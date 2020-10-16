Дайвинг5 мин.

Усложненный клифф-дайвинг: прыжки в воду... под землей

Чемпионка Рианна Иффланд и Константин Попович готовятся к уникальному подземному приключению на глубине 120 метров в Румынии.
Автор Катрин СтроблОпубликовано
Австралийская рекордсменка и чемпионка Red Bull Cliff Diving Рианна Иффланд и восходящая звезда этого вида спорта из Румынии Константин Попович спустились на глубину 120 метров в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.
Покоритель женских сердец и местный супергерой Попович, решившись на этот беспрецедентный шаг, расширил пределы возможностей для тех, кто увлекается хай-дайвингом: он совершил прыжок со стен конусообразного горного цеха в подземное соленое озеро, расположенное в самом сердце Трансильвании.
Под землей, на глубине 120 метров, где расположена невероятно красивая, удивительная страна чудес, созданная с помощью соли благодаря усилиям человека, из-за высокой плотности воды скорость спуска спортсмена снизилась с 85 км/ч до нуля, и это почти в два раза меньше, чем обычно. После столь необычного эксперимента дуэт с нетерпением ждет возвращения к соревнованиям в рамках Мировой серии по прыжкам в воду Red Bull Cliff Diving, которая состоится в 2021 году.
Константин Попович из Румынии прыгает в шахте Салина Турда на глубине 120 метров, октябрь 2020.
Старая шахта выглядит как кадр из научно-фантастического фильма
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Поскольку добыча в этом огромном подземном колодце была прекращена в 1880 году, а сама соляная шахта совсем недавно превратилась в зрелищное место для туристов, в этом году к достопримечательностям добавились еще и прыжки в воду с высоты.
«Сегодня мы поставили первую в истории галочку напротив пункта с этим испытанием, — рассказывает Иффланд. — И впервые в истории совершили прыжок под землей в настоящей соляной шахте. Внизу очень темно. Плотность воды здесь на 17 процентов превышает плотность обычной морской воды, поэтому ее воздействие отличается. На самом деле прыжки в такую соленую воду — это уникальный опыт. Тебя сразу выталкивает на поверхность».
Сегодня мы поставили первую в истории галочку напротив пункта с этим испытанием
Red Bull Cliff Diving World Series champion, Rhiannan Iffland poses for a portrait at Le Bouchage in Rhone-Alpes, France on September 25, 2020
Rhiannan Iffland
Cliff Diving
«Самая большая трудность для меня заключалась в том, чтобы собраться с мыслями после этого особенного года. Мне было очень тяжело вернуться в то же место, в котором я побывала в прошлом году, и просто заблокировать эти страхи, подняться туда и сразу же нырнуть».
Чемпионка Red Bull Cliff Diving из Австралии Рианна Иффланд прыгает со специальной платформы в соленую воду шахты Салина Турда в Румынии.
Рианна Иффланд прыгает со специальной платформы в соленую воду шахты
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
Температура воды и воздуха составляла 12 градусов по Цельсию, а вода с высоким содержанием соли обеспечивала отличную плавучесть и позволила значительно замедлить скорость погружения тела: дайверы достигли практически нулевой скорости, оказавшись на глубине всего лишь 2,5 метра. Связано это с концентрацией соли в воде, которая в восемь раз превышает уровень солености Адриатического моря – 260 г/л против 33 г/л. Для сравнения: обычно нулевая скорость достигается при прыжке с высоты до 27 метров и погружении на глубину 5 метров. Этот дополнительный фактор испытывал физическую подготовку спортсменов и сопровождался сложными условиями прыжков в воду без естественного освещения.
Это самый потрясающий и психологически сложный проект в моей жизни
Константин Попович
«В шахте совершенно темно. У нас был свет, но этого мало; обстановка оказалась далека от идеальной для дайвинга. Мы оказались в очень сложных условиях, — рассказывает Попович, уроженец Бухареста. — Я стоял на платформе и практически задевал стену головой или руками, было очень сложно оттолкнуться и прыгнуть в правильное место, чтобы не попасть на мелкую глубину. Могу сказать, что это самый интересный проект в моей жизни, однако участие в нем потребовало много моральных сил».
«Я очень горжусь тем, что стал первым румынским клифф-дайвером, который прыгал в Румынии. У нас никогда не было подходящих мест, и здорово, что проект прошел в таком культовом месте Трансильвании. Я уже бывал в этой шахте раньше, а прыгнуть здесь – уникальный шанс».
Первое документально подтвержденное упоминание о потрясающем с визуальной точки зрения месте, где находится соляной рудник в городе Турда, датируется 1271 годом. Это место расположено в центре одного из старейших поселений Румынии и являлось основным источником поставок соли до прекращения горных работ в 1932 году. На сегодняшний день эта шахта представляет собой настоящий исторический музей и подземный тематический парк. Ежегодно шахта привлекает к себе внимание около 700 000 посетителей.
Константин Попович из Румынии спустился на глубину 120 метров в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.
Константин Попович из Румынии спустился на глубину 120 метров в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.
Чемпионка Рианна Иффланд во время уникального подземного приключения на глубине 120 метров.
Чемпионка Рианна Иффланд во время уникального подземного приключения на глубине 120 метров.
Австралийская рекордсменка и чемпионка Red Bull Cliff Diving Рианна Иффланд прыгает в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.
Константин Попович из Румынии спустился на глубину 120 метров в одну из старейших соляных шахт в мире под названием Салина Турда.
Австралийская рекордсменка и чемпионка Red Bull Cliff Diving Рианна Иффланд и восходящая звезда из Румынии Константин Попович готовы к Мировой серии Red Bull Cliff Diving в 2021 году.
Попович поднимается на специально созданную платформу
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
01/07
В 2021 году всех поклонников Мировой серии Red Bull Cliff Diving, а также ее главных героев, среди которых Иффланд и Попович, обрадует долгожданное возобновление соревнований. С учетом действующих на данный момент требований в области здравоохранения и безопасности все даты предстоящих событий планируется объявить в начале следующего года.