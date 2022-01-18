Как Джон Джексон искал новые горизонты в фильме Driven

В мире сноубординга каждый день появляется много интересного контента.

Каждый сезон публике представляют десятки профессионально снятых фильмов, каждый день в Instagram публикуются сотни вирусных роликов, малоизвестные райдеры совершают четверные корки, и из-за всего этого публику удивить все сложнее.

«Чего там только нет, — объясняет Джон Джексон , выпустивший более 20 профессиональных видео за последние двадцать лет. — При работе над фильмом о сноуборде хочется сделать его незабываемым и уникальным. Но заново изобретать колесо — дело не из легких».

Вот почему Джон Джексон, Гиги Руф, Виктор Давье и Мануэль Диаз решили снять фильм, в котором они будут кататься среди фумарол, запаха сероводорода и плотных столбов пара активного вулкана Мутновский на Камчатке. Они мечтали об этом кадре с 2005 года, и теперь он один из самых красивых в их новом фильме Driven.

Помимо этого впечатляющего дикого места, в Driven мы увидим, как эта отчаянная банда легенд фрирайда раскатывает и другие самые снежные склоны по всему миру. От волшебных лесов Хоккайдо до заснеженных полей Британской Колумбии, в этом полнометражном кинематографическом шедевре Джексон показывает все плюсы жизни человека, увлеченного сноубордингом.

Смотри полную версию фильм в шапке этой статьи с субтитрами на русском языке 👆

Джон Джексон в Японии © Scott Serfas / Red Bull Content Pool

Звездная команда

Джексон, Руф, Давье и Диаз – настоящие гуру в мире сноубординга.

С начала 2000-х эти ребята придумали массу контента, новых трюков и даже деталей для сноуборда, в общей сложности сняли более 40 профессиональных видео, получили пять номинаций райдера года на всех и бесчисленное количество раз попадали на обложки журналов. Но помимо случайных встреч во время катания на Аляске, эта четверка никогда не работала над одним фильмом сообща.

«Я очень благодарен парням из Pirate Movie Productions за то, что собрали нас для этого проекта. Для меня большая честь присоединиться к этой работе, — добавил Джексон. — Мы отлично провели время, посетили невероятные места и очень сильно сдружились».

Помимо фильма есть и сериал о том, как снимали Making Driven . В нем ты увидишь закадровые истории и узнаешь, как именно и на что запечатлеть красоту сноубординга в фильме.

Как снять спуск в кратер вулкана на Камчатке

Стремление к своему

Джексон первым признал, что с возрастом изменил свой подход к сноубордингу.

39-летняя легенда фрирайда начал свою карьеру в парке и в пайпе и только потом начал кататься в бэккантри, где и прославился способностью красиво взрывать поля пухляка и совершать технически сложные трюки на крутом горном рельефе. Джон Джексон по-прежнему ставит перед собой амбициозные цели, однако сейчас он предпочитает приключения, новые места и размышления среди гор.

«Сейчас я хочу продолжить кататься, повышать свой уровень и научиться ориентироваться на собственный путь. Это означает, что нужно уделять больше внимания навигации, приезжать в новые места и эффективно изучать местность, получше узнавая и горы, и себя».

«Для меня главное – процесс, именн он вдохновляет меня кататься чаще, идти дальше, учиться и совершенствоваться в сноубординге».