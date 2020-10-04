в 2020 году проходит уже в третий раз. Это онлайн-соревнование по брейкингу, которое позволит победителям принять участие в Red Bull BC One World Final даже если в стране победителя нет Red Bull BC One Cypher.

Кратко о прошедших этапах Red Bull BC One E-Battle

Более 800 брейкеров подали заявки на участие в Red Bull BC One E-Battle 2020 и предварительный отбор в купе с первыми двумя этапами среди ТОП-32 и ТОП-16 показали, что и видео-баттлы не уступают по накалу страстей привычному офлайн формату. В материалах ниже можно освежить в памяти самые зрелищными моменты первых этапов и заново посмотреть видео на

Рассказываем о тех, кто выиграл первый этап Red Bull BC One E-Battle и вспоминаем его самые яркие моменты.

Рассказываем о тех, кто выиграл первый этап Red Bull BC One E-Battle и вспоминаем его самые яркие моменты.