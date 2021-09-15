Катя Красная: «Даже питерский дождь может быть веселым»

Расскажите самые яркие эпизоды вашей биографии.

Ярких эпизодов у меня очень много. Например, я родилась в дедушкиной машине: маму не успевали довезти до роддома. И она сказала: «Стоп, автомобиль». Остановили, начали бегать и звать кого-то, кто смог бы принять роды. Какая-то бабуля вызвалась. Оказалось, она знала, что делать. Спасибо ей большое!

Катя Красная © Личный архив Катя Красная

Вообще я очень люблю жизнь за те впечатления, что она приносит. Поэтому интересного у меня всегда много. Я и как художник очень зависима от культуры, видов и впечатлений. Очень много путешествую и вечно нахожусь в поиске.

Ваши родители хотели отдать вас в художественную школу еще ребенком, но вы воспротивились. Никогда об этом не жалели?

Не совсем так. Моя учительница в пятом классе сказала, что мне нужно идти в художественную школу, потому что она разглядела у меня какие-то феноменальные способности к рисованию. Родители отвели, но мне не понравилось: там было ужасно скучно, дети неинтересные, а рисовать сказали какой-то совершенно не возбуждающий фибры моей души натюрморт. И я решила идти на танцы. И никогда об этом не жалела.

Я очень люблю жизнь за те впечатления, что она приносит Катя Красная

Художнику нужно учиться «по профилю»? Или лучше быть самоучкой?

На этот вопрос я ответить не могу. Есть отличные художники, которые учились, есть – которые нет. Это очень неопределенный момент. Ты можешь учиться и не научиться. Все это – такая сублимация. Художник – это не просто про «рисовать». Это некоторое окно в современность. Это видение: как у музыканта, как у писателя. Это параллельная реальность, в моем случае окрашенная формой и красками. Или отсутствием этой формы, как в нашем проекте с Red Bull.

У вас есть свои образовательные курсы. О чем они и кому подойдут?

Сейчас я их уже не веду. Вела раньше, когда было настроение. Коммуницировать с людьми, которым не очень близко искусство, для меня сложно. Для многих такие занятия – скорее эксперимент. И ты в какой-то момент превращаешься в психолога. Тебе нужно убеждать людей: «Нет, вам надо быть открытыми».

Иногда во мне пробуждается талант терпимости и терпеливости, и я как фея летаю над учениками. Но в большей степени, конечно, человек должен быть неравнодушен к искусству, ходить в музеи и на выставки, в том числе за рубежом. Например, импрессионисты есть во всех европейских музеях. И если ты хоть немного расположен к восприятию искусства, то любое наблюдение уже делает из тебя немного художника. Насмотренность тоже учит. Вот с такими людьми я и предпочитаю иметь дело.

Как вы нашли свой авторский стиль и поняли: «Да, вот это я»?

Это происходит очень естественно. Ты инстинктивно пробуешь-пробуешь, а дальше у тебя не идет, мэтч не случается, и ты пробуешь другое. И когда коннект получился, ты как будто узнаешь сам себя. Или узнаешь картину, которую начинаешь создавать.

Путь художника – путь проб и ошибок. Катя Красная

Как и в любом другом деле. Такого щелчка, когда все сразу ясно, не существует. Это обширная разносторонняя жизнь. Можно послушать Рахманинова, понять, что вот это и есть твое недостающее звено, и потом все это реализовать в работе.

У вас безумно яркие работы. Поэтому этот вопрос напрашивается сам собой: ваш самый любимый цвет?

Самый любимый цвет (как и самый любимый режиссер, писатель, композитор, группа...) меняется. Иногда это розовый, иногда это голубой, черный или белый. А иногда – все цвета одновременно. Иногда ты устаешь от цвета и переходишь на графику. Иногда устаешь от графики и переходишь на пастельный. Зимой не хватает ярких красок, и ты уходишь в красочную феерию. На данный момент мой любимый цвет – зеленый.

А самый нелюбимый цвет?

Раньше это были оранжевый и фиолетовый, но теперь я их тоже полюбила.

Самые важные художники в вашей жизни?

Их бесконечное количество. И спасибо им большое за то, что они есть.

У вас есть идеальный рабочий сценарий, помогающий творческому процессу? Под какую музыку вы пишите, в какое время суток, года и так далее?

Такой конкретики нет. Любой импульс не имеет контекста. У него нет времени или места. Все весьма абстрактно. Я в принципе не могу сказать, что живопись – это какая-то параллельная реальность. Это и есть я. Художник просто живет. Ты ешь, живешь, тебя ведут инстинкты.

Это живая субстанция, которая вечно меняется. У нее есть свое настроение. Ты можешь очень хотеть рисовать, но вдохновение тебя в этот момент не настигает. Это хаос, который ты иногда можешь абсорбировать внутри (как тебе кажется) выработанной системы. А потом все это падает, и ты начинаешь сначала.

Я люблю разную музыку, и могу писать под все что угодно. Очень люблю электронную музыку, она меня бодрит. Могу писать и под классику, но она для меня настолько прекрасна, что есть опасность залипнуть под нее и забыть, что я пишу.

А больше всего я люблю работать с 5-6 утра, когда весь мир еще спит, а ты уже полон идей. Это как море: оно с утра самое чистое и прекрасное.

Знаю, что вы любите Тильду Суинтон. Кто еще ваш кумир и/или муза?

Тильда Суинтон – совершенно прекрасная женщина, я действительно ее обожаю. Сравнительно недавно вышел короткометражный фильм Педро Альмодовара (тоже моя муза) «Человеческий голос». Тильда там в свои годы страшно хороша, боже мой.

Своих муз я могу перечислять бесконечно, это бездонный океан. Например, Сергей Васильевич Рахманинов, которого я уже упоминала, на протяжении всей жизни меня страшно вдохновляет. Еще я люблю разных поваров. Что я только не люблю, честно говоря!

Какая выставка потрясла вас больше всего за последнее время и почему?

Больше всего – «Пикассо & Хохлова» в Пушкинском музее пару лет назад. Балерина Хохлова была первой супругой Пикассо. И на выставке было прекрасно видно, какой импульс дал Пикассо этот роман. Когда он страшно возненавидел свою жену, стал писать ее портреты, которые подсознательно получались очень уродливыми. Потрясающая и удивительная выставка!

Где художник берет энергию?

Нигде. Художник потому и художник, что ему все время откуда-то дается эта энергия.

Помимо вашего родного Питера, какие другие города для вас – рай для современного художника?

Я бы не хотела прицепляться к понятию «современный художник»: время в искусстве – понятие относительное.

А рай для меня – Мадрид, Париж, Амстердам, Нью-Йорк. Все мировые столицы – бомбические и сияют шедеврами. Там бесконечное количество музеев. Я наконец-то увидела там то, что обожала лет в 12-13.

В Петербурге висят две мои любимые работы Анри Матисса – «Танец» и «Музыка». За это я благодарна Сергею Щукину, одному из феноменальных российских коллекционеров. Он заказал эти работы у Матисса, привез в Москву, но после прихода большевиков их отправили в Петербург. Там они и остались.

Раз мы заговорили о Питере, то самое время обсудить ваш новый проект для Red Bull – инсталляцию «Яркий день в любую погоду».

Здесь мы с помощью Red Bull и MINI Cooper попытались создать некую коллаборацию дождя и художника. Получился заряд ярких красок, эмоций и позитива. Все-таки Петербург – город достаточно дождливый. И когда он серый, то его серость невероятно глубокая и масштабная. Я специально сравнивала: в других городах дождливость романтичная, а у нас она (по крайней мере для меня) тяжелая и немножко угрюмая.

А наша работа радует глаз. Мы просто хотели поднять настроение и показать, что даже питерский дождь может быть веселым. Улыбайтесь!

Инсталляция «Яркий день в любую погоду» © Виталий Власов Инсталляция в процессе создания © Виталий Власов «Яркий день в любую погоду» © Виталий Власов

Занимаетесь ли вы чем-то кроме рисования?

Люблю спорт, путешествия, читать, слушать музыку, иногда очень люблю готовить. Я фанат оперы и балета. А вообще больше всего мне нравится искать вдохновение. И чаще всего я его нахожу.

Ваши ближайшие планы?

Сесть на лодочку и уплыть в море.