Советы от SilverName: Как поднять ранг на Полях Сражений в Hearthstone

Поля Сражений (BattleGrounds) в Hearthstone – один из самых известных авто-батлеров, затмивший по популярности даже основной тайтл. Для игры в нее тебе не обязательно разбираться в оригинальном Hearthstone, однако приложить усилия по изучению механик все же придется.

Мы решили разобраться в том, что ты делаешь не так и почему Номи на 11 ходу не делает тебя непобедимым. Легендарный игрок в Hearthstone, Влад 'SilverName' Синотов из Team Spirit рассказал, что нужно поменять в своей игре и на что следует обратить внимание, если ты хочешь догнать его по количеству ПТС.

Стереотипное мышление

«Самая основная ошибка слабых игроков в Battlegrounds – стереотипное мышление. Люди заходят в игру с мыслями "Я хочу играть на том и на этом”. Но если вы хотите добиться результата, то так мыслить нельзя – вам нужно учиться брать то, что дают, а пытаться собирать конкретный билд только в том случае, когда других вариантов вообще нет», – SilverName.

Отсутствие гибкости и гипер-планирование является одной из главных проблем, из-за которой игроки не могут вылезти из низкого Эло. Зачастую люди создают план на игру едва увидев список доступных существ, или, получив на третий ход Раскаленного Валуна и Празднометаля, железно решают дальше собираться в элементалей. Так рассуждали все, но те, кто смог подняться выше по рейтингу, избавились от этой привычки.

Да, получив такой старт из элементалей ты обеспечиваешь себе сильное начало и потенциальный план на игру. Но если потом элементали испарятся из таверны, и ты не сможешь должным образом усиливать свой стол, то дальше давить эту стратегию будет ошибкой, и нужно искать другие выходы и новые решения.

Конкретные советы, чтобы исправить эту ошибку, дать сложно. Необходимо изучать карты и взаимодействие между ними, понимать, с какими существами можно выйти в позднюю игру, а какие неплохо усилят тебя за пару ходов и потом пойдут на продажу. Это понимание приходит с опытом – внимательно следи за тем, что делают твои оппоненты и сильные игроки на своих стримах.

Герои

Не стесняйся… найми кого-нибудь! © Blizzard

Вообще, каждый герой в игре по-своему сложный! Влад 'SilverName'

Герои – важная составляющая Полей сражений, но у нее есть две грани: зачастую игроки либо переоценивают их важность, либо просто игнорируют. К первому типу относятся игроки, продолжающие играть от способности героя, даже если для этого нет никаких условий. К примеру, ты выбрал Пирата Глазастика, но Боб продолжает упорно закидывать тебя механизмами, а ты все больше теряешь ХП, не находя нужных пиратов. В такие моменты стоит остановиться и подумать: а не будут ли эти мехи сильнее, чем потенциальные пираты, которых почти нет в таверне? Ты даже не представляешь, сколько раз SilverName на этом герое собирал замечательных элементалей или зверей.

Второй тип – это игроки, которые не хотят или не знают, как отталкиваться от своего героя. На Полях Сражений присутствует 67 персонажей разной степени силы, и не так-то просто научиться хорошо играть на каждом. Если ты не до конца понимаешь, как раскручивать Танцора Дэрила, то варианта всего два: либо потратить время на изучение его геймплея и стратегий, либо перестать его брать и обратить внимание на героев попроще. При правильном использовании определенные персонажи могут дать слишком большое преимущество, чтобы игнорировать их потенциал.

«В игре много сильных героев, но пока существуют токены (Мурлок-волнолов, Бродячий кот), персонажи Капитан Кривоклык, Джандис Барова и Дрыжеглот невероятно сильны. Бурекрыл – пример хорошего темпового героя, а Мастер Нгуен может очень сильно изменить ход игры. А вот Лоскутик – самый слабый герой, не рекомендую вообще никому. Принц Галливикс сильный, но один из самых сложных героев: на нем очень трудно выстраивать экономику. Рено, как ни странно, тоже попадает в список сложных – нужно понимать, что золотить и как дожить до нужной карты. Вообще, каждый герой в игре по-своему сложный», – SilverName.

Не стоит забывать, что сила некоторых героев может зависеть от конкретных существ, поэтому на старте игры обязательно обрати внимание на то, какие 5 из 8 типов доступны. Так, если мурлоки, звери и элементали отключены, то К’Туна брать не стоит.

Экономика и таверна

Минус одно существо, плюс один золотой! © Blizzard

Всегда надо действовать от ситуации. Когда тебе навалили токенов, можно уверенно апать таверну, а если заход медленный, то подождать и сфокусироваться на усилении стола Влад 'SilverName'

Золото – камень преткновения на пути к высоким рангам. Правильный расчет своей экономики может обеспечить сильный старт и возможность выйти в середину игры с мощным столом. На первом ходу очень часто стараются брать токен – это существа, которые при продаже дают 2 золота вместо 1 за счет дополнительного юнита. К ним относятся Мурлок-волнолов и Бродячий кот, которые разваливаются на две карты, а также Продажементаль.

В случае с особыми героями, про которых SilverName говорил в прошлом пункте, токены могут сделать намного больше, чем просто дать дополнительную голду при продаже. Джандис Барова, например, начинает использовать свою способность на мурлока-волнолова (не дополнительную карту, а именно основную!) и заново его покупать, чтобы собрать ранний триплет из маленького мурлока. Некоторые делают это под Кадгаром, тогда из одной карты вываливаются два токена. Проблема в том, что нужно идеально распланировать золото, место на столе и сделать все максимально быстро.

Подобных стратегий достаточно много и прежде, чем их использовать, необходимо разобраться не только в их механиках, но и в экономике самой игры. Тебе важно рассчитывать, сколько золота у тебя будет на следующем ходу и когда оптимальнее всего улучшать таверну.

«Отыгрыш на старте зависит от героя, но если говорить в общем, то есть несколько основных манакурв: обычная, когда ты на 1 ходу покупаешь юнита, на 2 ходу апаешь таверну, и на 3 ходу покупаешь двух существ, если нашел токена или одного, если не нашел. И “китайская”, которая пошла от этого региона: сидишь на 1 таверне и скупаешь сильных существ, а на 7 ману сразу два раза апаешь таверну.

Манакурва Немного о Hearthstone в контексте BG это то, насколько хорошо твои действия вписываются в количество маны (золота), которое у тебя есть.

Всегда надо действовать от ситуации. Когда тебе навалили экономики (токенов), можно уверенно апать таверну, а если заход медленный, то подождать и сфокусироваться на усилении стола», – SilverName.

Оппоненты

Ты у всех на прицеле, держись! © Blizzard

Против тебя в игре семь оппонентов, и за каждым приходится следить. Понимание того, что делает твой враг, дает тебе пространство для маневров. По тому небольшому количеству информации, которую игра предоставляет о твоих соперниках, можно корректировать свой план на игру. К примеру, если в процессе вербовки на 7 мане ты видишь, что твой оппонент поднял уровень таверны до 4, то, скорее всего, его стол не стал намного сильнее за этот ход, и ты тоже можешь это сделать, обезопасив себя и получив возможность покупать более сильных существ на следующий ход.

Всегда обращай внимание на то, что делают твои враги. На какой таверне они сидят, каких существ собирают и сколько урона нанесли предыдущему оппоненту. Эта информация может оказать критическое влияние на твой план на игру.

«В новом патче скорость игры вроде как возросла, но игры стали дольше из-за ограничения урона. Это очень круто, так как добавляет возможность какого-то планирования. К примеру, у тебя 16 ХП и 8 игроков, и ты точно знаешь, что не вылетишь. Благодаря этому пониманию ты можешь, например, апнуть таверну или засетапить какую-то раскрутку типа Кадгара + Брана, или сохранить мурлока на раскопку и из 6 таверны найти Адаптозавра, и многое другое», – рассказывает SilverName.

Игра на победу

Поля сражений в Hearthstone – это игра, которая, безусловно, зависит от твоего скилла, но в ней присутствует достаточный элемент рандома. Поэтому случаются партии, в которых тебе просто не везет, и ты обитаешь на последнем месте с маленьким количеством здоровья. Что делать в такой ситуации?

Влад отвечает: «Если ты видишь, что игра идет на топ-8, то у тебя есть 2 варианта: либо пытаться захайролить на топ 1-2, либо занять топ 5-6. Я чаще всего выбираю второй вариант :)».

Правильная расстановка

Несмотря на то, что на Полях Сражений карты бьют в рандомное место (если не брать в расчет провокаторов), в этой игре очень важна правильная расстановка карт. По стандарту право нанести первый удар получает один из игроков случайным образом, если у обоих игроков на столе одинаковое количество существ. Если нет, то первым бьет тот, у кого существ больше. Карты всегда бьют по очереди, нанося удары в случайное существо врага.

«Обычно карты расставляются в пирамидальном порядке, то есть от самого сильного к самому слабому. При этом, если на вашем столе или столе врага есть определенные механики, то расстановка начинает меняться. Допустим, у вашего оппонента есть сильные божественные щиты с таунтами, тогда первой надо ставить слабую карту, которая собьет щит, а потом самую сильную, которая его уничтожит. Если есть очень жирные карты, то первым нужно ставить яд».

Примеров таких ситуаций, от которых меняется твоя расстановка, достаточно много, и нужно научиться самостоятельно в них разбираться. Плохой порядок карт может легко проиграть (и часто проигрывает) тебе раунд.

Ситуативные карты

Твои существа постарались на славу! © Blizzard

На Полях сражений Hearthstone, как и в любом другом авто-батлере, нет никакой гарантии, что набор дорогих существ будет сильнее, чем правильно сформированная композиция из карт дешевле. В этой игре твои действия всегда зависят от конкретной ситуации. Многие неопытные игроки стараются поскорее забить свой стол дорогими существами, забывая про другие полезные карты. Однако частенько случаются ситуации, когда именно маленькая карта может помочь тебе выиграть игру.

Особенно актуально это для затяжного лейт-гейма, когда остаешься ты и 1-2 оппонента. Самый классический пример такой карты - Нестабильный вурдалак. Это существо практически бесполезно в ранней игре, при этом может выиграть партию в лейте. Вурдалака или, как его называют, “гулю” используют с одной единственной целью – снять божественные щиты оппонентов. Против Джорджа Падшего эта карта верный путь к победе, как и против любых билдов на драконах с использованием Надины Красной. В целом эту карту можно ставить всегда, когда у оппонента есть сильные существа в божественных щитах.

Иногда в поздней игре можно продать свое существо, чтобы поставить Самоотверженную героиню, а лучше собрать ее триплет. Часто к ней добавляют Барона Ривендера, чтобы закрыть щитами весь свой стол.

Другой пример: Смертоносная спора. Яд 1/1 – это cпорная карта, которая работает в достаточно редких ситуациях, при этом может стать спасением в поздней игре. Допустим, твой оппонент играет на свинобразах, и у него стоит Динамичный дуэт с невероятно раскаченными статами. Если других таунтов у него нет, то одна эта карта гарантированно убьет его “дуэт” и может выиграть тебе партию.

Таких ситуаций в HS достаточно, и все что от тебя требуется – это внимательно изучить и продумать пользу отдельных карт в разных ситуациях.

Что дальше?

Как ты уже понял, BG – комплексная игра, которая основывается на твоем умении стратегически мыслить, считать и импровизировать. SilverName обратил твое внимание на большинство важных моментов, и только от тебя зависит, насколько ты преуспеешь в их реализации. Подписывайся на группу Red Bull Gaming в VK и следи за новыми гайдами на этом сайте!