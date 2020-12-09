Йеспер Тьедер – один из самых креативных лыжников-фристайлеров в мире. Речь идёт не только о способностях и новаторском стиле 26-летнего шведского райдера, но и о его способности создавать проекты, от которых потеют руки и перехватывает дух. Предыдущие две работы Йеспера Тьедера, Unrailistic и Unrailistic 2.0, взорвали интернет и покорили сердца миллионов любителей ньюскула во всех уголках Земли.

Его работа Unrailistic стала новаторской и в значительной мере расширила границы прогрессивного фристайла, но вместе с тем она была причудливой и забавной, нежели серьёзной. А вот сиквел Unrailistic 2.0 стал существенно более технически сложным. После просмотра этих картин может сложиться впечатление, что Йеспер достиг своего предела.

Йеспер Тьедер и его цель © Adam Klingeteg

Но не тут то было. Тьедер решил поднять планку ньюскульного катания на лыжах ещё выше. Швед создал новый проект со столь же нечеловеческими с точки зрения техники трюками. И его новое видео стало ещё более эксцентричным. И ещё более причудливым.

Йеспер Тьедер пригает сквозь огонь © Adam Klingeteg

В какой-то момент мне показалось, что я на самом деле участвую в телешоу Йеспер Тьедер

Независимо от того, родился ты в 90-х или нет, часами смотрел телевизор или искал забавный контент в интернете, когда было скучно, ты неизбежно видел японские игровые телешоу. И, по правде говоря, каждый из нас хотя бы раз представлял себя на месте героев программы. Одним из таких детей, который хотел попробовать пройти препятствия, созданные японскими телевизионщиками, был Тьедер.

Кадры в темноте © Adam Klingeteg

С юных лет Йеспер увлекался подобными игровыми шоу. Но только недавно атлет начал возвращаться к идее о лыжах в одном из них. А поскольку 2020 год навсегда останется 2020 годом, стало ясно, что у шведского спортсмена есть немного больше времени для реализации задуманного, нежели обычно. В то время как одни рассматривают время как то, что можно потратить, другие видят в нём пространство для инноваций. Йеспер принадлежит ко второй группе людей.

Успешно справился! © Adam Klingeteg

Впрочем, это было не просто развлечение с играми и горящими обручами. Не стоит забывать, с кем мы имеем дело. Фильм Йеспера Тьедера не мог обойтись без трюков, которых ранее даже не могли вообразить спортсмены. Что уж говорить об их выполнении? В первую очередь, речь идёт об изогнутой 24-метровой конструкции из перил с тройным коленом. Как говорит сам райдер, время в лыжном тоннеле, где проводились съёмки, было строго ограниченным. Поэтому большинство трюков, и даже монтаж, приходилось выполнять за считанные часы.

Йеспер Тьедер проверяет конструкцию на прочность © Adam Klingeteg

Я хотел бы, чтобы такой же рейл был у меня на заднем дворе Йеспер Тьедер