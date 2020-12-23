Как Никита Мартьянов совершил рекордный пролёт на КАМАЗовской тяге?

Совсем другое дело – ехать за одной из наиболее мощных в мире машин

со скоростью 80 км/ч и выполнять трюки мирового уровня на 10-метровой высоте.

Так родился будущий проект, а затем нашлась подходящая локация в Татарстане на территории объекта «Татнефти» Бондюжская дамба под Набережными Челнами. К тому же, Челны – родина и полигон испытаний легендарного грузовика, а также база гоночной команды «

». Идеальное сочетание. Но это была самая простая часть проекта.