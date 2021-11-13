Интервью хорватского новичка RB Leipzig Гвардиола накануне матча с Россией

В это воскресенье сборные Хорватии и России встретятся в Сплите ради победы в решающем матче отборочного цикла Чемпионата мира 2022. В заявке хорватской сборной присутствует очень интересный нам молодой «бык» Йошко Гвардиол , переехавший в Лейпциг в начале этого сезона.

Йошко Гвардиол – хорватский защитник. Он родился в Загребе 23 января 2002 года. Играть в столичном «Динамо» было уготовлено ему судьбой, но для начала предстояло отыграть сезон в маленькой «Трешневке», затем пройти всю молодежную академию и только после этого, в октября 2019 года, он смог выйти за основную команду «Динамо Загреб».

Именно в этот момент его карьера стремительно пошла вверх: проведя отличный сезон и выиграв с командой трофей национального чемпионата, Йошко отправился в « Лейпциг ».

Йошко Гвардиол © rbleipzig.com

Однако в летнее трансферное окно заполучить хорвата хотели многие европейские клубы. И не просто так – для своего молодого возраста он обладает удивительным набором навыков: умение чисто перехватить мяч, превосходная игра головой, отличное видение поля, которое позволяет Йошко регулярно создавать голевые моменты.

В августе этого года Гвардиол, который, к слову, уже давно получил очень правильное для себя прозвище «Пеп», дебютировал за «Лейпциг», сразу отыграв все 90 минут. И пускай пока дела у «быков» идут не по запланированному пути, Йошко это никак не смущает.

Особенно показательным выдался недавно прошедший матч с «Боруссией» Дортмунд. Кроме того, что с голевой передачи Гвардиола был забит первый гол, так еще и именно по его флангу «быки» чаще всего атаковали, причем успешно.

Игроки "Лейпцига" празднуют забитый гол © rbleipzig.com

Мы решили узнать у Йошко о его ощущениях от Лейпцига, воспоминаниях о ЧМ-2018 и предстоящем матче со сборной России.

Буквально недавно ты переехал в Германию из Хорватии. Каким тебе представляется Лейпциг? Насколько это футбольный город? Как тебе ощущается поддержка болельщиков?

Лейпциг - приятный и спокойный город, очень хороший для жизни, с прекрасными болельщиками повсюду. Мне нравится центр города, но я бываю там не часто, потому что предпочитаю быть сфокусированным на футболе и тренировках, в свободное время я отдыхаю дома. Из того, что я видел до сих пор, без сомнений, это город, живущий футболом. Поддержка и любовь болельщиков очень велика.

Сборные России и Хорватии встречались на ЧМ-2018. Выступление сборной Хорватии, стоит отметить, было феноменальным. А какие воспоминания остались у тебя от того чемпионата мира? Что больше всего запомнилось?

Конечно, я смотрел ЧМ-2018 и был очень горд за сборную Хорватии. Каждый матч сборной Хорватии - это как праздник, люди собираются на улицах, в домах и пабах, чтобы посмотреть и поддержать команду. Атмосфера всегда потрясающая, и каждый ребенок мечтает надеть майку сборной. Я очень счастлив, что всего через 3 года после этого моя мечта исполнилась. Одним из самых запоминающихся моментов того чемпионата мира было то, как болельщики приветствовали команду по возвращении в Загреб. На улицах было полмиллиона человек, приветствовавших своих героев.

В чем ты видишь свое дальнейшее развитие? Задумывался о перемене позиции или тактических передвижениях?

Я стараюсь всегда оставаться сосредоточенным и упорно работать, поэтому мой ответ: каждый день - это новый вызов и новая возможность улучшить себя и свои навыки, и я должен продолжать делать это до конца своей карьеры.

Каждый день - это новый вызов и новая возможность улучшить себя и свои навыки Йошко Гвардиол

Уже в это воскресенье состоится матч сборных Хорватии и России. Какие у тебя ожидания от него? Как бы ты описал сборную России как соперника?

У России большие футбольные традиции, и мы должны уважать их. Мы знаем, что эта сборная играет в качественный футбол. Но весь отборочный турнир свелся к одной игре, которая состоится в это воскресенье в Сплите, и моя команда знает, что только победа позволит нам напрямую попасть на чемпионат мира. При всем уважении к сопернику, мы выложимся на 100%, чтобы взять 3 очка и отпраздновать победу.

Что ж, тоже порассуждаем о предстоящей игре. Матч Хорватия – Россия действительно станет ключевым для обеих команд: обе сборные хотят завоевать заветное первое место в группе и выйти на ЧМ-2022 прямо, избежав стыковых матчей. Первая встреча закончилась cо счетом 0:0, что показательно: команды играли на равных.

Вероятно, Йошко выйдет в стартовом составе и мы увидим его во всем своем оборонительном великолепии. Златко Далич в последнем матче Хорватии против Мальты поставил Гвардиола на позицию центрального защитника – и эта тактическая перестановка удалась хорватскому тренеру. Сможет ли его команда удивить сборную России в предстоящей игре? Узнаем в это воскресенье, матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Пожелаем удачи командам и красивой игры самим себе!

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