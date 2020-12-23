Как Никита Мартьянов совершил рекордный пролёт на КАМАЗовской тяге?
Профессиональный вейкбордист из России первым в мире выполнил серию трюков на 10-метровой высоте на скорости 80 км/ч, разгоняясь за грузовиком «КАМАЗ-мастер» под управлением Антона Шибалова.
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Идеальное сочетание
Ведущий российский вейкбордист Никита Мартьянов и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов решили расширить границы экстремального спорта. Когда Никита увидел фотографию КАМАЗа, несущегося по узкой насыпи посреди водохранилища, райдер осознал, что пришло время поднять планку дисциплины до совершенно нового предела.
Вейкобрдинг различается по видам тяги: кабельный вейкординг, когда райдера тянет механизированная канатно-буксировочная установка и вейкбординг за катером. Разумеется, этим уже никого не удивить.
Совсем другое дело – ехать за одной из наиболее мощных в мире машин со скоростью 80 км/ч и выполнять трюки мирового уровня на 10-метровой высоте. Так родился будущий проект, а затем нашлась подходящая локация в Татарстане на территории объекта «Татнефти» Бондюжская дамба под Набережными Челнами. К тому же, Челны – родина и полигон испытаний легендарного грузовика, а также база гоночной команды «КАМАЗ-мастер». Идеальное сочетание. Но это была самая простая часть проекта.
Дальше началась практическая часть
«Самой большой проблемой было то, что мы пытались на гоночной машине сымитировать тягу вейкбордического катера. Машина приёмистая, ведь она сделана для того, чтобы рвать с места. Я изначально думал, что смогу распланировать проезд, как если бы ехал за катером: сначала прыгну отсюда, потом туда. Что все будет легко и просто. А тут!..
Мы сделали первый тест. Поставили в створ трамплин. Откопали участок, в который я хотел бы попасть. Но на втором же дубле я чудом проконтролировал приземление всего в 30 сантиметрах от камней.
Даже я со всем своим опытом, катаясь больше 23 лет, не мог спрогнозировать, как на практике развернется вся картина.
Несколько раз команде пришлось корректировать разгон и скорость машины. Кроме того, необходимо было выверять положение трамплина, расчищать место от камней и расширять безопасную зону приземления. Разумеется, и пилот команды «КАМАЗ-мастер» Антон Шибалов испытал себя в непривычном для гонщика амплуа.
«Для нас вейкбординг – это новый опыт. КАМАЗ – техника мощная. Надо быть предельно аккуратным. В первую очередь думаешь, чтобы не дернуть с места. У Никиты была большая нагрузка на руки и на ноги. А гоночным рывком можно легко повредить ему суставы. Поэтому я пытался задать плавный старт и плавное ускорение, выйти на нужную скорость.
Благо, возможности нашего сегодняшнего автомобиля позволяют это сделать. Осложняло процесс то, что максимум, что я могу увидеть, находясь в кабине – момент, когда мы начинаем движение. И ещё в зеркала, когда Никита перелетает дорогу в процессе исполнения своего трюка. Это пугает: лишь бы хватило разгона и скорости, чтобы он успел перелететь участок дороги.».
Если я не наберу нужную скорость, как мы с ним договаривались, Никита улетит в каменную насыпь. И это будет полностью моя ошибка.
Прежде чем вейкборд и машина нашли общий язык, пришлось сделать несколько тестовых заездов. Нужно было учесть множество факторов: разгон грузовика, угол вылета Никиты, скорость перелета насыпи. Даже сила и направление ветра в этот момент имеют значение. Обычно, в трюковых видах спорта атлет приземляется на наклонную поверхность, которая сглаживает касание с землей.
В случае с вейкбордингом атлет приземляется на плоскую поверхность воды. «Мне нужно всю мощность, которую я генерирую с разгона до приземления, погасить за счет своего тела. Сначала я встречаю воду хвостом доски, потом подключаются колени, ну и приседаешь в самый-самый низ. Количество таких попыток получается крайне ограниченным. В общем, мой костоправ мне спасибо не скажет», – отметил Никита Мартьянов.
01/04
Я ещё не видел, чтобы кто-то совершал в вейкбординге подобное!
Столкнувшись со сложной задачей выполнить серию трюков элитного уровня, таких как Crow Mob 540, Switch ts bs 180 melon bs 180 out, Switch bs 180 на 50:50 Wallride по стене из бочек, а также Indy Glide – Banger, с тягой мощного грузовика, спортсмены превзошли все ожидания. Мартьянову удалось выполнить пролёт в 26 метров на скорости 80 км/ч и высоте 10 метров с приземлением «в плоское». В вейкбординге ничего подобного никто ранее не совершал. Открытием стало и то, что КАМАЗ, обычно рвущийся с места в гонку, может быть плавным и «аккуратным», как вейкбордический катер.
«Впечатления, конечно, грандиозные, потому что такой тяги в жизни никто никогда не пробовал. Само по себе катание за КАМАЗом уже вызывает бурю эмоций. Ты целиком находишься в связке с этой огромной безумной машиной. Ну и мой мега-пролёт “на все деньги”. Я ещё не видел, чтобы кто-то совершал в вейкбординге подобное!» – подытожил Никита Мартьянов.
Команда «КАМАЗ-мастер» нацелена на очередной титул чемпиона ралли «Дакар» среди грузовиков. Гонка 2021 года начнётся в Саудовской Аравии 2 января. Узнай больше здесь:
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