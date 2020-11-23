Мастер BMX-дела
© Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool
Узнай о том, как российскому про-райдеру Иреку Ризаеву удалось производить рамы и компоненты для байка, которые пользуются спросом во всём мире.
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Хочешь получать удовольствие от работы? Тогда сделай как Ирек Ризаев, чтобы увлечение всей твоей жизни стало твоей профессией. Для начала уроженец Казани, который обожает катание на BMX, удивил весь первым в мире исполнением трюков 360 WHIP TO BAR TO OPO WHIP и QUINT WHIP, став про-райдером.
А затем воплотил свою любовь к велосипедам в бренд REDBMX, занимающийся производством рам и компонентов к байкам. Сам райдер с энтузиазмом говорит об этом переходе от хобби к делу всей жизни: «Из обычного катания я сделал приятную работу, которой я занимаюсь в кайф». Поэтому мы узнали у Ирека о том, как ему удалось воплотить задуманное в реальность и стать мастером на все руки.
Из обычного катания я сделал приятную работу, которой я занимаюсь в кайф
Знать о байке всё
Мой первый BMX был ужасным и тяжёлым. На нём всё ломалось. Второй был не лучше – самый простой BMX из спортивного магазина. Этот велосипед невозможно отнести к какой-либо категории. Просто BMX с максимально обычной геометрией. Я катался на нём везде. Это были и дёрты, и памп-трек, и маленький деревянный скейт-парк, и очень редко был стрит.
Если он ломался, я чинил всё своими силами, сам во всём разбирался. По началу вообще ничего не получалось, но со временем научился. И я делал всегда всё сам, очень любил ковыряться в «железках». Свой байк я знал как свои пять пальцев.
Путь к профи
Моё развитие в сторону профессионального катания было постепенным. В тот момент я жил в Казани. Живя в этом городе, я разучивал базовые трюки. Затем, вместе с мамой, мы приехали на дебютный чемпионат России в дисциплинах «парк» и «дёрт». Он проходил в Красноярске, и я принял в нём участие. На тот момент я катался достаточно посредственно, но мне очень понравилось, как там раздавали ребята. На этих соревнованиях я ничего не занял, но у меня появилась мотивация. Будучи молодым райдером, я очень впечатлился, зарядился и многого насмотрелся.
Занять своё место
Где-то в 2018 году я начал разрабатывать компоненты для собственного бренда – REDBMX. А уже спустя год получил первые сэмплы рамы, руля и педалей. Всё это произошло спустя 10 лет после того, как я начал нормально кататься на байке. REDBMX создавался не для себя. Я хотел выйти на рынок, потому что чувствовалась явная нехватка компонентов для парковых байков. Мне хотелось, чтобы все ребята катали на правильных велосипедах.
Рама — это основа велосипеда, поэтому начал с неё. Хотелось создать раму, которая сделана из хороших японских труб Sanko. Трубы сделаны с применением прогрессивных технологии в виде бесшовного баттинга, а также термообработки некоторых узлов рамы, которые осуществляются для повышения прочности конструкции.
Распределяй обязанности
Часть бренда REDBMX – моя, другая часть – владельца Stress BMX Олега Александрова. Обязанности также распределены пополам, но у нас действительно разная работа. На данный момент Олег занимается продажей, доставкой, а также работой с оптовиками и дистрибьюторами. За мной же стоит разработка, дизайн, общение с представителями завода в Тайване, где делаются компоненты. Они же, к слову, помогали мне с технологиями и чертежами. Кроме того, я тестирую новые комплиты.
Разумеется, мы думали о том, чтобы организовать производство в России. Но, как оказалось, это очень сложно. Во-первых, сделать у нас выходит дороже. Во-вторых, я не уверен, что качество и технологии соответствовали бы нашим запросам. На данный момент мы не рассматриваем варианты производства компонентов в России, поскольку уже проделан большой труд, потрачено много сил и менять направление нет смысла.
Ставка на надёжность
Поскольку наши детали исключительно высшего качества, на них могут кататься как начинающие, так и топ-райдеры. На этих запчастях можно катать даже стрит. Они неубиваемые. Безусловно, случались и неожиданности: одна из трёх тестовых версий рамы треснула, но она была экспериментальной. В магазинах продаются более усиленные варианты, в которых сомнений быть не может. Кстати, на второй лайт-версии катается про-райдер. А третью я разыграл, и она уехала в Колумбию. Обе рамы до сих пор целы и на них катают.
Износостойкость комплектующих достаточно высокая. Педали выдерживают около 11 месяцев постоянных тренировок. Они сделаны из нейлона, хромоли и стальных подшипников. Я катался на них почти год и на них сломалась ось. Но нужно понимать, что это большой срок эксплуатации и от сильных нагрузок устал метал.