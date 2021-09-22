huNter and niKo: новые лица Red Bull Flick

Red Bull Flick – это грандиозный турнир в формате 2 на 2 по CS:GO, и в 2021 году Flick триумфально возвращается в новом сезоне.

Тысячи дуо-отрядов со всего мира получат шанс сразиться за звание лучшего дуэта на планете.

Суперзвезда G2 Esports Никола 'NiKo' Ковач уже был амбассадором Red Bull Flick в этом году, но теперь мы можем сказать, что к одной из самых талантливых и признанных звезд Counter-Strike присоединился его товарищ по команде и кузен – Неманья 'huNter' Ковач .

Двоюродные братья всегда были дружны, и прежде чем обрести известность они участвовали в турнирах в интернет-кафе родителей huNter'а. NiKo стал первым, кто сделал профессиональную карьеру в Counter-Strike. И, глядя на успехи брата, huNter пошел по его стопам, присоединившись к Нико в качестве представителя бренда на крупнейшем турнире по CS: GO.

«Хотя официально мы двоюродные братья, но для меня он как родной, мы росли вместе и через многое прошли вместе в нашей жизни», – рассказывает Нико о huNter'е.

«Я всегда хотел играть в профессиональный Counter-Strike со своим двоюродным братом NiKo», – говорит huNter и добавляет: «Моя мечта осуществилась. Мы готовы помогать друг другу во всем внутри и вне игры».

В течение года этот дуэт провели две квалификации. Победители этих отборочных получат место в закрытой квалификации Red Bull Flick, где лучшие из лучших любителей будут играть вместе с профессионалами на Red Bull Flick Invitational Helsinki.

Хочешь попробовать свои силы? Следи за международными квалификациями на FACEIT , и за российскими отборочными в группе Вконтакте Red Bull Gaming .