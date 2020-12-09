Фристайл Йеспера Тьедера в японском телешоу
Что будет, если сделать самого креативного лыжника в мире героем классической игровой телепрограммы? Совершенно новый уровень ньюскула, которой только можно себе представить.
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Йеспер Тьедер – один из самых креативных лыжников-фристайлеров в мире. Речь идёт не только о способностях и новаторском стиле 26-летнего шведского райдера, но и о его способности создавать проекты, от которых потеют руки и перехватывает дух. Предыдущие две работы Йеспера Тьедера, Unrailistic и Unrailistic 2.0, взорвали интернет и покорили сердца миллионов любителей ньюскула во всех уголках Земли.
Его работа Unrailistic стала новаторской и в значительной мере расширила границы прогрессивного фристайла, но вместе с тем она была причудливой и забавной, нежели серьёзной. А вот сиквел Unrailistic 2.0 стал существенно более технически сложным. После просмотра этих картин может сложиться впечатление, что Йеспер достиг своего предела.
Но не тут то было. Тьедер решил поднять планку ньюскульного катания на лыжах ещё выше. Швед создал новый проект со столь же нечеловеческими с точки зрения техники трюками. И его новое видео стало ещё более эксцентричным. И ещё более причудливым.
В какой-то момент мне показалось, что я на самом деле участвую в телешоу
Независимо от того, родился ты в 90-х или нет, часами смотрел телевизор или искал забавный контент в интернете, когда было скучно, ты неизбежно видел японские игровые телешоу. И, по правде говоря, каждый из нас хотя бы раз представлял себя на месте героев программы. Одним из таких детей, который хотел попробовать пройти препятствия, созданные японскими телевизионщиками, был Тьедер.
С юных лет Йеспер увлекался подобными игровыми шоу. Но только недавно атлет начал возвращаться к идее о лыжах в одном из них. А поскольку 2020 год навсегда останется 2020 годом, стало ясно, что у шведского спортсмена есть немного больше времени для реализации задуманного, нежели обычно. В то время как одни рассматривают время как то, что можно потратить, другие видят в нём пространство для инноваций. Йеспер принадлежит ко второй группе людей.
Впрочем, это было не просто развлечение с играми и горящими обручами. Не стоит забывать, с кем мы имеем дело. Фильм Йеспера Тьедера не мог обойтись без трюков, которых ранее даже не могли вообразить спортсмены. Что уж говорить об их выполнении? В первую очередь, речь идёт об изогнутой 24-метровой конструкции из перил с тройным коленом. Как говорит сам райдер, время в лыжном тоннеле, где проводились съёмки, было строго ограниченным. Поэтому большинство трюков, и даже монтаж, приходилось выполнять за считанные часы.
Я хотел бы, чтобы такой же рейл был у меня на заднем дворе
И, как ты уже догадался, проезд по 24-метровому изогнутому рейлу не стал исключением из правил. Райдеру было дано всего несколько часов, чтобы проехать по этой сверхсложной конструкции. К счастью, этого оказалось достаточно, чтобы выполнить невероятные 60 попыток, прежде чем поставить и красиво приземлить трюк.