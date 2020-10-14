Как построить скейт-парк своими руками

Делать что-то своими руками – всегда здорово и интересно. Будь это труд строителя, слесаря, электрика, рабочего на заводе или фабрики, его результат всегда можно увидеть, а знания, передать другому. К рукотворному процессу создания массивных шедевров с нуля относится и возведение скейт-парков. А настоящим профи в этом непростом деле является Иван «Борода» Хамчановский. За более чем полтора десятка лет кропотливой работы, Ваня спроектировал и собрал огромное количество действительно впечатляющих объектов. Мы узнали у Бороды» с чего он начал и как сумел реализовать наиболее знаковые из них.

Начало

«Борода» © Ирек Ризаев

Я занимаюсь проектированием и строительством скейт-парков около 16 лет. Изначально всё начиналось как хобби. Это было связано с моим увлечением BMX. Кроме того, в то время я профессионально занимался каякингом. Часто путешествуя на соревнования или в походы, брал ВМХ с собой. Катаясь в лесу, возникало желание построить какой-нибудь радиус или трамплин из того, что под руку попадётся. Да и в городах в то время была очень скучная история со стандартными парками. Со временем велосипед полностью переманил на свою сторону, как и интерес придумывать и строить рампы. В дальнейшем всё это превратилось в очень интересную работу.

Опыт

Замок – рук дело команды Ивана «Бороды» Хамчановского © Денис Клеро

Одним из первых крупных проектов был «РокетПарк» – крытый деревянный скейт-парк в Петербурге в форме боула. Можно сказать, что это были первые боулы в России. Они сильно отличались формой фигур от привычных в то время прямолинейных скейт-парков. В голове была мысль: «Хочу создать необычное, уникальное место с множеством линий и разными фигурами. В котором райдер, используя свою фантазию, мог бы каждый день находить что-то новое для себя. Тем самым развиваться бесконечно. Парк вырастил многих талантливых райдеров. Таких, как Костя Андреев.

Часы © Иван «Борода» Хамчановский

Ещё один интересный, хотя и небольшой проект — это разборный скейт-парк в форме часов известного брэнда. Сейчас он колесит по разным ивентам в стране. В прошлом году я спроектировал крытый комплекс нового поколения – «Рампстрой Хаус». В парке есть полноценная мягкая тренировочная зона, жёсткая часть в форме замкнутого парка с большим количеством линий, также там есть учебная стрит-линия. Это самый большой крытый парк в городе Москва.

Кроме того, в начале этого года я спроектировал скейт-боул, который команда XSA Ramps установила в городе Самара для скейт-школы. Также интересным был проект под названием «Песочный замок» для Ирека Ризаева и Кости Андреева. Идея была немного абсурдной — нужно было поехать в Карелию и заморозить 400 тонн песка водой из Ладожского озера.

Скейт-парк в Самаре © Александр Бивол

Разумеется, всё это должно быть в форме рамп. Было совершенно непонятно как это будет работать, и будет ли работать вообще. Больше месяца мы ковырялись в самой большой песочнице в моей жизни. Даже во время съемок, между дублями приходилось «шейпить» форму. Помимо того что она рушилась от катания, она ещё и таяла на солнце. Ну, и, конечно, ВМХ-парк в казанском кремле для Ирека Ризаева. Что-то абсолютно новое для нашей индустрии.

Развитие

Скейт-парк в Самаре © Александр Биол

Всегда нравилось что-то создавать, придумывать, и воплощать это своими руками. Хочу отметить то время, когда компьютерные технологии и умные станки ещё не пришли в индустрию строительства скейт-парков. Практически без чертежей и с небольшим количеством инструментов мы придумывали и создавали сложные формы из дерева. Все детали переносились карандашом и вырезались вручную. Во время создания каждого парка я обучался новому. Каждый раз искал новые методы и технологии. Работа была творческой на все 100%. Время настоящего фристайла в строительстве! С внедрением 3D-чертежей, станков с ЧПУ и умных инструментов, ручная работа намного упростилась. Хотя формы стали ещё сложнее. Теперь это гигантский сложный LEGO. Тем и отличается строитель скейт-парков от сборщика.

Команда

Замки из песка © Денис Клеро

Сейчас я работаю с несколькими крупными компаниями, рисую для них парки и готовлю чертежи. А они их возводят. Сам же делаю акцент на необычные проекты. Например, скейт-парк под видеоролик, или парк в уникальной локации. На проекты, где максимально присутствует творческая составляющая во время создания. Строю их с друзьями или набираю команду из строителей по всей стране. Иногда приезжаю на проект и обучаю ребят во время строительства. Интересно передавать знания. И полезно, я думаю.

Наследие

Иван «Борода» Хамчановский © Дарина Хохлова

Специального образования у меня нет. Доски пилить, а также закручивать шурупы всё детство и юность учил отец. Создавать и придумывать тоже, думаю, научил он. Постоянно наблюдал, как он что-то конструирует, чертит, строит. Вдобавок, дома всегда было множество технических книг и журналов. Для того чтобы впервые самому построить вылет или трамплин хватит парочки простых электроинструментов и немного информации, которой в интернете сейчас немало. Но было бы прикольно открыть институт создания скейт-парков.

Проект мечты

BMX в Казанском кремле © Сергей Шакуто

Проект в Казанском кремле был очень необычный. Например, тем что такая андеграунд-культура, как ВМХ, прикоснулась к стенам объекта всемирного наследия ЮНЕСКО. В стенах которого находится кабинет президента Татарстана. Стены которого каждый день посещают тысячи туристов со всего мира. Сама карта и рельеф кремля очень необычны для установки фигур, они имеют большие перепады и разнообразные здания. Это позволило придумать максимально интересную и нестандартную трассу при создании 3D-макета. При этом появлялось много трудностей даже на стадии проектирования.

Около четырех раз я летал в Казань с рулеткой и вымерял абсолютно всё, чтобы понять, всё ли задуманное встанет, и сможет ли райдер долететь до приземления. Реально ли будет попасть на балкон. Приходилось учитывать и то, что мы никаким образом при монтаже и съемках не должны портить мировой памятник. Материал и детали приезжали из разных городов. Из-за сжатых сроков и отсутствия нужного количества материалов в Казани, лучше всего было заказывать их у проверенных поставщиков. Также, из-за рельефа, прямо во время монтажа приходилось подрезать или немного менять форму фигуры.