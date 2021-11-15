Как научиться выживать в PUBG Mobile

PlayerUnknowns’s Battlegrounds – легендарная игра. Именно с декабря 2017 года, когда этот проект увидел свет, началось всеобщее помешательство на жанре “королевских битв”. Шутеры всегда пользовались популярностью у любителей соревновательных дисциплин, но королевские битвы – это игры не только о стрельбе. Катапультироваться из самолета без гроша за душой, искать лучшее обмундирование по всей карте, убегать от смертельной зоны, кататься на мотоциклах… И все это ради одной цели – остаться последним выжившим.

Выход мобильной версии PUBG открыл для жанра второе дыхание. Теперь соревноваться с другими игроками можно даже в автобусе по пути на учебу. Игра настолько органично вписалась в мобильный мир, что стала неотъемлемой частью киберспортивной сцены для любителей гейминга на смартфонах. В новом сезоне открытого турнира Red Bull M.E.O. PUBG Mobile вошла в список представленных дисциплин.

И если ты все еще боишься стать частью огромного коммьюнити любителей мобильных шутеров, то мы готовы тебя подстраховать. Наши советы помогут тебе сделать первые шаги в жестоком, но невероятно увлекательном мире игр на выживание.

Дай себе время

Даже если ты прекрасно ставишь хэдшоты на ПК, это не значит, что на мобильном устройстве ты сразу начнешь побеждать. Дай себе время привыкнуть к системе управления и чувствительности. Не пытайся выиграть сразу же в первом матче – лучше потрать несколько игр на то, чтобы запомнить расположение нужных кнопок и сформировать мышечную память.

Обязательно выдели время на настройку игры под свои нужды. Систему управления можно изменить с помощью разнообразных пресетов, а графику скорректировать под мощность своего устройства. Не забывай, что самая сильная нагрузка на процессор приходится во время сражений с врагами или быстрого перемещения по локации с большим количеством травы, деревьев и других элементов ландшафта. Так что стабильный FPS на старте игры совсем не показатель. Если твой экран зафризит прямо в момент перестрелки с врагами, то дороги назад уже не будет.

Выучи карту

PUBG Mobile - это не простой шутер, где количество фрагов является эквивалентом хорошего результата. В этой игре ты стараешься пережить как можно больше врагов, делая все возможное для продления времени своего пребывания на карте. Поэтому твои действия всегда будут варьироваться в зависимости от ситуации. Иногда тебе придется истреблять врагов, а иногда – найти хорошее место, чтобы ненадолго залечь на дно. На этом этапе твое знание карты будет играть ключевую роль.

Изучи карты и правильно выбери точку высадки © IG: @_incredibleshots | Aarvin Sharma for realme

Ты должен хорошо ориентироваться в локациях и понимать, где лежит крутой лут, куда падает больше всего людей, в каком месте ты с наибольшей вероятностью встретишь врагов по пути в зону. Эти знания не просто советы из раздела рекомендаций, а самая настоящая необходимость и суть игры. Хорошая позиция невероятно важна как на старте, так и в середине\конце игры, а это значит, что твоя первостепенная задача – уметь быстро ответить, чем отличается Сосновка от Липовки.

Найди комфортное снаряжение

На первых секундах игры ты самый нищий человек на свете. В твоем арсенале нет ничего, кроме одежды, выбранной в меню и не несущей никакой практической пользы. Поэтому в первой локации, куда ты высадишься на старте игры, необходимо быстро найти самое лучшее обмундирование: броню, оружие и всякие расходники вроде гранат и медикаментов.

Все локации отличаются по качеству и количеству лута, и если слабую броню отличить от хорошей крайне просто, то с оружием дела обстоят совсем иначе. Придется немного разобраться в баллистике – скорости полета пули и расстоянии, которое она преодолевает. Важно запомнить, на каком оружии очень большой разброс, какой ган лучше работает на дистанции, и с помощью чего удобно устранить врага, поджидающего тебя в туалете. Потому что если ты по незнанию схватишь с пола ВСС и попробуешь убрать оппонента на другой улице, то тебя может ждать сюрприз.

Какое снаряжение лучше пойдет? © Tencent Games

И дело не в том, какое орудие сильнее, все зависит исключительно от личных предпочтений. Кто-то способен справиться с АК-47, которого трясет из стороны в сторону, а кому-то комфортнее взять пистолет-пулемет на пару со снайперкой. Протестируй все варианты и выбери те, на которых будет комфортно именно тебе.

Разберись с обвесами

Модификаторы оружия способны превратить твой разваливающийся автомат в настоящее произведение искусства. Если ты не знаешь, чем компенсатор отличается от пламегасителя, какой приклад подойдет для снайперской винтовки и чем так хорош глушитель, то тебе придется потратить немного времени на изучение этого вопроса.

Многие новички совершают ошибку, сознательно игнорируя необходимость разбираться в типах обвесов. Логика “раз залезло в слот, значит сгодится” заведомо провальна. Модификаторы оружия играют важную роль в успешности твоего предприятия по получению “чикен диннера”. Все они выполняют определенную роль, а неправильно подобранный обвес может заметно снизить эффективность твоей пушки. Потрать немного времени на изучение модификаторов, и скорость твоего лутинга вместе с эффективностью стрельбы повысятся в разы.

А еще это очень весело. Поиск и сбор крутых предметов по карте – это один из самых приятных моментов в игре, поэтому не лишай себя возможности понимать, когда ты нашел что-то действительно крутое.

Научись пользоваться расходниками

Еще одна ошибка новичков – это отсутствие понимания, как правильно использовать расходные предметы, а именно гранаты. Однако зачастую именно грамотно брошенный снаряд может полностью перевернуть исход битвы.

Дымовые гранаты помогут тебе устроить диверсию или быстро сбежать из опасного места, а осколочные очень хороши во многих ситуациях: когда надо проверить подозрительные комнаты, выкурить “крыс” с верхних этажей, или убить оппонента, находящегося в маленьком замкнутом пространстве. Не забывай, что ты можешь прокидывать гранаты в окна или с лестниц.

Жадность – зло

По локациям PUBG Mobile разбросано множество крутых вещиц, которые так и просятся в твой рюкзак. По дорогам бегают полчища врагов, на которых надеты высокоуровневые шлема, а в карманах полно разнообразного полезного добра. Все это хочется забрать себе, однако ты должен четко понимать, когда надо остановиться.

Не забывай поглядывать на ограничение зоны © Tencent Games

Очень часто новички (и даже опытные игроки) так увлекаются сбором вещей, что не замечают, когда зона начинает сужаться. В этот момент они обнаруживают себя на краю карты без транспорта и времени на перемещение в безопасное место.

Не дай жадности затмить твой разум. Это относится абсолютно ко всем моментам в игре. Ты должен четко понимать, когда нужно прекратить обход домов и начать движение в сторону новой зоны. Не стоит бросаться на каждый проезжающий мимо байк, ввязывайся в драку только тогда, когда шанс на победу действительно большой. Научись тактическому отступлению: когда запахло жареным, и ты обнаружил, что в твою сторону движется эшелон разнообразных врагов, то лучшим выходом будет переместиться в более безопасное место (т.е. как можно быстрее делать ноги).

PUBG Mobile– очень комплексная и увлекательная игра, особенно, если ты потратишь хоть немного времени на ее изучение. Если ты чувствуешь, что твоему смартфону пора познать вкус настоящей битвы, то смело скачивай и оставайся последним выжившим среди десятков врагов!