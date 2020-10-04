Где и когда смотреть лайвы Red Bull BC One E-Battle
© Dean Treml/Red Bull Content Pool
Мы приблизились к списку участников, вошедших в ТОП-16 и готовых взорвать лайв-эфир Red Bull BC One E-Battle. Из этого материала ты узнаешь, где и когда смотреть лайв-стрим следующих этапов.
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Red Bull BC One E-Battle в 2020 году проходит уже в третий раз. Это онлайн-соревнование по брейкингу, которое позволит победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя нет Red Bull BC One Cypher.
Кратко о прошедших этапах Red Bull BC One E-Battle
Более 800 брейкеров подали заявки на участие в Red Bull BC One E-Battle 2020 и предварительный отбор в купе с первыми двумя этапами среди ТОП-32 и ТОП-16 показали, что и видео-баттлы не уступают по накалу страстей привычному офлайн формату. В материалах ниже можно освежить в памяти самые зрелищными моменты первых этапов и заново посмотреть видео на странице соревнования.
Россия заняла первое место в ТОП-16, заявив сразу шесть брейкеров для борьбы за место в Финале: четыре би-боя и две би-герлз. На втором и третьих местах расположились Южная Корея и США с пятью участниками от каждой страны: три би-боя и одна би-герл.
Участники от России, вошедшие в ТОП-16:
- B-Girls: Art, Nadia
- B-Boys: Kosto, Gun, Jamal, Cyga
▶️ Cмотри видео баттлов раунда на Red Bull BC One E-Battle.
Когда будут лайвы следующих этапов Red Bull BC One E-Battle 2020?
- Баттл среди ТОП-16: 10 октября, 21:00 (по МСК).
- Четвертьфинала (ТОП-8): 17 октября, 21:00 (по МСК).
- Полуфинал и Финал: 24 октября, 21:00 (по МСК).
Где смотреть стримы Red Bull BC One E-Battle 2020?
Самый удобный способ смотреть лайв стримы Red Bull BC One E-Battle — это на странице самого соревнования или в приложении Red Bull TV.
Также в бесплатном приложении Red Bull TV можно всегда иметь доступ к лучшему танцевальному контенту, включая лайв стримы, и смотреть сериалы, фильмы и трансляции прямо с мобильного устройства, где тебе удобно.
Лайвы также будут доступны на канале Red Bull BC One Youtube и Red Bull BC One Facebook.
Болей за наших в субботу 10 октября, 21:00 (по МСК)!