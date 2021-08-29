Скейтбординг
Как Карл Берглинд катается в боуле и покоряет лунный ландшафт
На видео выше ты можешь посмотреть, как швед Карл Берглинд гоняет на скейте по невероятным локациям и бетонным джунглям Монтаны!
На северо-западе Америки был спроектирован скейт-парк с очень интересным дизайном. Три соседних штата объединили свои усилия, и в результате этого сотрудничества появилось фантастическое пространство для катания на скейте, напоминающее настоящую космическую локацию.
Никаких привычных мер безопасности, строгих сводов правил, бесконечных ограничений и запредельных цен на недвижимость, свойственных для Калифорнии. Вместо этого в северо-западном регионе появился гигантский скейт-парк с извилистым и необычным ландшафтом. Его масштабы впечатляют, поэтому его смело можно назвать фантастическим.
Многие локации созданы по проектам международного уровня и масштаба и находятся в периметре тихих и спокойных фабричных городов. Некоторые места в близлежащих штатах Орегон и Вашингтон уже являются знаковыми для скейтеров, но внутренняя территория Монтаны — это абсолютно волшебное место.
Монтана традиционно известна как «страна бескрайнего неба», и эта особенность отражена в удивительном дизайне скейт-парка. Учитывая схожесть климата и местности с его родной Швецией, мы спросили у суперталантливого Карла Берглинда, не хотел бы он прокатиться по лунному ландшафту, над разработкой которого трудились такие мастера, как Evergreen и Dreamland, гармонично встроенному в одно из немногих оставшихся мест бескрайнего простора в Америке.
Мы надеемся, что тебя не оставит равнодушным катание этого скейтера по фантастическим локациям.