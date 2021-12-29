Настоящая команда: как побеждать вместе с друзьями

Нет ничего лучше, чем проводить время в любимой игре вместе со своими друзьями. Сыгранная команда не только способствует приятному времяпрепровождению, но и дает преимущество в игровом плане. Отлаженное командное взаимодействие может вытащить даже заведомо проигрышный матч, а отработанные стратегии и всесторонняя коммуникация позволяет быстро подниматься рейтинге практически в любой игре.

Но если ты думаешь, что сотня совместных игр автоматически превратит кучку друзей в команду, то ты сильно ошибаешься. Можно каждый день на протяжении года собираться на вечерние посиделки, при этом оставаться миксом, где каждый играет на свой лад. Создание команды – это кропотливый, но очень увлекательный, а главное, результативный процесс. На носу новогодние праздники, а это значит, что можно погрузиться в любимый проект с головой. И если ты хочешь почувствовать настоящую командную работу, как это бывает в киберспорте, то готовься записывать.

1. Определитесь с ролями

Практически в каждой соревновательной командной игре присутствует разделение по ролям. При этом очень часто встречаются ситуации, когда один человек играет сразу на нескольких героях с разными обязанностями и стилем игры. Если сегодня ты снайпер, завтра – саппорт, а через неделю люркер, то ничего хорошего из этого не выйдет. Во всех профессиональных командах каждому игроку присвоена своя роль, которую он добросовестно отрабатывает и доводит до идеала. Бывает, что игрок может владеть двумя ролями, но это всегда определяется нуждами команды, а игрок тратит много времени на отработку своих задач.

В ситуации, когда вы играете полной командой, намного продуктивнее будет выделить каждому свою роль и придерживаться этого разделения. Если вас трое, а в игре требуется команда из пяти – то тут лучше иметь запасную роль, на случай, если основную заберет игрок со стороны.

2. Найдите IGL

IGL или гейм-лидер – это игрок, на которого возложены обязанности принятия решений в разных игровых ситуациях. В зависимости от команды и ее нужд, спектр обязанностей IGL может разниться, но, как правило, именно он командует тиммейтами во время игры. Определение этой роли в вашем скваде является одной из важнейших ступеней на пути к становлению команды.

У IGL важная задача – не только отыгрывать роль, но и следить за командой © [unknown]

Главная вещь, на которую стоит обратить внимание: нельзя стать гейм-лидером просто потому, что хочется. IGL проявляется естественным образом на протяжении некоторого времени. Этот человек должен уметь и хотеть помогать своим товарищам, следить за каждым игроком в процессе матча и иметь способности к быстрому принятию решений в критических ситуациях. Он должен хорошо разбираться в стратегических и тактических особенностях игры, или быть готовым потратить дополнительное время на их изучение.

Если естественного лидера в вашем скваде нет, значит нужно определиться с одной кандидатурой и помочь ему или ей развить в себе этот навык. Во многих командах эту должность занимает человек, который играет на более пассивной роли и имеет чуть больше времени непосредственно в процессе матча, чтобы проследить за тиммейтами и врагами, оценить ситуацию и продумать следующие шаги. В том же Overwatch или MOBA-играх это может быть игрок поддержки, опорник в VALORANT или саппорт в CS:GO – вариантов достаточно много. В любом случае, смотрите по ситуации.

3. Выстройте коммуникацию между IGL и командой

Когда сквад похож на улей, а команды и коллы летят со всех сторон прямо в процессе игры – это верный путь в никуда. Вы можете помогать гейм-лидеру и предлагать свои идеи, но только когда это будет уместно.

Когда игроки не являются профессиональными киберспортсменами, ситуация с IGL может слегка осложниться. И зачастую проблемой является гордость товарищей по команде. Однако дело в том, что должность IGL не делает того игрока лучше вас – это такая же роль, как и любая другая. Он не является твоим начальником и не является главным игроком в команде. Он просто выполняет свою работу наравне с вами.

Однако после того, как роли распределены – все должно быть гармонично. Ты и твоя команда должны слушаться IGL. Даже если кто-то не согласен с принятыми решениями – начинать спорить прямо посреди критической ситуации равноценно поражению. Весь фидбек, критику и мысли оставьте на перерыв или конец игры, когда вы спокойно сможете оценить обстановку, пересмотреть запись матча и при необходимости разобрать его и свою работу.

Общение с командой очень важно, если вы хотите победить © ACTIVISION

4. Общайтесь друг с другом

После того, как все роли определены – не ослабляйте бдительность. Ваш IGL должен внимательно следить за игроками, подмечать их сильные и слабые стороны. Твой друг играет на опорнике, при этом его всегда тянет залезть первым в гущу событий и получить пулю между глаз, но вместе с этим забрать пару врагов с собой? Твоя подруга на Viper великолепно играет с Operator, а на раскидки тратит время с нежеланием? Значит, пора что-то менять.

Все игроки отличаются друг от друга, и могут раскрываться лишь со временем. Когда вы начнете превращать свой сквад в команду, многое начнет меняться в индивидуальном и совместном геймплее. Если у друга что-то не получается на протяжении долгого времени, то не надо давить в угоду ранее принятым решениям. Вы должны общаться друг с другом, взаимодействовать, рассказывать про свои ощущения. Если возникает проблема, вам придется решить: она носит временный характер и время поможет ее исправить, либо это что-то более критическое? Решайте это вместе.

5. Терпение и труд

Итак, вы прочитали эту статью и твердо решили апнуть Глобала в киберспортивном стиле, став настоящей командой. Но прошла неделя, две или даже три – а вы все еще проигрываете, IGL ошибается в коллах, а лучший друг на люркере слишком часто трагически погибает от первого встречного врага.

Профессиональные игроки рассказывают, что новая команда может проигрывать на протяжении пары месяцев, и это является нормальной ситуацией. Все зависит от вашего ранга и опыта игроков, поэтому не спешите ставить крест на этой затее. Никто не ожидает, что через две недели ваше командное взаимодействие будет идеальным, а рейтинг на тысячу ПТС выше.

Ставьте реалистичные цели. Начав работу над собой, вы все равно начнете играть лучше, даже если на первый взгляд это не будет слишком заметно. Однако по прошествии времени, которое индивидуально для каждого сквада, вы точно получите результаты и сможете видеть явный прогресс.

6. Тренируйтесь

После того, как мы разобрались с административными вопросами, пора переходить к более глобальным задачам. Конечно, вы играете ради удовольствия и вам за это не платят, но немного дисциплины не помешает даже любительской команде. Правда?

В зависимости от серьезности ваших целей, вам стоит выработать план тренировок, или хотя бы то, как именно вы будете играть в любимый проект. Просто регать матч за матчем тоже рабочий вариант, но почему бы не добавить в этот список просмотр записей игр? По словам того же Engh , тренера команды Gambit Esports, просмотр записей матчей очень сильно помогает в тренировках. Поэтому раз в неделю вы можете собираться на час-два, и отсматривать прошедшие игры, обсуждать ошибки и стратегии. Много времени это не займет, а польза будет видна невооруженным глазом.

Если ваши планы и желания еще более масштабны, то можете назначить время регулярных встреч и обозначить план и длительность тренировок. Профессиональные команды тренируются шесть дней в неделю по шесть часов. По особым случаям длительность увеличивается вплоть до десяти часов. Решайте, сколько из этого времени сможете уделить вы.

Не ссорься с тиммейтами, ведь в первую очередь вы друзья. © Torvioll Jashari/Red Bull Content Pool

7. Оставайтесь друзьями в любой ситуации

Не забывайте, что ваша команда – это прежде всего сквад друзей, а не рандомные игроки, которым заплатила киберспортивная организация. Вам не нужно готовиться к Чемпионату мира, а Глобал от вас никуда не убежит. Поражения всегда напрягают, особенно когда вы так стараетесь, а вину нельзя спихнуть на рандомного игрока. Очень важно научиться не только правильно доносить свои мысли и критику, но и соответствующе на них реагировать. Если друг сказал тебе, что ему не нравятся твои коллы - не стоит сразу обижаться, грубить и отписываться от него в TikTok. Никто не хотел лично тебя обидеть, и у каждого из вас есть свои слабые и сильные стороны.

Лучший тиммейт - это тот, на которого можно положиться в игре и тот, с кем тебе комфортно общаться вне ее. Со вторым пунктом вам повезло по умолчанию, а первый придет со временем.