Острая сталь врезается в ледяное кружево, созданное самой природой, в лицо летят брызги из мелких хрусталиков. Лазание по замерзшим водопадам — особый вид познания мира. Считается, что в апреле ледолазный сезон в России уже заканчивается. Уверены? А как насчёт забраться посевернее и стать первопроходцем на новых ледовых линиях? Два года назад состоялась российско-испанская (каталонская) экспедиция в один из самых заповедных районов России — плато Путорана, край тысячи водопадов. Однако всего 5% из них пройдены ледолазами. Руководитель экспедиции Иван Темерев объяснил, отчего этот район так непопулярен для восхождений, как ожидания расходятся с реальностью, и почему зимнее плато Путорана — голубая мечта многих альпинистов.

До этой первозданной красоты пришлось добираться несколько дней. © Иван Темерев

Иван Темерев — мастер спорта по альпинизму, инструктор альпинизма, председатель Томской федерации альпинизма. Развивает в Томске ледолазание, организовал строительство ледодрома, на котором уже проводятся всероссийские соревнования по ледолазанию. Эксперт по замёрзшим водопадам Сибири.

Иван Темерев после принятия солнечных ванн на плато Путорана. © Иван Темерев

Решено — летим на Путорана

Плато Путорана — горный массив на северо-западе Среднесибирского плоскогорья в Красноярском крае, который круто обрывается на 800 и более метров вниз. Его часто называют краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов. По числу водопадов это плато занимает первое место в России.

Его часто называют краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов Лично я давно смотрю в сторону водопадов Путорана, но даже не прикидывал возможность поездки, потому что априори считал эту затею слишком дорогой. После поездки на алтайские замёрзшие водопады в 2018 году мой испанский друг Рафаэль спросил меня, что я знаю о Путорана. Рассказал ему всё то немногое, что смог вспомнить. Через некоторое время от него поступил вопрос: интересно ли мне поехать туда и есть ли знакомые, кто мог бы помочь с организацией. Влад Голуб, знакомый альпинист из Норильска, рассказал, что не пройденных водопадов на Путорана 95%, а приезжать туда лучше с середины апреля по середину мая — морозы уже отступают, солнца много, снега — как повезёт. Забрасываться до 200 км можно на снегоходах, снаряжение для жизни и передвижения в тундре можно взять на прокат у туристов в Норильске. Примерный подсчёт показывал, что поездка обойдётся каждому примерно в 80 тысяч рублей. И уже через год, в апреле 2019 года, мы отправились исследовать заповедные места Сибири. Мы — это Rafael Vadillo, Ramon Dies, Miracle David, Graells Colillas, Dani Gantona из Испании, я, мой напарник по горным восхождениям Фёдор Копытов и Влад Голуб.

Русскоязычная часть команды: Влад Голуб, Фёдор Копытов, Иван Темерев. © Иван Темерев

Мы здесь первые

Влад предложил попробовать подняться на замёрзшие водопады, стекающие с плато около озера Собачье (Ыт-Кёль) в районе реки Омутканен. До нас там никто не был.

Расстояние от Норильска составило около 140 км по прямой и 170 км по озёрам и рекам. Спонсоров у нас не было, поэтому забрасывались не на вертолётах, а на снегоходах. Помогала в этом команда поддержки и продвижения на снегоходах: Татьяна Хвостова, Тимофей Волков и Роман Носов. За что им огромное спасибо.

До водопадов добирались на лыжах. © Иван Темерев

После установки лагеря мы долго рассматривали карту с каталонцами и обсуждали варианты посещения водопадов Путорана. Проблема была в том, что до интересующего нас цирка нужно ещё подниматься на плато около 20 км с набором высоты 700-800 м. Рафа считал, что на лыжах с экипировкой для восхождения мы не осилим этот подвиг за один день. Решили попробовать разведать ближайшие ущелья.

Ночью выскакивали смотреть северное сияние. Было не очень крутое, но всё равно впечатлило.

11 апреля вышли около 9 утра. Первые километры нам помогала лыжня туристов, которые спускались здесь с плато. Затем мы ушли влево. Напрягали два факта: свежая лавина на склоне горы и падавший три дня снег. Ну, и размер конуса лавины — 300 на 500 м. Шли в ущелье и боялись. Возможность схода лавины очень напрягала, потому что из кулуара, где мы шли, нас откопали бы не раньше августа.

12 апреля мы посетили скальный цирк на северо-востоке озера Собачье. Дали ему имя Ыт-Кель. В нём мы нашли вместо одного отмеченного на карте 67-метрового водопада три замечательных ледовых линии по 45-60 м и парочку натёчных ледовых маршрутов на скалах.

На самом левом водопаде Miracle David, Graells Colillas, Dani Gantona и Rafael Vadillo совершили первопрохождение ледовой стенки — новому маршруту длиной 60 м дали название Leon@Tudella Fall, в честь друзей Leon и Tudella, ушедших из жизни.

Структура льда на Путорана очень удивила искушённых ледолазов. © Иван Темерев

С верхней страховкой попробовали с Владом лёд. Структура сильно отличается от привычного многим ледолазам рельефа: на вертикальном льду часто держится снег, который сильно мешает лезть и безопасно страховаться. Ещё поверх снега намерзает новый лёд, что создаёт ледовые пустоты и корку.

На следующий день мы поставили базовую палатку в верховьях реки Омутканен на границе лесной зоны, чтобы было чем топить походную печку: погода установилась и по ночам опускалась до -30 °С. Днём на солнце становилось теплее, но в тени мороз почти не отпускал.

За три дня совершили первопрохождения пяти новых маршрутов в двух цирках Снежный и Принцесса: «Лыжный», «Сложный», «Ель Путорана», «Вася, давай!», «Полшага вперёд» — длиной от 35 до 65 метров, разной трудности и крутизны.

Каждый выход на плато приносил невероятные эмоции и впечатления. Мы с Фёдором побывали в разные времена года в различных горах, но Путорана — это что-то невероятное. Вроде и горные виды, но при этом сочетаются с видами равнин. Вроде и солнце жарит так, что обгорает лицо, но спина замерзает в собственной тени. Таких невероятных закатов я не могу вспомнить нигде.

Такая колонна может обрушиться, поэтому лазили с верхней страховкой. © Федор Копытов

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Странные горы

В один из дней на солнце стало очень тепло. Парни после перехода разделись по пояс, и Влад решил прокатиться по склону: через 20 секунд он начал обмораживаться от воздуха! Солнце нагревает предметы инфракрасно, а воздух при этом почти не прогревается. Необычные ощущения, надо сказать.

В Снежном цирке в первый день от солнца нагревались скалы и начинали падать крупные части льда. Было волнительно.

Там же и в правой стороне цирка Ыт-Кель явно происходило намораживание льда при очень длительном и сильном ветре: очень много необычных форм, которые замерзают не вертикально, а невообразимыми ледовыми фигурами под невероятными углами. Выглядит очень впечатляюще.

В лучах заходящего солнца сопки плато Путорана особенно прекрасны. © Влад Голуб

На Путорана зимой вполне себе активная фауна. На озере встречали лося, в лесу полно зайцев и снежных куропаток. Видели следы росомахи на своей лыжне — как будто крупный человек прогулялся без лыж. Говорят, на людей не нападают, но проверять не хотелось. А недалеко от цирка Снежный мы встретили на снегу ползущую... очень мохнатую гусеницу! Медведи, по словам местных, ещё спят в апреле, но на всякий случай всем раздали фальшфейеры.

Поездка заняла каких-то 11 дней. Можно и не заметить, как этот период пролетит в городе. В обычных горах за такое время только успеваешь заброситься в район и пройти один-два маршрута. А на Путорана каждый день был как отдельная маленькая жизнь, насыщенная эмоциями до предела.

Этот опыт зовёт организовать следующую экспедицию для прохождения стометровых замёрзших водопадов в сердце заповедной Сибири. Однако такая поездка практически невозможна без вертолётной и спонсорской поддержки.

Ледолазный потенциал этого района безграничный. Мы поняли, почему плато Путорана называют краем десяти тысяч озёр и тысячи водопадов. Перепад от плато до поверхности озёр зачастую около километра. Вода режет каньоны и падает в них водопадами. Их реально бесконечное число.

Потенциал у этого района безграничный. © Иван Темерев

Из того, где ожидания разошлись с реальностью

Предшествующая поездке оттепель (до +5 °С) и начавшиеся снегопады настолько усложнили путь, что начала выходить из строя техника. Поэтому вместо одного дня мы добирались до базового лагеря трое суток.

Жить планировали в палатке «Зима» с печкой, но большую часть времени при движении по озёрам ночевали в охотничьих избах. Это очень помогает. Но без знания местности попасть в них непросто. А в некоторые (где живут смотрители) — без личного знакомства и вовсе невозможно.

От красной печки потело лицо, а от стенки палатки спину пробирало морозом Палатка с печкой пригодились, когда мы ушли от озера. Надо сказать, в -30 °С даже в ней было жестковато: от красной печки потело лицо, а от стенки палатки спину пробирало морозом. В привычных горах альпинисты стараются выходить пораньше, потому что с фонариками передвигаться неудобно. За полярным кругом в апреле такой проблемы нет, потому что после 22 часов темнеет примерно в половину от обычной ночи, а светает уже в 3 утра. А вот мороз после восхода солнца реально отпускает. Поэтому мы вставали около 8 часов и выходили после 9-ти. Как раз через часок движения на солнце становилось более-менее приемлемо. Оставалась проблема нахождения в тени — там было по-прежнему холоднее -25°С. Когда выбирались из района, фото- и видеотехника уже несколько дней как беспросветно разрядилась. Поэтому, как обычно, лучшие кадры остались только в сердце и памяти. В солнечную погоду с большой видимостью плато Путорана выглядело просто бесподобно: бесконечные снежные просторы озёр, окаймлённые горами, фантастика!

Солнце нагревает предметы инфракрасно, а воздух почти не прогревается. © Влад Голуб

При организации экспедиции на плато Путорана нужно учесть: