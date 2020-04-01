Катание в скейт-парке размером в полтора футбольных поля

Джои Брезински – профессиональный скейтбордист из Лос-Анджелеса, известный своими четырьмя победами в нью-йоркском контесте Manny Mania. Кроме того, 40-летний райдер известен многим, как большой любитель Backside Tailslide и трюков на Manual. Но есть у Джои ещё одна страсть – он обожает исследовать новые скейт-парки, которых в США огромное количество.

Blunt в исполнении Rip © Adrian Morales

Особенно, когда речь идёт о первом в жизни катании в одной из самых больших плаз в Калифорнии – Poods Park в городке Энсинитас. Парк был открыт всего пять лет назад и он просто огромен. Его площадь составляет невероятные 10 300 кв. м, что эквивалентно размерам полутора стандартных футбольных полей. Плаза была названа в честь скейтбордиста Яна «Пудса» Барри, скончавшегося в 2012 году, а вот за строительный процесс отвечал олдовый райдер Кантен Рассел.

Bigflip от Картера Офилейна © Adrian Morales

Исследовать Poods Park Брезински приехал вместе с прорайдером Келли Хартом из Nine Club, а также таинственным напарником в облегающем чёрном костюме по прозвищу Rip. Кроме того, изучить парк на Санта-Фе Драйв команде райдеров помогли локальные скейтбордисты Картер Офилейн и Дилан Джеб.

Rip со своей промоделью в руках © Adrian Morales

На деле парк оказался действительно огромным. Но это не единственное его преимущество. Poods Park радует райдеров своим клеверообразным боулом, который состоит из трех чаш одного размера. За счёт этого у скейтбордистов увеличивается количество вариаций проезда, а это позволяет райдерам делать зрелищные и амплитудные трюки, не мешаю друг другу.

Райдеры в парке Poods © Adrian Morales

К слову, боул является самой первой фигурой которую использовали для катания. Именно в пустых бассейнах в 60-х годах прошлого столетия первые скейтбордисты Калифорнии оттачивали свое мастерство. В наши дни боул является одной из самых востребованных фигур в скейтпарке. Вместе со стритовым катанием, эта дисциплина является одной из главных на X-Games.

Front Feeble в исполнении Картера Офилейна © Adrian Morales

Но главное преимущество Poods Park – это, безусловно, свобода. Огромное пространство в скейтпарке в наши дни – большая редкость. И тут стоит объяснить почему это так важно. С одной стороны, плотность людей в парке делает райдера менее мобильным. Кроме того, у строителей парка с небольшой площадью всегда возникает искушение поставить как можно больше фигур. Это означает, что в таких парках будет не только мало места для катания, но и времени, чтобы избежать случайного столкновения с доской или райдером, которые могут лететь в твоем направлении на полной скорости.