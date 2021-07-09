Илья Воронин: главный диджей вашей библиотеки

Но за свою обширную карьеру он сделал для становления электронной (и не только) культуры в России столько, что о нем точно можно написать пару-тройку увесистых томов. Оружие Ильи – не пластинки с вертушками, а клавиатура с диктофоном. Начав на заре 2000-х учить местных тусовщиков клубной грамоте на (тогда еще неофициальном) сайте Mixmag Russia, Воронин быстро заслужил титул крестного отца отечественной клубной журналистки.

А в качестве основателя издательств «Шум» и «Белое яблоко» еще и стал мудрым проводником в мир первоклассной литературы. Или скорее лучшим книжным диджеем, который решает, чем вы будете зачитываться дальше: исследованием роли тинейджеров в любой культурной революции или полной страстей истории «Nintendo». Поэтому, даже несмотря на то, что Mixmag Russia в прошлом году свернул свою деятельность, его бывший главред продолжает образовывать, удивлять и вдохновлять. И даже побаловал нас эксклюзивной цитатой из только готовящейся к выходу книги.

Расскажи об основных вехах вашей карьеры. С чего вы начинали и чем занимаетесь сейчас?

Я начинал с торговли музыкой на «Горбушке» в начале 2000-х. Мне в какой-то степени повезло: я застал последние годы популярности физических носителей. Интересное было время, я многому тогда научился. Попутно с друзьями начали делать на анархических условиях сайт про электронную музыку, бессовестно назвавшись mixmag.ru (потом переехали на домен .info). Лет 12 играли во взрослых и на полной фанатской скорости и любви пытались писать про все виды электронной музыки как про отдельную культуру (чем эта музыка и является). Попутно пытались сделать еще настоящий печатный журнал. Было несколько попыток: Sensor (вышло два номера) и DJmag (вышел один пилотный номер).

Я начинал с торговли музыкой на «Горбушке» в начале 2000-х. В конце концов, в 2015 году вместе с Димой Игнатьевым, с которым мы долго работали в mixmag.info, нашли возможность сделать настоящее большое СМИ про диджеев, клубы и электронику. Так запустилась русская редакция британского Mixmag. Просуществовала она пять лет. На ковидных ограничениях стало понятно, что экономика сильнее наших желаний. Сегодня работаю в «СберЗвуке», и от идеи интересно и увлекательно рассказывать о музыке (теперь уже самой разной) я не отказываюсь. Помимо журналистской работы с друзьями я еще запустил два издательства: «Белое яблоко» (книги о всевозможных проявлениях современной поп-культуры) и «Шум» (классные и важные книги о музыке в самом широком понимании этого слова).

То есть Mixmag Russia закрылся в декабре из-за финансовых трудностей? Расскажите вообще о пути великого издания в российских реалиях.

Да, Mixmag Russia закрылся по очень простой и понятной причине — экономической. Любителей не просто слушать такую музыку, а еще интересоваться ею и читать про нее, среди русскоговорящей публики оказалось недостаточно, чтобы содержать полноценное СМИ с редакцией. По этой же причине вряд ли в обозримой перспективе смогут появиться подобные нишевые СМИ: для этого нет ни ободряющей экономической перспективы, ни достаточного количества потребителей.

Путь тоже был простой: от фанатства к попытке выступить профессионально, и не хуже ребят из Лондона или Берлина. Году в 2002 году, мы, отчаянные фанаты, сделали крошечный сайтик про электронную музыку. Я был против краденого названия, но мои друзья, тогда еще молодые, сказали: «Не парься, скоро все поменяем». В итоге с названием Mixmag я просуществовал почти 20 лет, до 2020 года. В 2015 году мы все сделали официально и стали 11-м локальным офисом британского «Миксмага». Просуществовали пять лет, во многом работая на любви к этой культуре. Собрали, кажется, всех классных людей, кто способен на русском писать про диджейские и клубные дела. Конечно, были и ошибки, и просчеты, куда без них. Но было, как мне кажется, здорово.

С какими музыкальными жанрами вы на «ты» и почему?

Со всем спектром электронной музыки, кроме, быть может, самых радикальных ее воплощений (как с коммерческой точки зрения, так и с экспериментальной). Почему? Все просто: мне всегда нравилась эта музыка, я вечно интересовался ее историей и историей людей, которые ее создают и играют. В какой-то момент в голове возник целый мир из историй этой музыки. Хотя, конечно, здорово, что всегда есть место новой информации и открытиям.

Мне всегда нравилась эта музыка, я вечно интересовался ее историей и историей людей, которые ее создают и играют.

Поговорим о «Белом яблоке» и «Шуме». С чего и когда все началось и как обстоят дела сейчас?

Первым появилось издательство «Белое яблоко». Его в 2012 году я запустил со своими друзьями, Пашей Балешенко и Оксаной Кореневской. Запускали по очень простой причине: хотелось самим делать классные бумажные штуки, которые приятно и листать, и читать. За красоту отвечал Гриша Гатенян, который в 90-е и 2000-е оформлял красивые флаеры, афиши и обложки пластинок.

Получилась пестрая картина: книжки про музыку, видеоигры, крутейшие олдскульные комиксы и даже антропология (настоятельно рекомендую почитать «Тинейджеров» Джона Сэвиджа, не пожалеете, ей богу!).

В 2019-м мы с другим другом, Витей Усенко, придумали еще одно издательство, в котором выходили бы только книжки про музыку (самую разную). Назвались «Шумом» и начали собирать издательский портфель. Первыми книгами стали «Der Klang der Familie» (про берлинское техно), «Всё порви, начни сначала» (знаменитая книга Саймона Рейнольдса про пост-панк) и «Заметки о другой музыке» (сборник эссе и интервью различных авангардных композиторов). Дальше – больше: про историю звукозаписывающего бизнеса, электронику, философские эссе и размышления.

Издавать печатные книги в наше время – все еще выгодная затея?

Каждый из соучредителей никаких денег от книжек не получает. Но мы платим всем, кто их переводит, редактирует и верстает. Книги, слава богу, продаются, но для хорошей экономики и тиражи было бы хорошо побольше делать, и самих книжек выпускать побольше. Пока это все еще фанатские проекты, но мы относимся к ним как к бизнес-процессам (не забывая про читателей и красоту).

Пандемия как-то повлияла на работу и востребованность издательств? Допускаю, что у вас стало больше читателей…

Каким-то образом все-таки повлияла, да. Во-первых, какое-то время не работали книжные, а, следовательно, нам не поступали платежи. В «Шуме», мы, например, решили переждать это время: в итоге вышла пауза протяженностью в год. Куда печальнее то, что за это время мы все стали чуть беднее, а курс валют выше. Меньше свободных денег у людей, и они готовы покупать не так много книжек.

У вас есть система подписок на книги. Можно поподробнее?

Да, в «Шуме» мы придумали историю с клубом. Ты платишь какую-то сумму вперед и потом получаешь следующие 4 книги самым первым. Это интересно для тех, кто хочет получать какие-то лимитированные издания и не хочет пропускать наши книги. Подписка – ограниченное предложение. По достижению определенного количества мы закрываем возможность, и открываем лишь с анонсом следующей книги.

Изданием какой книги вы гордитесь больше всего?

Сложно выбрать какую-то одну. Давайте я попробую выбрать три:

1. Джон Сэвидж «Тинейджеры»

Издание этой книги на русском языке у меня вызывает самую большую гордость. Исследование истоков зарождения молодежных субкультур и возникновения тинейджерства как такового. После прочтения этой книги на историю смотришь совсем по-другому. Не устану рекомендовать прочитать ее всем и каждому.

2. Билл Брюстер, Фрэнк Броутон «История диджеев»

Когда-то очень давно эта книга была первой, которую я прочитал на английском языке, и она полностью изменила мое представление о музыке и танцевальной культуре. Спустя 20 лет с момента выхода оригинального издания мы выпустили ее на русском языке: со всеми плейлистами, главами и дополнениями. По-прежнему главная книга по клубной культуре, которую обязательно надо прочитать всем, кто этой культурой интересуется.

3. Харви Курцман «Труп в Имджине и другие истории Харви Курцмана»

В прошлом году в «Белом яблоке» мы пошли на серьезный риск и начать издавать на русском языке антологию знаменитейших и культовейших американских комиксов издательства EC Comics, которое было особенно популярно в 1950-х. В них нет никаких суперменов, зато полно хитро придуманных историй, над которыми работали классики комиксов. Начали со сборника Харви Курцмана, человека, на чьих работах выросло целое поколение художников. Здесь собраны рассказы на тему войны: очень правдоподобно, мрачно и невероятно красиво! Впереди запланировано еще несколько книг от не менее крутых художников. Если хотите почитать что-нибудь из комиксов – очень рекомендую.

Вспомните любимую цитату из любой книги, которую вы издавали?

Такую цитату навскидку вспомнить сложно, поэтому лучше дам цитату из книги, которую мы готовим к выходу сейчас: Гэвин Мёрфи «Ковбои и индейцы. Грандиозная история звукозаписывающего бизнеса». Она у меня просто из головы не идет, значит это то, что надо:

«Вот какого типа записи нам нужны. На окраине Опелусаса, штат Луизиана, живет чернокожий. Деньги ему достаются потом и кровью. И он дорожит каждым долларом. Однажды утром он слышит песню по радио. Она своевременна, печальна, достоверна, соблазнительна. Он становится одержим ею. Жить не может без этой пластинки. Он бросает всё, прыгает в свой пикап и едет двадцать пять миль до ближайшего музыкального магазина, в котором продаётся эта пластинка. И вот если мы сможем делать такую музыку, значит, у нас получится бизнес».

Какие книжные новинки и приуроченные к ним мероприятия ждут нас в 2021-м?

Про мероприятия не скажу (все пока очень подвижно), но из новинок могу анонсировать следующее:

В апреле в «Белом яблоке» выйдет четвертая книга из цикла «История Nintendo», крутейшей серии, посвященной 130-летней истории японской компании. Эта книга будет посвящена истории Game Boy. Плюс, наконец-то, выпустим допечатку увлекательной книги «Консольные войны» про противостояние Nintendo и Sega.

В «Шуме» ждем сборник эссе и бесед «Заметки о другой музыке». Тираж маленький, 1000 экземпляров. И готовим сразу несколько книг: про историю звукозаписывающего бизнеса, электронику, пресеты и философские размышления на тему разрушительного потенциала звука.

Вы, наверняка, собираете не только «свои» книги. Насколько велика ваша домашняя библиотека?

Ха-ха, если честно, никогда не считал. Пара шкафов? Больше? Не знаю! Я просто постоянно покупаю книги и куда-то их складываю, обещая себе, что все их обязательно прочту, и только потом начну покупать новые. А вообще, мне кажется, что их у меня мало. Хочется больше.

А на чем собираете музыку? Винил, CD, файлы?

Какое-то время активно собирал винил, потом понял, что это уже ставить некуда, надо с этим что-то делать. Тормознул с пластинками и стал покупать CD: они меньше и слушать их удобнее. В итоге в какой-то момент приостановил и их покупку. Сейчас вся коллекция (если судить по сайту discogs) тянет тысячи на полторы единиц хранения. Но я еще коллекционирую красивые журналы (по музыке и видеоиграм), поэтому и им тоже нужно где-то найти место.

В прошлом году вы сыграли диджей-сет на вечеринке ТРУ-Де. Хороший был опыт?

Я не считаю и никогда не считал себя диджеем. Хотя когда-то очень давно была мечта им стать, но господь миловал. Сводить не умею, поэтому стесняюсь, когда зовут. Слава богу, зовут не так часто. Когда позвали ребята из «Труда», согласился: и потому, что давно ничем таким не занимался, и потому, что очень их люблю. Люблю, когда вечеринку делают люди, искренне любящие музыку и культуру. И когда на мероприятии царит вся теплота простых человеческих отношений. Такое бывает не так часто. И в этом, кстати, я убедился, пока крутил ручки, сидя на диване в «Бланке». Людей не видишь, а атмосферу чувствуешь.

Я не считаю и никогда не считал себя диджеем. Хотя когда-то очень давно была мечта им стать, но господь миловал.

Вы еще и лекции об электронике читаете. Как на них попасть и когда следующая?

Это всегда происходит ситуационно. Например, в прошлое воскресенье прочитал лекцию на маркете «Сила винила» про кризисы в танцевальной музыке. А так, весь текущий учебный год читал историю электронной музыки в «Вышке» (спасибо Moa Pillar и Андриешу!). Для меня это очень интересный опыт. Плюс читаю лекции про музыку и популярную культуру в РАНХиГС. А вот как попасть на лекции я даже не знаю: они всегда возникают спонтанно.

И, напоследок, можете рассказать о чем-то важном, что я мог упустить?

Из важного, что ты упустил, это то, что «Love is the Message», как поется в классной старинной диско-песне: