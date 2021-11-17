Сборная Англии по регби провела необычную тренировочную сессию. Команда приняла участие в состязании по перетягиванию каната против 8-тонного грузовика команды “КАМАЗ-мастер”, построенного для участия в самом изнурительном гоночном марафоне планеты - ралли-рейде “Дакар”.

“КАМАЗ-мастер” против регбистов сборной Англии

Тренировка проводилась в рамках подготовки сборной Англии к матчу с действующими чемпионами мира по регби - сборной ЮАР.

Задача этой необычной воркаут-сессии - повысить способность каждого спортсмена сопротивляться психологическому стрессу и экстремальным физическим нагрузкам, а также улучшить командные качества сборной и способность действовать сообща в нестандартных ситуациях. До начала состязания члены сборной не до конца понимали, какая задача им предстоит - грузовик от них прятали, чтобы произвести эффект внезапности.

Англичане перетягивают колесо КАМАЗа © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool Игроки сборной Англии подзаряжаются во время испытания © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

Тренировка прошла на побережье острова Джерси в проливе Ла-Манш. В состязании использовался экспериментальный капотный грузовик КАМАЗ, который пока существует в единственном экземпляре. Капотные грузовики - главная тенденция ралли-рейдов последних лет, и все основные конкуренты КАМАЗа используют именно такую конструкцию автомобиля. В КАМАЗе построили экспериментальный “капотник”, чтобы оценить его в сравнении с классической конфигурацией.

По словам гонщика “КАМАЗ-мастер” Айрата Мардеева, который находился за рулем автомобиля на тренировке со сборной, эксперимент был запланирован еще в прошлом году, но из-за пандемии его пришлось перенести на 2021-й. “В этом году, несмотря на все ограничения, мы все же смогли доставить машину в Англию, сами прилетели - это тоже было не очень просто, визы мы получили в самый последний момент”, - рассказал он.

Российский пилот отметил, что одной из главных сложностей было безопасно провести тренировку.

Я понимал, что ребята регбисты максимально выкладываются, и какое-то неосторожное движение с моей стороны могло повлечь травмы Айрат Мардеев

КАМАЗ-мастер у прибоя в Джерси © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool "КАМАЗ-мастер" © Patrik Lundin/Red Bull Content Pool

“Удивила сплоченность команды, - добавил Мардеев. - Я не ожидал, что они настолько легко начнут тянуть машину, несмотря на песок и яму с водой, через которую они тащили грузовик. Перед финишем мне дали команду попробовать их немного остановить. Я включил заднюю передачу, начали потихоньку отпускать педаль тормоза, чтобы трогаться назад. И тут была кульминация - вся команда враспор встала и держала грузовик”.

“КАМАЗ-мастер” не в первый раз приезжает в Великобританию для демонстрации своей техники. В прошлом команда принимала участие в Фестивале скорости в Гудвуде и проводила заезды “дакаровского” грузовика на улицах Лондона.