Неподдельный и необузданный: Йоханссон и Сёдерстрём уходят в отрыв в Ервсё

Что произойдет, если собрать вместе двух лучших слоупстайл-райдеров своего поколения и снять в эпизоде MTB Raw? Настоящая магия. Шведский дуэт райдеров — Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём — снялся в новом популярном эпизоде, в котором демонстрирует безупречную технику езды в своем неповторимом и захватывающем стиле.

На видео сверху ты можешь посмотреть захватывающую езду парней и насладиться тем, насколько свободно Йоханссон и Сёдерстрём чувствуют себя в своей стихии. Ниже представлены видео, на которых парни показывают три своих самых крутых трюка.

Юный последователь и его гуру — Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём © Adam Klingeteg

В начале осени Йоханссон и Сёдерстрём снялись в эпизоде MTB Raw в байк-парке Ервсё, Швеция. Этот парк в Ервсё — одно из самых популярных мест в Швеции для даунхилла с подъемником. Он имеет прекрасное расположение в центре страны, его окружают озера, леса, холмы и маленькие красные коттеджи.

Превосходный дуэт

Что ж, парни начинают © Adam Klingeteg

Сёдерстрём и Йоханссон оказали огромное влияние на сферу международного фрирайда и слоупстайла. Сёдерстрём — старший из двоих, он начал свое развитие в слоупстайле в 2008 году, и с тех пор оказал существенное влияние на целое поколение шведских райдеров. Йоханссон продолжил развиваться, опираясь на ранние достижения Сёдерстрёма, и теперь регулярно побеждает в крупных международных соревнованиях по слоупстайлу, таких как МТВ-соревнования Crankworx. Он также участник Red Bull Rampage.

Что ж, парни начинают © Adam Klingeteg 01 / 08

«Это действительно крутой опыт — кататься и сниматься вместе с Мартином. В детстве он был для меня самым настоящим образцом для подражания, я смотрел его видео каждый день. Если бы кто-то сказал мне 10 лет назад, что я буду сниматься вместе с Мартином, я бы не поверил», — сказал Йоханссон.

Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду сниматься вместе с Мартином, я бы не поверил. Эмиль Йоханссон

Сёдерстрём не менее восторженно отзывается о таланте и способностях Йоханссона и том, как его вдохновляют его друзья-шведы.

«Во время съемок Эмиль сделал супертехничный трюк с прыжком, который мы даже не снимали, он сделал его просто так. Раньше я тоже был таким, но сейчас, если нужно сделать что-то очень экстремальное, я просто хочу это сделать и покончить с этим. Мне нравится наблюдать за тем, как он катается, это вызывает у меня ностальгические воспоминания о том, как весело и круто было раньше».

Топ-три трюка Эмиля Йоханссона

Ниже представлены шесть лучших трюков, которые были выполнены во время съемок нового эпизода MTB Raw, три трюка было выполнено Сёдерстрёмом и три — Йоханссоном. Посмотри эти трюки на видео ниже и узнай подробности о том, как парням удалось их выполнить. Сначала обо всем расскажет Йоханссон.

Три самых крутых трюка Эмиля Йоханссона

Йоханссон № 1: 540

Фирменный стиль Йоханссона © Adam Klingeteg

«Это немного забавно, потому что я планировал сделать трюк 180, но когда мы подготавливали трассу и формировали трамплин, я подумал: если я все равно приземлюсь спиной вперед, почему бы не сделать трюк 540? Я никому об этом не рассказывал, потому что до самого конца не принимал решения, пока непосредственно не начал выполнять трюк. Так что все ожидали, что я выполню трюк 180, а я вместо этого сделал трюк 540».

«Это было довольно сложно, потому что тропа и площадка для приземления были очень узкими, у меня не было права на ошибку, поэтому пришлось очень постараться. У меня получилось выполнить этот трюк с первой попытки, и я просто в восторге от этого».

Йоханссон № 2: Double whip

Йоханссон выполняет трюк © Adam Klingeteg

«Это было очень непросто, так как было мало места, тем не менее, получилось довольно здорово. Кроме того, выполнение трюка номер 3 зависело от того, как я сделаю этот. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы определиться со скоростью, но потом все прошло хорошо».

Йоханссон № 3: Half cab barspin on the «box»

Всё о трюке half cab © Adam Klingeteg

«Я давно хотел сделать этот трюк. Хотя я приезжаю в Ервсё несколько раз в течение сезона, я никогда не привозил сюда свой байк для слоупстайла. Так что было действительно весело ездить на нем и выполнять трюки».

Три самых крутых трюка Мартина Сёдерстрёма

Топ-3 трюка Мартина Сёдерстрёма

Сёдерстрём № 1: Flat spin off the rock

Седерстрём выполняет трюк и отскакивает от камня-трамплина © Adam Klingeteg

«Я приехал в Ервсё за несколько недель до съемок, чтобы осмотреть местность, и первое, что я увидел, был этот камень. Это не что-то совершенно особенное, просто большой камень рядом с тропой, и я подумал, что можно его как-то использовать. Я давно хотел сделать флэтспин от какой-либо поверхности, чтобы прыжок был не слишком длительным и чтобы поверхность была подходящей, так что этот камень стал идеальным решением».

«Проблема в том, что чем старше я становлюсь, тем больше проявляется чувство страха. Мы делали несколько попыток, но каждый раз я чувствовал себя немного уставшим и опустошенным, поэтому все время говорил: "Давай сделаем это завтра". Я оттягивал этот момент до самого последнего дня, когда понимал, что мне придется его сделать».

Сёдерстрём № 2: Manual to tail whip

Максимальная отдача Сёдерстрёма © Adam Klingeteg

«Это было немного сложно, потому что часто, когда делаешь мэнуал, хочется, чтобы поверхность была полностью плоской и твердой — легче удержать баланс. Ты вряд увидишь это на видео, но поверхность была довольно влажной и неровной. Чтобы правильно совместить мэнуал и tail whip, потребовалось несколько попыток — было довольно непросто, но все получилось. Я действительно в восторге от того, что у меня получилось выполнить этот трюк, и я чувствую, что он отлично отражает мою суть и мой стиль райдинга, основанный на техничном опыте, полученном в основном в парках для райдинга и скейт-парках».

Сёдерстрём № 3: Flat spin ahead of Emil’s nac nac

Сверхтехничный райдинг Сёдерстрёма © Adam Klingeteg

«Когда я еду впереди Эмиля, то всегда немного нервничаю. Я имею в виду, что он лучший в мире слоупстайл-райдер, и я не хочу что-либо испортить или стать причиной того, что он может разбиться или получить травму. Сам по себе флэтспин в прыжке не является таким уж сложным трюком, но все трамплины, которые мы использовали в этой серии, относились к трамплинам в байк-парке, поэтому они немного более плоские, чем обычно».