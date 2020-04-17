Впервые в истории: парковый сёрфинг с трюками по фигурам

Австралийский про-сёрфер Джулиан Уилсон вырос в 100 метрах от пляжа в прибрежном городке Кулум-Бич. С детства у будущего лучшего новичка World Surf League 2011 года было две страсти: сёрфинг и скейтбординг. Впоследствии, Джулиан решил сделать карьеру в катании по волнам. В 2012 году он побеждал на Rip Curl Pro в Португалии, двумя годами позже на Billabong Pipeline Masters на Гавайях, в 2017 году на Billabong Pro Teahupoo на Таити, а затем стал лучшим на Quiksilver Pro Gold Coast в Австралии и Quiksilver Pro во Франции.

Про-райдер Джулиан Уилсон из Австралии © Andy Green 01 / 04

Но не забывал Уилсон и о катании на доске с колёсами, проверяя на прочность грани и фан-боксы локальных парков. И добившись весомых результатов в спорте, Джулиан Уилсон решил воплотить свою давнюю мечту – совместить сёрфинг и скейтбординг в единое целое. Опыт катания на скейтборде подсказывал австралийцу, что подходящей фигурой для выполнения трюков со скольжением был бы фан-бокс. Тогда Джулиан обратился к своему приятелю Джейсону Стивенсону, который занимается производством досок для сёрфинга в своей компании JS Industries.

Джулиан Уилсон скользит по фигуре © Andy Green 01 / 04

Пообщавшись, Уилсон и Стивенсон пришли к согласию в том, что идеальным материалом для производства фигуры станет углеродное волокно из которого делаются доски для сёрфа. Ведь оно достаточно прочное, но при этом очень лёгкое. Когда фан-бокс был готов, про-сёрфер приступил к его испытаниям. На тот момент Джулиан Уилсон вместе с семьёй проживал в австралийском городке Ньюкасле. И его первые несколько попыток проехать по рейду в открытом океане состоялись в сентябре 2018 года именно здесь.

Джулиан Уилсон в парке URBNSURF © Andy Green 01 / 03

Для набора скорости Уилсон решил воспользоваться услугами водного мотоцикла, и выполнив несколько удачных попыток почувствовал радость. Но в глубине души атлет понимал, что лишь набор скорости с доски без какой-либо помощи станет настоящим прорывом в мире сёрфинга. В ноябре 2019 года Джулиан продолжил попытки покорить фигуру. Хотя райдеру и удалось выполнить несколько удачных попыток, к сожалению, из-за непредсказуемых и сильных волн фан-бокс постоянно относило в сторону или выбрасывало на берег.

Идеальное соединение сёрфинга и скейтбординга © Andy Green 01 / 04