Есть несколько терминов, которые люди используют для описания брейкинга или людей, которые им занимаются. Разные термины имеют разное происхождение, и сейчас мы расскажем о них.

Брейкер и брейкинг

Би-бой, би-гёрл, брейкер — это термины, которые изначально использовались в уличной культуре для обозначения тех, кто занимается брейкингом и живет хип-хоп культурой.

Правильные термины для обозначения парня или девушки, которые занимаются брейкингом, — би-бой и би-гёрл. Брейкер — гендерно нейтральный синоним этих терминов.

Red Bull BC One All Star Ami ist ein B-Girl © Little Shao/Red Bull Content Pool

«Би» означает «брейкинг», поэтому «би-гёрл» в английском языке обозначает девушку, которая занимается брейкингом, а «би-бой» — парня.

Некоторые считают, что «би» означает Бронкс, поэтому танцоры — это бронкс-бои и бронкс-гёрлс. Это объясняется тем, что брейкинг зародился в Бронксе, одном из районов Нью-Йорка.

Общее обозначение би-боев и би-гёрлс — брейкеры, а брейкинг — это то, как на самом деле называется их танец. Такое название связано с тем, что, как правило, брейкеры танцевали под часть трека, называемую брейком. Также считалось, что во время танца би-бои и би-гёрлс «пробивают» (от англ. break) стену и выпускают свои эмоции и переживания, связанные с жизнью в бедных, охваченных преступностью гетто, где зародились брейкинг и хип-хоп культура, наружу.

Брейк-дансер и брейк-дансинг

Термины «брейк-данс» и «брейк-дансер» ошибочно ввели в обращение СМИ, открывшие для себя брейкинг. Не зная, что брейкеры никогда не используют слово «танец» (от англ. dance) в конце названия этого занятия и вида искусства, некоторые журналисты, познакомившись с ребятами, занимавшимися брейкингом, написали, что они танцуют брейк-данс, а их самих назвали брейк-дансерами.

Поскольку именно СМИ и телевидение познакомили весь мир и широкую публику с брейкингом, за пределами хип-хоп культуры би-боев и би-гёрлс стали называть брейк-дансерами.

Сегодня те, кто всерьез занимается брейкингом и живет хип-хопом, изучили историю танца и поняли, что «би-бой», «би-гёрл», «брейкер» и «брейкинг» — это правильные названия, уходящие корнями в хип-хоп культуру. Теперь они используют эти термины вместо «брейк-дансера» и «брейк-данса», придуманных СМИ.

Однако в СМИ по-прежнему широко используются эти термины. Брейк-дансер и брейк-данс остаются наиболее распространенными словами, под которыми широкой публике известен этот танец и люди, которые им занимаются.