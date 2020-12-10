Попытка догнать легенду гонок на самолётах Кирби Чамблисса

Кирби Чамблисс – это большая часть долгой и насыщенной событиями истории чемпионата мира Red Bull Air Race. В общей сложности он провел в воздухе более трех лет, пилотировал более 70 различных типов самолетов и имеет шкаф с трофеями, полный наград с мировых и национальных чемпионатов.

Несмотря на всё это, он всё еще находит способы поднять планку. В этом году легендарный завоевал премию Taurus World Stunt Award за работу над фильмом Майкла Бэя «Призрачная шестёрка». Мы поболтали с техасцем о том, чем он занимался в 2020 году.

Кирби Чамблисс готовится к взлету в Японии © Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool

Что означает для тебя победа в премии Taurus World Stunt Award за участие в фильме «Призрачная шестёрка»?

Я и раньше эпизодически появлялся в картинах. Но, в данном случае, трюки были действительно выдающимися. И мне это понравилось. Я бы хотел чаще повторять подобного рода вещи. К слову, мы немного снимали с кинорежиссером Майклом Бэем. Также я работал с координатором и пилотом Фредериком Нортом, который работает в воздухе и знает, чего хочет Майкл.

Кирби Чемблис © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

Каково это летать в Аризоне, где ты сейчас живёшь?

В большинстве случаев летом я предпочитаю летать рано утром, из-за изнурительной жары. Кроме того, это позволяет регулярно наблюдать восход солнца. Здесь, в Финиксе, либо рай, либо ад. И сейчас жизнь, наконец, становится райской после летнего ада. В Корпус-Кристи, штат Техас – месте, где я родился и учился в школе, у нас была не только жара, но и влажность. От этого, иногда, высокая температура переносилась ещё тяжелее.

Долгое время, когда я был в составе команды США и весьма активно участвовал в гонках, мне приходилось вылетать и тренироваться по три раза в день. Я тренировался при любой погоде, даже если было тепло или невыносимо жарко. Вернувшись в Техас, из-за низких облаков, было трудно практиковаться – это расстраивало. Для меня лучшим выходом из ситуации был переезд в Аризону. Особенно если учитывать, что сейчас я могу буквально выйти за дверь и полететь.

Кирби Чамблисс о различии Red Bull Air Race

Как выглядит твой обычный лётный день?

Я провел всего два авиа-шоу за год, а мы обычно давали от 15 до 17 событий такого рода за сезон. Одно из них обычно проходит в Сальвадоре. А сейчас это звучит как безумие. Я все ещё участвую в некоторых мероприятиях, и у нас скоро будет командная тренировка. Я только что закончил съёмки в Мэриленде, в 1850 морских миль отсюда. Мы примчали туда на два дня по специальному проекту.

Я все ещё остаюсь в хорошей форме. В начале ноября ребята из Red Bull Air Force предложили мне поработать над специальным проектом, а в середине ноября у меня было еще одно авиашоу.

Кирби Чемблисс © Armin Walcher / Red Bull Content Pool

Какие виды спорта тебя увлекают, когда ты находиться на земле?

Если в спорте нет мотора, я, наверное, не буду смотреть его по телевизору! В детстве я участвовал в соревнованиях по мотокроссу и люблю смотреть MotoGP™. Мне посчастливилось выступать на нескольких гонках в Остине и Сономе. Я пролетал в небе над трассой прямо перед гонкой, и я не мог дождаться, когда вертолёт принесёт меня на трек, чтобы я мог наблюдать за соревнованиями. Эти мотоциклы очень мощные, и они обычно довольно маленькие. Если по ТВ идет Формула-1, я тоже люблю посмотреть.

Кирби Чамблисс © Michael Clark/Red Bull Content Pool

Поднимая планку с каждым новым проектом, каким ты видишь своё будущее?