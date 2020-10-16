Австралийская рекордсменка и чемпионка Red Bull Cliff Diving Рианна Иффланд и восходящая звезда этого вида спорта из Румынии Константин Попович спустились на глубину 120 метров в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.

Покоритель женских сердец и местный супергерой Попович, решившись на этот беспрецедентный шаг, расширил пределы возможностей для тех, кто увлекается хай-дайвингом: он совершил прыжок со стен конусообразного горного цеха в подземное соленое озеро, расположенное в самом сердце Трансильвании.

Под землей, на глубине 120 метров, где расположена невероятно красивая, удивительная страна чудес, созданная с помощью соли благодаря усилиям человека, из-за высокой плотности воды скорость спуска спортсмена снизилась с 85 км/ч до нуля, и это почти в два раза меньше, чем обычно. После столь необычного эксперимента дуэт с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям в рамках Мировой серии по прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving, которая состоится в 2021 году.

Старая шахта выглядит как кадр из научно-фантастического фильма © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Поскольку добыча в этом огромном подземном колодце была прекращена в 1880 году, а сама соляная шахта совсем недавно превратилась в зрелищное место для туристов, в этом году к достопримечательностям добавились еще и прыжки в воду с высоты.

«Сегодня мы поставили первую в истории галочку напротив пункта с этим испытанием, — рассказывает Иффланд. — И впервые в истории совершили прыжок под землей в настоящей соляной шахте. Внизу очень темно. Плотность воды здесь на 17 процентов превышает плотность обычной морской воды, поэтому ее воздействие отличается. На самом деле прыжки в такую соленую воду — это уникальный опыт. Тебя сразу выталкивает на поверхность».

Сегодня мы поставили первую в истории галочку напротив пункта с этим испытанием Rhiannan Iffland Cliff Diving

«Самая большая трудность для меня заключалась в том, чтобы собраться с мыслями после этого особенного года. Мне было очень тяжело вернуться в то же место, в котором я побывала в прошлом году, и просто заблокировать эти страхи, подняться туда и сразу же нырнуть».

Рианна Иффланд прыгает со специальной платформы в соленую воду шахты © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Температура воды и воздуха составляла 12 градусов по Цельсию, а вода с высоким содержанием соли обеспечивала отличную плавучесть и позволила значительно замедлить скорость погружения тела: дайверы достигли практически нулевой скорости, оказавшись на глубине всего лишь 2,5 метра. Связано это с концентрацией соли в воде, которая в восемь раз превышает уровень солености Адриатического моря – 260 г/л против 33 г/л. Для сравнения: обычно нулевая скорость достигается при прыжке с высоты до 27 метров и погружении на глубину 5 метров. Этот дополнительный фактор испытывал физическую подготовку спортсменов и сопровождался сложными условиями прыжков в воду без естественного освещения.

Это самый потрясающий и психологически сложный проект в моей жизни Константин Попович «В шахте совершенно темно. У нас был свет, но этого мало; обстановка оказалась далека от идеальной для дайвинга. Мы оказались в очень сложных условиях, — рассказывает Попович, уроженец Бухареста. — Я стоял на платформе и практически задевал стену головой или руками, было очень сложно оттолкнуться и прыгнуть в правильное место, чтобы не попасть на мелкую глубину. Могу сказать, что это самый интересный проект в моей жизни, однако участие в нем потребовало много моральных сил». «Я очень горжусь тем, что стал первым румынским клифф-дайвером, который прыгал в Румынии. У нас никогда не было подходящих мест, и здорово, что проект прошел в таком культовом месте Трансильвании. Я уже бывал в этой шахте раньше, а прыгнуть здесь – уникальный шанс».

Первое документально подтвержденное упоминание о потрясающем с визуальной точки зрения месте, где находится соляной рудник в городе Турда, датируется 1271 годом. Это место расположено в центре одного из старейших поселений Румынии и являлось основным источником поставок соли до прекращения горных работ в 1932 году. На сегодняшний день эта шахта представляет собой настоящий исторический музей и подземный тематический парк. Ежегодно шахта привлекает к себе внимание около 700 000 посетителей.

Попович поднимается на специально созданную платформу © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 07