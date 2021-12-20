Как перестать тильтовать и начать жить

“Да чего ты расстраиваешься, это всего лишь игра!”. Знакомая фраза? Нет ничего хуже, чем услышать ее после серии оглушительных поражений в своей любимой игре. В этом материале ты ее не услышишь. Для многих пара партий в любимую сессионку после работы – не более, чем приятное развлечение, но для большинства геймеров игры являются важной частью жизни, а неудачи на поле битвы могут серьезно испортить настроение на весь вечер.

Если ты не знаешь, что значит слово “тильт”, но после поражений в играх испытывал сильнейшее разочарование, фрустрацию или гнев, которые оказывали негативное влияние на последующее времяпрепровождение в игре – добро пожаловать в клуб.

У каждого это состояние проявляется по-своему. Одни начинают слишком сильно злиться, испытывают ярость и желание стучать по столу, а другие – очень расстраиваются и на почве этого совершают одну ошибку за другой. Как правило, продолжать свою игровую сессию в таком состоянии решительно невозможно, а настроение несется вниз с бешеной скоростью.

Тильт – это то, что может случиться даже с лучшими из нас. Причин его возникновения может быть бесчисленное множество. Фидящие тиммейты, ругань в голосовом чате, несколько неудачных смертей и проигранная серия: и вот твой поезд уже полным ходом несется к станции “Фулл Тильт”. Как его остановить? Предлагаем реальные советы для тех, кто хочет уменьшить влияние этого зверя на свой игровой опыт.

1. Придерживайся золотого правила

В каждой из игр есть свой набор “золотых правил”, которых по умолчанию придерживаются разные игроки. В одной дисциплине среди англоязычных обитателей высших рангов ходил свой мем про “золотое правило”: когда нужно остановиться, чтобы не уйти в бесконечный тильт из-за серии поражений. Согласно этому шутливому правилу нужно было нажимать крестик в правом верхнем углу клиента игры после 3 поражений подряд.

Эта цифра усредненная, но она применима к подавляющему большинству игроков. У каждого свой порог, некоторым и полет на -1000 ПТС подряд может показаться легкой прогулкой, но мы-то с тобой не железные.

Проиграл несколько каток подряд? Сделай перерыв! © Jan Kasl / Red Bull Content Pool

То, что тильт негативно влияет на твою игру – это факт. В зависимости от его силы он непосредственно влияет на твое индивидуальное исполнение, на принятие решений и коммуникацию с командой. Проверено сотнями тысяч бывших даймондов, которые считали, что “еще одна катка и точно победа!”. Луз стрик из нескольких проигранных карт подряд вполне ясно указывает на то, что стоит взять небольшой перерыв, отвлечься, поесть вкусности и посмотреть пару серий любимого сериала. Определи свой порог “золотого правила” и придерживайся его, если хочешь перестать терять космические цифры очков рейтинга на тильт-фестах.

2. Устраивай физические нагрузки

Знаешь, что такое эндорфины? Это твои лучшие друзья в борьбе с любым стрессом, в том числе с тем, виной которого стали твои бесполезные тиммейты. Именно их появлению (эндорфинов, а не тиммейтов) способствуют физические нагрузки, медитация и дыхательные упражнения. Ты можешь начинать закатывать глаза, но это неоспоримый факт.

Профессиональные киберспортсмены уже давно уничтожили стереотип о геймерах, которые отказываются встать с кресла, а во многих гейминг-хаусах физические нагрузки являются обязательными. Они не только помогают укреплять здоровье, но и бороться со стрессом и напряжением. Выбери для себя самые классные упражнения, и займись ими вместо погружения дно тильт-океана, или выйди на прогулку минут на 30. Гарантируем, тебе станет легче, а мотивация и удовольствие от игры вернется.

3. Анализируй свои игры

Кому, как не нам, понимать ту фрустрацию от тиммейта, который мирно сидит в лоу-табе со счетом 2-10 или вдребезги проигрывает линию, а его отфиженные враги потом забегают к тебе в гости. Или тот Ясуо, который заспамил весь чат сообщениями о том, почему к нему не приходит лесник (ты), ведь он умер уже 6 раз. Это тильтует, но можешь ли ты что-то с этим сделать? Нет.

В любой командной соревновательной игре, ты лишь звено в целой цепи факторов. Часть команды, часть корабля, и так далее. Вместо того, чтобы концентрировать свою ярость на товарищах по команде, лучше сфокусируйся на своей игре. Во многих играх есть возможность посмотреть реплеи прошлых матчей, а если нет, то ты всегда можешь делать записи. Пусть это войдет у тебя в привычку.

Это не только прекрасная возможность сделать перерыв и отвлечь внимание, но и действительно важная и необходимая часть тренировок, которая поможет тебе стать лучше. И если ты не топ-1 всего мира, то ты точно мог сделать что-то иначе и избежать некоторых ошибок. Кроме того, когда смотришь на игру со стороны, то те моменты, которые вывели тебя из себя, зачастую могут выглядеть совершенно по-другому. И если ты чувствуешь, что улетаешь на тильт-орбиту, попробуй переключить свое внимание на себя. Даже если ты никак не мог изменить эту игру, то можешь изменить будущие.

Твое выступление – единственное в игре, на что ты на 100% можешь повлиять. Не упускай эту возможность.

Иногда нужно просто немного отдохнуть. © danvojtech.cz/Red Bull Content Pool

4. Ограничь коммуникацию

Да, взаимодействие с товарищами по команде – крайне важная вещь. Зачастую правильные коллы могут здорово изменить ход игры, а взаимодействие с коллективом станет верным ключом на пути к победе. Но что делать, если этот коллектив переругался еще на стадии выбора персонажей? Или тебя неожиданно начали буллить за одну неудачную смерть на линии?

Отключай чаты. Твои нервы гораздо дороже. Если ты понимаешь, что тебя раздражают, расстраивают или слишком сильно отвлекают замечания твоих тиммейтов, это значит, что пришло время нажать кнопку “mute all”.

Один ветеран League of Legends под никнеймом Krepo однажды сказал: “Kids, stay cool, flame is lame”. Если коротко, то токсичность – это совсем не круто. И мы полностью с ним согласны. Нет в мире человека, который стал бы играть лучше от того, что его обругали и оскорбили. И ты имеешь полное право защитить себя от этого.

5. Послушай голос разума

Природа лузстриков такова, что если ты методично сливаешь свой честно заработанный ранг – это значит, что при должных усилиях он к тебе точно вернется. У всех одинаковый шанс на получение троллей, АФК и смурфов в своей игре. А серия неудач рано или поздно прерывается, но если ты сидишь затильтованный, то шанс того, что это произойдет достаточно мал.

Даже лучшие игроки в мире могут лететь 0\5\0 на линии, а на турнирах их пули обрисовывают силуэт врага, не попадая в него. Поэтому тебе не стоит ожидать идеального выступления ни от себя, ни от своих тиммейтов. Есть вещи, которые ты просто не можешь контролировать. И есть игры, которые ты просто не можешь выиграть. Определи природу своего тильта и старайся работать над его устранением.

Запомни, что тильт – один из худших твоих врагов. Профессиональные киберспортсмены проигрывали из-за него целые турниры. Но у тебя есть выбор, а потому не стоит продолжать игру под его влиянием. Потому что как ты собираешься побеждать врагов, если тебе приходится сражаться с собой? Сделай перерыв, послушай наших советов и через некоторое время возвращайся к покорению высших рангов в приподнятом настроении и со свежей головой.