно набирают достаточное количество участников, но это знак того, что Юго-Восточная Азия была не таким сильным регионом, и/или их база игроков просто не была такой большой, как в Америке или Европе. Я думаю, что у азиатского региона похожая ситуация».

Morpp говорит, что из более сильных регионов – Европы и Америки – в Бразилии самая высокая концентрация действительно хороших игроков, и он ожидает увидеть хотя бы одного бразильского игрока в топе большинства турниров.

Если вы спросите, где самые конкурентоспособные игроки, то я отвечу, что Бразилия определенно является самым сильным регионом с точки зрения LoR, что в действительности странно, ведь в League of Legends всегда доминировали Китай и Корея, а здесь – Южноамериканская страна. Morppadorp

В дополнение к Сезонным турнирам в сентябре 2021 года прошел Чемпионат мира, который, по словам Morpp, необходим для поддержания интереса талантливых игроков к тайтлу.

«Наличие такого соревнования как Чемпионат мира очень важно, потому что это дает геймерам то, к чему нужно стремиться, это дает им повод играть. Мы все хотим славы от поездки на Чемпионат мира», – говорит Morpp.

Что есть в LoR помимо Сезонных турниров и Чемпионата мира?

Те, кто хочет участвовать и в других турнирах, могут ознакомиться с таблицей Cephalopod , прикрепленной к его аккаунту в Twitter. Cephalopod – ведущий игрок в США и друг Morppadorp.

Morpp предлагает, чтобы люди, которые хотят понаблюдать за соревнованиями лучших талантов, но не хотят ждать сезонных турниров, могут каждую пятницу настраиваться на GiantSlayerLoR’s Fight Night: Legends, чтобы посмотреть за схватками лучших игроков. Недавно они начали турнир только для бразильцев на отдельном канале GiantSlayerBR по субботам.

«Эти ребята проводят турниры трижды в неделю. Конечно, они не слишком известные, но это хороший способ получить представление о том, кто преуспевает на сцене, кто был приглашен и почему», – говорит Morpp.

Кто делает лучший контент по соревновательной сцене?

Морппадорп уверяет, что два крупнейших стримера и создателя контента помогли его скиллам оставаться на должном уровне – это swimstrim и BruisedByGod .

«Что мне нравится у swim, так это то, что он демонстрирует хороший баланс между казуальным и соревновательным контентом. [Его контент] – отличный способ для обычных игроков стать более подготовленными к соревнованиям, а для про – напоминать себе, почему они играют, а именно, чтобы повеселиться», – утверждает Morpp.

«У него также есть веб-сайт , на котором он довольно часто обновляет списки колод. Он просто очень знающий человек, и у него есть ресурсы, чтобы помочь сцене Runeterra оставаться конкурентоспособной и как бы понять, что сейчас хорошо и почему. BBG определенно является в моих глазах мастером гринда ладдеров, а также это человек, который просто стримит около шести часов каждый день. Я надеюсь, что он хотя бы берет выходные по воскресеньям».