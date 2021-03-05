TORONTOTOKYO о River Runes, 1x1 и про-игроках

Dota 2 — командная игра ровно на столько, на сколько и одиночная. На высоких рангах индивидуальное мастерство и умение самостоятельно принимать решения не менее важны, чем работа в команде. Именно поэтому хорошие игроки в Dota 2 постоянно стараются развивать свой соло-скилл, а советы по игре 1 на 1 будут актуальны всегда.

Недавно завершился этап квалификаций на главном 1 на 1 турнире Red Bull River Runes по Dota 2 . На соревновании собралось огромное количество игроков самого разного уровня — от новичков до полу-про, от мейнов мида до саппортов. И их объединило одно: умение сражаться на реке в гордом одиночестве. Не удивительно, что и у обычных игроков после просмотра таких турниров возникает острое желание прокачать свой скилл соло-игры.

Фишки и советы по игре 1на1 мы уже публиковали в отдельном материале , ну а в этом коротко побеседовали с профессиональным игроком, который уже несколько лет в одиночку защищает среднюю линию.

Одинокий воин

Александр 'TORONTOTOKYO' Хертек — один из самых ярких игроков на СНГ-сцене Dota 2, а по совместительству — любитель спорта, математики и аниме. TORONTOTOKYO выступает за Team Spirit и отдельно известен своим умением держать мид и терпеливо выжидать удобного момента для удара. Какие советы он может дать тем, кто хочет научиться делать соло-киллы и сражаться на турнирах?

Представь, что на носу важный турнир, где ты будешь выступать в “необычной” для себя роли - драться 1на1. Как бы ты стал готовиться к такому турниру?

Сутками бы играл этот мод :) Необходимо постоянно стоять 1 на 1, анализировать свои игры и смотреть записи матчей игроков выше тебя уровнем. Необходимо научиться следить за своими ресурсами и играть, отталкиваясь от них.

А что является главным фактором успеха?

Нужно заранее проработать план на победу. Играть с холодной головой и не тильтовать, а просто придерживаться своего плана.

Классические советы от профессиональных игроков, на самом деле, являются невероятно ценными. Даже если ты жмешь на кнопки очень быстро и очень хорошо, без правильно плана на игру к победе это не приведет. Нужно брать в расчет героя, против которого ты стоишь, его слабые стороны и твои сильные, и правильно рассчитывать ресурсы. При просмотре матчей про-игроков нужно обращать внимание не на то, как он красиво жмет кнопки, а на то, что он покупает, как тратит ману, в какие моменты отходит от врага, а в какие моменты - переходит в агрессию.

Если бы ты мог выбрать любого чемпиона, кого бы взял стоять 1 на 1?

Shadow Fiend, Windranger или Storm Spirit.

А ты сам когда-нибудь участвовал в турнирах 1 на 1?

Да, я частенько участвовал в различных онлайн-турнирах 1 на 1. Благодаря участию в них я получил больше уверенности на линии и понял, что нельзя волноваться во время важных игр, чтобы играть хорошо.

У кого стоит поучиться стоять линию?

У No[o]ne в его лучшей форме. Он вторым среди СНГ игроков и десятым в мире набрал 10000 MMR и очень круто стоит соло-линии.

А какой матч за всю историю Dota 2 был самым крутым, на твой вкус?

Финал The International 2018 года, LGD против OG.

И чем именно тебе он запомнился?

Переворотами в игре и очень высоким уровнем игры с обеих сторон. В некоторых моментах я думал, что LGD уже выиграли, и именно тогда OG переворачивали игру в свою сторону. Из игроков особенно запомнился Ana своей стабильной игрой в очень важном матче.

River Runes

Во многих турнирах 1 на 1, включая Red Bull River Runes, темп игры и механика немного отличаются от привычных соло-линий. В River Runes мы добавили специальную карту, руны и ограничили условия необходимостью пикать зеркальных героев. Таким образом индивидуальное мастерство выходит на первый план, а интересные руны добавляют соревнованию экстремальности.

Как стиль игры в River Runes отличается от обычного 1 на 1 на миду?

В River Runes игра слишком быстрая и динамичная, в отличие от обычной более плавной игры. Здесь приходится уметь играть агрессивно, а в обычной игре иногда можно и затерпеть. Тут так не выйдет.

Как тебе новые руны на карте Red Bull? Можно было бы добавить их в игру?

В режиме 1 на 1 эти новые руны явно добавляют интереса, но в игру такие руны добавлять не надо, так как это слишком сильно нарушит баланс.

На каком герое игры в RR получаются наиболее динамичными?

На всех героях с нюками [умениями, наносящими моментальный урон], например Puck, Queen of Pain, Shadow Fiend и так далее. Так игра проходит более динамично.

Про Dota 2

В конце прошлого года Team Spirit объявили о возвращении в Dota 2 и подписали новый состав, с которым уже начали покорять вершины. Сейчас у команды очень плотный график и множество турниров впереди, на которых вы своими глазами сможете понаблюдать за успехами TORONTOTOKYO на миду.

Как дела у Team Spirit сейчас, чем занимается команда и какие планы на текущий год?

Гладим котиков на буткемпе и играем в Доту, готовимся к куче важных матчей в текущем DPC сезоне. Наша цель — квалификация на международные турниры и впоследствии на The International.

Как тебе текущая мета?

Мне нравится текущая мета тем, что все команды могут играть своими героями. Вообще самые удачные патчи за прошедший год — 7.28 b и с.

Вспомни пару самых ярких событий за последний год.

Приглашение играть в Team Spirit и наша победа над Viking GG на турнире BTS Pro Series Season 4.

Блиц от TORONTOTOKYO:

Любимый комментатор: Лекс

Любимый про-игрок: Jerax

Invoker или Queen of Pain: Queen of Pain

Орда или Альянс: Орда

Marvel или DC: Marvel, очевидно

Любимое аниме: Horimiya - мой фаворит в последнее время

Последнее аниме: Обещанный Неверленд

Любимый сериал: Игра престолов