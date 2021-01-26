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Неподдельный и необузданный: Йоханссон и Сёдерстрём уходят в отрыв в Ервсё

В новом эпизоде MTB Raw шведский фристайл-дуэт демонстрирует свои любимые трюки на маунтинбайках в байк-парке своей родной страны.
Автор Hanna JonssonОпубликовано
Что произойдет, если собрать вместе двух лучших слоупстайл-райдеров своего поколения и снять в эпизоде MTB Raw? Настоящая магия. Шведский дуэт райдеров — Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём — снялся в новом популярном эпизоде, в котором демонстрирует безупречную технику езды в своем неповторимом и захватывающем стиле.
На видео сверху ты можешь посмотреть захватывающую езду парней и насладиться тем, насколько свободно Йоханссон и Сёдерстрём чувствуют себя в своей стихии. Ниже представлены видео, на которых парни показывают три своих самых крутых трюка.
Юный последователь и его гуру — Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём
Юный последователь и его гуру — Эмиль Йоханссон и Мартин Сёдерстрём
© Adam Klingeteg
В начале осени Йоханссон и Сёдерстрём снялись в эпизоде MTB Raw в байк-парке Ервсё, Швеция. Этот парк в Ервсё — одно из самых популярных мест в Швеции для даунхилла с подъемником. Он имеет прекрасное расположение в центре страны, его окружают озера, леса, холмы и маленькие красные коттеджи.

Превосходный дуэт

Что ж, парни начинают
Что ж, парни начинают
© Adam Klingeteg
Сёдерстрём и Йоханссон оказали огромное влияние на сферу международного фрирайда и слоупстайла. Сёдерстрём — старший из двоих, он начал свое развитие в слоупстайле в 2008 году, и с тех пор оказал существенное влияние на целое поколение шведских райдеров. Йоханссон продолжил развиваться, опираясь на ранние достижения Сёдерстрёма, и теперь регулярно побеждает в крупных международных соревнованиях по слоупстайлу, таких как МТВ-соревнования Crankworx. Он также участник Red Bull Rampage.
Что ж, парни начинают
Emil Johansson and Martin Söderström as seen at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Emil Johansson as seen performing at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Martin Söderström as seen riding at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Emil Johansson and Martin Söderström with the Sound of Speed film crew at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Martin Söderström performs a no hander at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Emil Johansson as seen riding at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Martin Söderström performs at Järvsö Bergscykel Park in Järvsö, Sweden, on October 16, 2020.
Что ж, парни начинают
© Adam Klingeteg
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«Это действительно крутой опыт — кататься и сниматься вместе с Мартином. В детстве он был для меня самым настоящим образцом для подражания, я смотрел его видео каждый день. Если бы кто-то сказал мне 10 лет назад, что я буду сниматься вместе с Мартином, я бы не поверил», — сказал Йоханссон.
Если бы мне 10 лет назад сказали, что я буду сниматься вместе с Мартином, я бы не поверил.
Эмиль Йоханссон
Сёдерстрём не менее восторженно отзывается о таланте и способностях Йоханссона и том, как его вдохновляют его друзья-шведы.
«Во время съемок Эмиль сделал супертехничный трюк с прыжком, который мы даже не снимали, он сделал его просто так. Раньше я тоже был таким, но сейчас, если нужно сделать что-то очень экстремальное, я просто хочу это сделать и покончить с этим. Мне нравится наблюдать за тем, как он катается, это вызывает у меня ностальгические воспоминания о том, как весело и круто было раньше».
MTB · 1 мин.
Топ-три трюка Эмиля Йоханссона
Ниже представлены шесть лучших трюков, которые были выполнены во время съемок нового эпизода MTB Raw, три трюка было выполнено Сёдерстрёмом и три — Йоханссоном. Посмотри эти трюки на видео ниже и узнай подробности о том, как парням удалось их выполнить. Сначала обо всем расскажет Йоханссон.

Три самых крутых трюка Эмиля Йоханссона

Йоханссон № 1: 540

Фирменный стиль Йоханссона
Фирменный стиль Йоханссона
© Adam Klingeteg
«Это немного забавно, потому что я планировал сделать трюк 180, но когда мы подготавливали трассу и формировали трамплин, я подумал: если я все равно приземлюсь спиной вперед, почему бы не сделать трюк 540? Я никому об этом не рассказывал, потому что до самого конца не принимал решения, пока непосредственно не начал выполнять трюк. Так что все ожидали, что я выполню трюк 180, а я вместо этого сделал трюк 540».
«Это было довольно сложно, потому что тропа и площадка для приземления были очень узкими, у меня не было права на ошибку, поэтому пришлось очень постараться. У меня получилось выполнить этот трюк с первой попытки, и я просто в восторге от этого».

Йоханссон № 2: Double whip

Йоханссон выполняет трюк
Йоханссон выполняет трюк
© Adam Klingeteg
«Это было очень непросто, так как было мало места, тем не менее, получилось довольно здорово. Кроме того, выполнение трюка номер 3 зависело от того, как я сделаю этот. Мне потребовалось несколько попыток, чтобы определиться со скоростью, но потом все прошло хорошо».

Йоханссон № 3: Half cab barspin on the «box»

Всё о трюке half cab
Всё о трюке half cab
© Adam Klingeteg
«Я давно хотел сделать этот трюк. Хотя я приезжаю в Ервсё несколько раз в течение сезона, я никогда не привозил сюда свой байк для слоупстайла. Так что было действительно весело ездить на нем и выполнять трюки».

Три самых крутых трюка Мартина Сёдерстрёма

MTB · 1 мин.
Топ-3 трюка Мартина Сёдерстрёма

Сёдерстрём № 1: Flat spin off the rock

Седерстрём выполняет трюк и отскакивает от камня-трамплина
Седерстрём выполняет трюк и отскакивает от камня-трамплина
© Adam Klingeteg
«Я приехал в Ервсё за несколько недель до съемок, чтобы осмотреть местность, и первое, что я увидел, был этот камень. Это не что-то совершенно особенное, просто большой камень рядом с тропой, и я подумал, что можно его как-то использовать. Я давно хотел сделать флэтспин от какой-либо поверхности, чтобы прыжок был не слишком длительным и чтобы поверхность была подходящей, так что этот камень стал идеальным решением».
«Проблема в том, что чем старше я становлюсь, тем больше проявляется чувство страха. Мы делали несколько попыток, но каждый раз я чувствовал себя немного уставшим и опустошенным, поэтому все время говорил: "Давай сделаем это завтра". Я оттягивал этот момент до самого последнего дня, когда понимал, что мне придется его сделать».

Сёдерстрём № 2: Manual to tail whip

Максимальная отдача Сёдерстрёма
Максимальная отдача Сёдерстрёма
© Adam Klingeteg
«Это было немного сложно, потому что часто, когда делаешь мэнуал, хочется, чтобы поверхность была полностью плоской и твердой — легче удержать баланс. Ты вряд увидишь это на видео, но поверхность была довольно влажной и неровной. Чтобы правильно совместить мэнуал и tail whip, потребовалось несколько попыток — было довольно непросто, но все получилось. Я действительно в восторге от того, что у меня получилось выполнить этот трюк, и я чувствую, что он отлично отражает мою суть и мой стиль райдинга, основанный на техничном опыте, полученном в основном в парках для райдинга и скейт-парках».

Сёдерстрём № 3: Flat spin ahead of Emil’s nac nac

Сверхтехничный райдинг Сёдерстрёма
Сверхтехничный райдинг Сёдерстрёма
© Adam Klingeteg
«Когда я еду впереди Эмиля, то всегда немного нервничаю. Я имею в виду, что он лучший в мире слоупстайл-райдер, и я не хочу что-либо испортить или стать причиной того, что он может разбиться или получить травму. Сам по себе флэтспин в прыжке не является таким уж сложным трюком, но все трамплины, которые мы использовали в этой серии, относились к трамплинам в байк-парке, поэтому они немного более плоские, чем обычно».
«Кроме того, есть и другие факторы, которые немного напрягают нервы: дрон, который летит очень близко, дымовые машины, из-за которых снижается видимость, солнце, которое внезапно начинает просвечивать сквозь деревья, — вместе с дымом оно еще больше ухудшает видимость. О таких деталях не задумываешься во время просмотра, их не увидишь в сериях, но они действительно очень сильно влияют на нас, райдеров, во время съемок».