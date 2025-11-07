Конькобежец Кьелд Нёйс разогнался до 103 км/ч и побил собственный рекорд

Нидерландский конькобежец Кьелд Нёйс произвел настоящий фурор в мире рекордных достижений, разогнавшись до 103 км/ч на льду норвежского озера Савален. 32-летний олимпийский чемпион превысил отметку в 100 км/ч и прибавил еще 10 км/ч к своему прежнему скоростному рекорду.

Попытка установить рекорд происходила на трехкилометровом участке замерзшего озера, для чего использовался автомобиль для ралли «Дакар» со специальным «ветроуловителем». Он был прицеплен к кузову автомобиля и защищал спортсмена от встречного ветра — словом, были созданы идеальные условия для того, чтобы Нёйс смог разогнаться до 100 км/ч.

«Я буквально летел по льду... Это был предел возможного в беге на коньках» Кьелд Нёйс

«Я буквально летел по льду. Каждая неровность ощущалась как серьезное препятствие. Иногда я даже отрывался ото льда. Бег на коньках с такой скоростью технически сложен и требует точности, — сказал Нёйс после того, как попытка установить рекорд увенчалась успехом. — Кроме того, в каждой попытке я пробегал более 2 км, чего никогда не случалось на соревнованиях. Поэтому сегодня моя тактика заключалась в том, чтобы пробежать как можно дальше под защитой «ветроуловителя» и сохранить достаточно сил для разгона с 92 до 100 км/ч и более. Это было очень тяжело физически. Можно сказать, что это был предел возможного в беге на коньках».

Идеальные условия для рекорда © Jarno Schurgers

Нёйс установил мировой рекорд четыре года назад в Швеции, разогнавшись до 93 км/ч. Однако нидерландец знал, что может развить еще большую скорость, и уже был полон решимости побить собственный рекорд.

«Этот барьер в 100 километров не давал мне покоя, — признается Нёйс. — И как здорово осуществить задуманное ровно через четыре года после последних игр! Я в отличной форме и поэтому просто обязан был разогнаться до сотни».

Счастье быть рекордсменом © Daniel Tengs Кьельд Нёйс и тренер Эрбен Веннемарс © Daniel Tengs Кьельд Нёйс в погоне за новым рекордом © Jarno Schurgers

Тренер Эрбен Веннемарс отметил, как трудно согласовать работу спортсмена, водителя и движение защитного экрана. «Четыре года назад мы размышляли, насколько сильно сможем разогнаться, — рассказывает Веннемарс. — Может быть, до 100 км/ч... но это было лишь предположение. Мы работали над подготовкой, качеством льда и коммуникацией и, таким образом, нам удалось осуществить нашу цель. Но 100 км/ч — это конечно невероятно сложно! Когда понимаешь, как быстро ты мчишься по льду, это просто ошеломляет. Потрясающее зрелище. Нам удалось развить невероятно высокую скорость».

Нёйс полагался исключительно на собственные силы, однако от ветра его защищал экран, который везла машина, ехавшая перед спортсменом. За рулем машины находился американский гонщик Сет Кинтеро, который сам является рекордсменом в сложнейшем ралли «Дакар».

Юный Кинтеро, несомненно, столь же талантлив в вождении на льду, как и в условиях пустыни во время «Дакара». «Самым сложным для меня было правильно разогнаться, — объясняет Кинтеро. — И мне никогда не приходилось испытывать такого сильного напряжения на столь низкой скорости. Кроме того, когда я ехал по льду, я не мог поверить, что кто-то может развить такую скорость при помощи своих собственных ног».