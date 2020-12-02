В шаге от плей-офф. «Зальцбург» победил «Локомотив» и готов выйти из группы

Red Bull Зальцбург вполне можно назвать самой несчастной командой группового этапа Лиги чемпионов в этом сезоне. Подопечные Джесси Марша по игре не заслуживали поражения ни в одном из матчей турнира, в том числе в двух встречах с действующим обладателем трофея - «Баварией». Однако итог получился печальным – после четырёх игр у австрийского клуба было всего одно очко, набранное в противостоянии с московским «Локомотивом».

И как раз с москвичами «Зальцбургу» и предстояло сыграть в пятом туре Лиге чемпионов. У команды Марко Николича в активе имелось три очка, однако оба клуба, что удивительно, сохраняли шансы не только на третье место и попадание в Лигу Европы, но и на выход в групповой этап Лиги чемпионов. И для укрепления этих шансов нужно было побеждать сегодня и надеяться, что в другом матче группы А «Бавария» не проиграет мадридскому «Атлетико».

Если за несколько дней до матча шансы «Локомотива» и «Зальцбурга» можно было считать относительно равными, то в день игры стало известно о том, что лидер москвичей Гжегож Крыховяк сдал сомнительный тест на коронавирус. А потом ещё и полузащитник хозяев Дмитрий Куликов. Была также информация и по Антону Миранчуку, но он всё-таки оказался в итоговой заявке на матч. У «Зальцбурга», напротив, проблем с составом практически не было, поэтому парни Джесси Марша справедливо превратились в фаворита противостояния.

«Локомотив» начал лучше, но едва не пропустил

«Локомотив» начал лучше, но едва не пропустил © www.redbullsalzburg.at

Несмотря на гигантские проблемы с составом, «Локомотив» активнее начал первый тайм. Особенно старался белорусский нападающий Виталий Лисакович, несколько раз пытавшийся в одиночку разобраться с обороной противника. Однако защитники «Зальцбурга» действовали надёжно и ничего лишнего хозяевам не позволяли. К слову, хотя в Москве установилась очень холодная погода, поле на стадионе в Черкизово было в прекрасном состоянии и совершенно не мешало командам играть в футбол.

Первая вылазка австрийцев к воротам Гильерме едва не завершилась голом. Прострел Расмуса Кристенсена с правого фланга должен был перехватывать Ведран Чорлука, однако хорватский защитник «Локомотива» допустил грубую ошибку, попросту не попав по мячу. В итоге Секу Койта оказался прямо перед воротами москвичей, но замешкался и упустил момент для удара. Правда, Койта успел-таки откатить мяч под удар Мергиму Беришу, но немец попал в одного из защитников «Локомотива».

«Зальцбург» забил гол-красавец. Не засчитали

«Зальцбург» забил гол-красавец. Не засчитали © www.redbullsalzburg.at

К десятой минуте «Зальцбург» освоился и взял игру под контроль. Подопечные Марша неплохо контролировали мяч, атаковали широко, но до ударов дело не доходило. На правом фланге был хорош Кристенсен, а большинство опасных атак гостей начиналось именно оттуда. У «Локомотива» неплохо за мячи цеплялся Эдер, неоднократно заставлявший соперника фолить на себе.

На 18-й минуте «Зальцбург» организовал великолепную комбинацию. Гости играли исключительно в касание и забили очень красивый гол, автором которого стал всё тот же Бериша. Правда, радость австрийцев была недолгой. Арбитр зафиксировал у немца положение вне игры, и первый же повтор показал, что это было абсолютно верное решение.

Бериша всё-таки забил

Бериша всё-таки забил © www.redbullsalzburg.at

Ещё через три минуты Бериша вывел Койту практически один на один с Гильерме, но Секу не очень здорово обработал мяч, и Чорлука в последний момент выбил его на угловой. Однако на этом неприятности «Локо» не закончились. Подача Доминика Собослаи нашла ногу Андре Рамальо, бразилец целился в ближний верхний угол и совсем чуть-чуть туда не попал.

На 28-й минуте преимущество гостей вылилось в совершенно логичный гол. «Зальцбург» снова начал атаку с правого фланга, оттуда последовал навес в штрафную, где в суматохе игроки австрийцев несколько раз пытались пробить по воротам Гильерме. После нескольких рикошетов мяч оказался у Бериши, немец быстро сориентировался и отправил его в сетку. Арбитр обратился к помощи видео-ассистента VAR на предмет положения вне игры. На этот раз всё было чисто и «Зальцбург» заслуженно повёл со счётом 1:0.

Потерянный «Локо» едва не сравнял

Потерянный «Локо» едва не сравнял © www.redbullsalzburg.at

Австрийцы на этом не стали останавливаться и прижали «Локомотив» к воротам. Сначала Мвепу опасно бил головой по воротам после то ли удара, то ли навеса всё того же Кристенсена, а на 35-й минуте Койта ворвался в штрафную и послал мяч в сетку. Правда, с внешней стороны ворот. «Локомотив» выглядел абсолютно потерянным, а по виду Марко Николича было легко понять, что тренер мечтает о свистке на перерыв.

И в этот самый момент «Локомотив» внезапно создал свой самый лучший шанс в игре. Подача с углового нашла голову Эдера, который сделал скидку на Мурило. Бразилец находился в двух метрах от ворот и пробил в пустой угол, однако Собослаи вынес мяч с линии ворот. На этом атака не закончилась, и в какой-то момент мяч оказался у Зе Луиша. Нападающий красиво подкинул его себе и с лёта ударил в ближний угол. Голкипер австрийцев Станкович в отчаянном прыжке спас свою команду.

Неудержимый Бериша

Неудержимый Бериша © www.redbullsalzburg.at

Но это была единичная вспышка активности со стороны команды Николича. За четыре минуты до перерыва «Зальцбург» забил ещё раз. Быстрая вертикальная контратака завершилась пасом Койты на неудержимого Беришу, который легко переиграл Гильерме в ближнем бою. И этот гол выглядел более чем логичным, а австрийцы снова и не подумали останавливаться и играть на удержание счёта хотя бы до перерыва. Хотя вроде бы 2:0, всё под контролем и нужно просто не рисковать.

Но ментальность команды Джесси Марша совсем другая. Эти ребята ни в одном из матчей не прекращают лететь в атаку. Даже проигрывая «Баварии» с крупным счётом, австрийцы продолжали действовать по своему сценарию. Надо признать, что «Локомотиву» повезло уйти на перерыв, проигрывая с разницей всего в два мяча.

Койта мог всё закончить

Red Bull Зальцбург в игре с Локо © www.redbullsalzburg.at

Главный тренер хозяев понимал что нужно что-то кардинально менять. На второй тайм у «Локомотива» вышло сразу три новых футболиста. Владислав Игнатьев, Антон Миранчук и Максим Мухин сменили Райковича, Лысцова и Лисаковича соответственно. Замены помогли лишь слегка оживить игру - «Локомотив» стал чуть лучше выходить из обороны, чуть больше владел мячом, но…

… всё могло окончательно закончиться уже на 49-й минуте. Секу Койта получил мяч перед штрафной хозяев, играючи раскачал Чорлуку и должен был спокойно поразить дальний угол ворота Гильерме. Но не попал, чем сохранил хоть небольшую, но интригу. Всё-таки с 0:2 ещё можно было попробовать отыграться. А вот с 0:3 при такой игре – без шансов.

«Локомотив» наладил игру. Не поздно ли?

Red Bull празднует взятие ворот соперника © www.redbullsalzburg.at

И всё-таки во втором тайме «Локомотив» не был безнадёжен. Здорово вошёл в игру Игнатьев. В первой половине на правом фланге у «Зальцбурга» активничал Кристенсен, через которого шли многие атаки гостей, то же самое можно было сказать и про Владислава. В какой-то момент он вообще был наиболее часто касающимся мяча футболистом. Именно с его правого фланга пришла атака, которая могла позволить «Локомотиву» сократить разницу в счёте. Зе Луиш пробил неплохо, но Станкович снова спас свою команду.

Даже молодой дебютант «Локо» Мухин выглядел достойно. Несколько раз он выцарапывал мячи в центре поля и разгонял перспективные атаки москвичей. При этом Антон Миранчук, который на бумаге выглядел главным усилением железнодорожников, действовал не лучшим образом.

Джесси Маршу, очевидно, не слишком нравилось происходящее на поле. Его команда уже не владела тем преимуществом, что было в первые 45 минут. Наставник «Зальцбурга» на 70-й минуте решился на двойную замену и выпустил Карима Адейеми и Луку Сучича вместо Камара и Койта.

Миранчук дал надежду, Мурило её уничтожил

Миранчук дал надежду, Мурило её уничтожил © www.redbullsalzburg.at

На 78-й минуте «Локомотив» заработал право на пробитие пенальти. Андре Рамальо сфолил на Зе Луише и сделал это настолько очевидно, что даже футболисты «Зальцбурга» не сильно спорили с арбитром. Антон Миранчук подошёл к мячу и отправил его точно в левый нижний угол. Несколько игроков хозяев рванулись к мячу, чтобы побыстрее доставить его на центр поля, но Станкович крепко прижал круглого к груди и просто так отдавать его не собирался. Дело кончилось массовой заварушкой, по итогам которой судья щедро раздал ее участникам жёлтые карточки.

После паузы хозяева устремились в атаку, пытаясь создать максимально серьёзное давление на ворота австрийского клуба. И когда казалось, что «Локо» может сравнять счёт, жуткую ошибку совершил защитник москвичей Мурило. Бразилец сыграл нелепо и неуклюже, по сути подарив гол «Зальцбургу». Вышедший на замену Адейеми с удовольствием воспользовался подарком Мурило, обыграл Чорлуку и спокойно пробил мимо Гильерме – 3:1.

Тут уж обе команды окончательно забыли про центр поля. Очередная быстрая атака гостей привела к тому, что два игрока «Зальцбурга» выбежали к воротам Гильерме. Голкипер москвичей зачем-то помчался на перехват чуть ли не к центру поля и, конечно, опоздал. Только что вышедший на замену форвард гостей Патсон Дака оказался один перед абсолютно пустыми воротами и… не попал в них. Как это возможно, скорее всего, и сам нападающий не смог бы объяснить даже после игры.

Им нужна одна победа

Им нужна одна победа © www.redbullsalzburg.at

На 89-й минуте уже «Локомотив» не использовал верный шанс. Дмитрий Рыбчинский вместо того, чтобы отдать мяч на пустые ворота Миранчуку, зачем-то решил пробить в ближний угол, и сделал это откровенно бесхитростно. Забей хозяева в этом моменте, и нас бы ждали нереально горячие 5 заключительных минут, а так команды в концовке успокоились и ничего особо интересного больше так и не произошло.

Австрийцы уже давно заслужили свою первую победу в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Теперь у «Зальцбурга» 4 очка и прекрасные шансы на выход из группы. Ведь «Бавария» выполнила свою задачу – сыграла с «Атлетико» вничью – 1:1. И теперь расклад в этой группе очень простой: у «Атлетико» 6 очков, у «Зальцбурга» - 4. В последнем матче австрийцы примут испанцев на своём поле, и в случае победы опередят их и займут второе место.