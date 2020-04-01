Сейчас Инстаграм стал не просто огромным фотоальбомом, а крутой площадкой для творчества и самовыражения. Но для того, чтобы тебя заметили, нужно быть в тренде. Давай разберёмся, какие фишки актуальны сегодня и как их можно использовать.

1. Текстам – да, молчанию – нет!

Фотографии без подписей больше не набирают много лайков, если это не фотографии семейства Кардашьян (или других знаменитостей). Теперь в Инстаграм лучше всего работает комбо – фото плюс текст. Если ты хочешь поделиться интересным наблюдением, высказать свое мнение, посоветовать вкусный ресторан или обсудить последние новости – не стесняйся использовать хоть все 2200 символов, люди наконец-то снова начали читать.

Кстати, лучше всего «заходят» эмоциональные тексты, потому что они создают атмосферу доверия между читателем и автором, а также полезные подборки, потому что всем лень самостоятельно искать хорошую кофейню, интересную книгу или лучшие товары с АлиЭкспресс за сто рублей.

2. В фотографиях – естественность и «моменты».

Идеальные и отфотошопленные снимки ушли в прошлое, теперь зритель хочет видеть настоящую жизнь. Минимум ретуши, максимум естественности – вот секрет успеха. Постановочные фото уступают место живым эмоциям и случайным кадрам.

Стремись к простоте и интересу и забудь про постановочные кадры © Aron Suveg/Red Bull Content Pool

3. Хештеги работают.

Кажется, что совсем недавно мы отказывались от хештегов как от пережитка прошлого, но вот они снова входят в список трендов. И не потому, что добавляют символов к вашему тексту, а потому, что на теги теперь можно подписаться, и с их помощью ты можешь относить свои публикации к тем или иным актуальным течениям и сразу выходить на нужную аудиторию.

Если ты хочешь, чтобы твое фото увидело как можно больше людей, используй хештеги и старайся выбирать популярные, но не заезженные. Вряд ли кто-то увидит твою публикацию по тегу #инстаграм, например.

4. Образование – это модно.

Сейчас огромную популярность набирают различные онлайн-курсы, тренинги, школы и вебинары. В тренде как те, кто создает образовательный контент, так и те, кто его потребляет.

Поэтому вот несколько вариантов создания контента в этой нише: создать свой инфопродукт, добавить образовательную рубрику в свой блог или получать дополнительное образование онлайн, показывая свои результаты в Инстаграм. А можно всё комбинировать.

Изучай алгоритм, ведь понимание, как работает сеть - часть успеха © Павел Сухоруков

5. Больше историй!

Истории сейчас важнее, чем посты, и для алгоритмов Инстаграма, и для зрителей, которые хотят потреблять разнообразный контент быстро и маленькими порциями. Поэтому давай разберемся с трендами в историях поподробнее.

- Геймификация

Все любят играть, особенно, если игра внезапно врывается в бесконечный поток фотографий чужих завтраков или видео с вечеринок. Предложи своим подписчикам найти отличия на двух фото, найти спрятанные в истории буквы или угадать название песни по эмоджи.

- Красивое оформление

Истории сейчас не менее красивые и продуманные, чем фото для ленты. И если ты хочешь, чтобы твои публикации выделялись из «толпы», просто фотографии с подписью может оказаться мало.

Чтобы интересно оформить историю, используй гифки, радужный текст (для этого выдели написанный текст, одной рукой зажми палитру внизу – откроется расширенная, а второй рукой веди ползунок по тексту, слова станут градиентными) или делай коллажи (можно сделать через стандартный режим в Историях или зайти в галерею, скопировать нужное фото, а потом вставить его, как текст, в историю).

- Общение с аудиторией

Опросы, голосования, окошки для вопросов и прочие способы двусторонней коммуникации – это простой и эффективный способ сблизиться с подписчиком, а значит, чаще мелькать в его ленте. Сейчас борьба за внимание идет очень сильно, поэтому стоит ли говорить, что общение – это главный тренд Инстаграма?