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Скейтбординг

Как Карл Берглинд катается в боуле и покоряет лунный ландшафт

На видео выше ты можешь посмотреть, как швед Карл Берглинд гоняет на скейте по невероятным локациям и бетонным джунглям Монтаны!
Автор Niall Neeson
Читать 1 минОпубликовано
В этой статье

Karl Berglind

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На северо-западе Америки был спроектирован скейт-парк с очень интересным дизайном. Три соседних штата объединили свои усилия, и в результате этого сотрудничества появилось фантастическое пространство для катания на скейте, напоминающее настоящую космическую локацию.
Kalle Berglind deep in the timberline of Montana while shooting Lunar Landscapes.
Karl Berglind deep in the timberline in Montana
© Embry Rucker
Karl Berglind pops out of a rounded rainbow lip deep in session for Lunar Landscapes in Montana, USA.
Karl Berglind- Backside Noseblunt
© Embry Rucker
Kalle Berglind sweeps a boneless one into the rough concrete transition of a reservoir run-off in Montana. Just to the right of shot, obscured by the mountain, you can see the drone pursuing him.
Karl Berglind- Boneless In
© Embry Rucker
Karl Berglind plays the solitary mental game of skateboarding. An accident out here would necessitate a medical airlift so nothing can be left to chance.
A moment to ponder his next move
© Embry Rucker
Karl Berglind- Front Rock
© Embry Rucker
Никаких привычных мер безопасности, строгих сводов правил, бесконечных ограничений и запредельных цен на недвижимость, свойственных для Калифорнии. Вместо этого в северо-западном регионе появился гигантский скейт-парк с извилистым и необычным ландшафтом. Его масштабы впечатляют, поэтому его смело можно назвать фантастическим.
Многие локации созданы по проектам международного уровня и масштаба и находятся в периметре тихих и спокойных фабричных городов. Некоторые места в близлежащих штатах Орегон и Вашингтон уже являются знаковыми для скейтеров, но внутренняя территория Монтаны — это абсолютно волшебное место.
Берглинд чувствовал себя как дома в горах Монтаны
Берглинд чувствовал себя как дома в горах Монтаны
© Embry Rucker
Карл Берглинд - Lien Air
Карл Берглинд - Lien Air
© Embry Rucker
Карл Берглинд
Карл Берглинд
© Embry Rucker
Карл Берглинд - Hippie Jump
Карл Берглинд - Hippie Jump
© Embry Rucker
Монтана традиционно известна как «страна бескрайнего неба», и эта особенность отражена в удивительном дизайне скейт-парка. Учитывая схожесть климата и местности с его родной Швецией, мы спросили у суперталантливого Карла Берглинда, не хотел бы он прокатиться по лунному ландшафту, над разработкой которого трудились такие мастера, как Evergreen и Dreamland, гармонично встроенному в одно из немногих оставшихся мест бескрайнего простора в Америке.
Мы надеемся, что тебя не оставит равнодушным катание этого скейтера по фантастическим локациям.
В этой статье

Karl Berglind

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Скейтбординг