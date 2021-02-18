Извиваясь в каменистом русле, несёт свои прозрачные воды средь безлюдных лесов могучая Кутсайоки. Шепчет под скалистыми берегами, прячется в туманах, стекающих с сопок. Вздымается над острыми порогами облаками радужной водной пыли. И бросается с разбегу Большим Янискенгасом в пену и пучину, где поют и плещутся духи бурной воды.

В глубине тайги, среди заповедных земель и военных полигонов, ждёт отважных каякеров Большой Янискенгас. Гигант, рождённый в ледниках десять тысяч лет назад. Долгое время этот водопад считался непроходимым. Но в мире водного спорта появились разноцветные пластиковые лодочки, а их капитаны, любители играть с бурной водой, пришли, прыгнули с этих 20 метров и нарекли водопад по-своему – хулиганской кличкой Маманя.

Дорога на самый большой водопад русского Заполярья © Бадулин Максим 01 / 04

Почему «Среда»? Поехали кататься в среду, вот и решили так назвать. А потом увидели и концептуальный смысл – ведь в своих фильмах хочется рассказывать именно про среду обитания

Сегодня Мамане присвоена высшая категория сложности, а её прохождение сопряжено с серьёзным риском. Этим летом для съемок фильма–посвящения Мамане в экспедицию за Полярный круг отправилась бодрая компания райдеров и операторов, широко известных в узких кругах российского каякинга. Четыре оператора на трёх каякеров – солидный состав, никто в России с таким подходом ещё не снимал. Смотри документальный фильм о том, как им это удалось.

Михаил Буров – автор, режиссёр и оператор

Василий Мозжухин – оператор

Макс Бадулин – оператор

Дмитрий Хайретдинов – оператор FPV-дрона

Денис Узиков – автор, каякер

Алексей Лукин – арборист, каякер

Анатолий Носков – инженер-электронщик с Кольской атомной электростанции, каякер

Не дорога, а направление

Попасть в гости к Мамане по суше – вариант для упорных. Вместо дороги тут направление: километры тайги, каменистые длинные подъемы и спуски с отдельно лежащими «бульниками», верховые болота и колеи с водой выше колена. Рассчитывать на парковку с видом явно не стоит. Чтобы посмотреть на водопад или прыгнуть его, каякеры отправляются в водную экспедицию, загружая лодки всем необходимым на несколько дней жизни в диких условиях. Сплав по Кутсайоки – это прохождение великолепных диких ландшафтов по одной из самых красивых и сложных рек региона. И не дай природе себя зачаровать: обманчиво милый по имени, Маманя возникает ниже по течению резко и беззвучно. Грохот рушащегося потока издалека услышат лишь те, кто подойдут с берега.

Маманя – это моё место силы, там определенно есть какой-то энергетический канал. Стараюсь бывать там по несколько раз за сезон и уже напрыгал его более 15 раз Анатолий Носков

Белые ночи – не для сна

Парням повезло со временем года – летом на севере практически всё время светло, так что возможное время съемок увеличилось почти вдвое. Некоторые кадры фильма реально сняты ночью, в районе двух часов, хотя так сразу и не скажешь.

«На раскачку времени не было, поэтому помог прописанный заранее сценарный план – снимать конкретно то, что нам нужно. Не просто слайдшоу про красивое катание, а историю с началом, серединой и концом», – рассказывает режиссёр Михаил Буров. У всех райдеров разное видение своей реализации, все участвуют в проектах. На этот раз всё совпало, и идея пройти Маманю и снять кино всех объединила. И конечно, дублей здесь быть не могло. Во-первых, это реально сложное препятствие, и вряд ли парням захотелось бы делать это несколько раз. Во-вторых, это заняло бы слишком много времени. Ну и потом, повторить на камеру реальные эмоции, которые войдут в документальный фильм, невозможно.

Интересные локации для съемок каякинга зачастую труднодоступны. Организовать съёмку, логистику и жизнь в диких условиях довольно сложно, а заодно и продумать запасные варианты – случиться может всё, что угодно.

Жизнь в диких условиях © Бадулин Максим

Баланс силы и страха

Чтобы подготовиться к прохождению водопада, заранее проверяют прогноз погоды и оценивают уровень воды в реке. Приехав на место, водопад просматривают с берега или с обоих берегов, запоминая во всех подробностях проходы между камнями и струйки потоков. При необходимости, если не вся линия просматривается, можно запустить дрон и рассмотреть фатальные места, где есть вариант утонуть или нельзя выбраться. Прохождение водопада – это большие риски. Каждый простой элемент становится очень дорогим с точки зрения ошибки – вся история может стоить слишком дорого. Поэтому дело не только в технике. На старте нужно быть в состоянии полного баланса и внутреннего равновесия, чтобы приложить достаточно усилий. Не слишком много, а ровно столько, сколько нужно.

Можно сколько угодно пугать себя заранее. Но ощущение, что что-то по-настоящему опасно, приходит только на берегу. Когда ты видишь то, с чем предстоит иметь дело. Тогда нужно действовать точно, быстро, с пониманием того, что может произойти Лёха Лукин

Ощущение, что что-то по-настоящему опасно, приходит только на берегу © kayaknroll

Дэн Узиков: «Закончив университет, я строил карьеру в IT, работал в западных кампаниях, где в основном поддерживали мое давнее увлечение каякингом. Но чем дольше я катался, тем больше понимал, что, продолжая совмещать, не смогу достичь желаемого уровня в каякинге. Я принял решение полностью посвятить себя тренировкам и путешествиям. Сегодня я гид и инструктор, и очень рад тому что выбрал такой образ жизни. Проект "Среда" - это способ поделиться тем, во что я верю и что я люблю».

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