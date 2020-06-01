Денис Клеро рассказываем о съёмках фотопрофайла Ксении Маричевой в Los Angeles

Денис Клеро - один из лучших экшн-фотографов России, фотограф российской и международной команды Red Bull, рассказывает о съёмках профайла Ксении Маричевой в Los Angeles

Backstage съёмки профайла Ксении Маричевой в Los Angeles от Дениса Клеро

Место съёмок в Venice Beach, Los Angeles

“Это же будет супер круто - поснимать Ксюшу в скейт-парке на Venice beach!” - воскликнул я, когда узнал, что она будет тренироваться в Лос-Анджелесе в те же даты, в которые я планировал поехать в Калифорнию.

Ксюше нужен был фотопрофайл и конечно, он мог быть снят и в России, но упускать возможность поснимать в легендарном парке с изумительным видом на океан, в “Мекке” скейтбординга, было нельзя.

Мы решили весь экшн снять в стритовой части парка, хотя для ночных съёмок воспользовались парком поближе к дому, что в Лонг-Бич.

Cделать больше

Основная задача при съёмке профайла нового атлета – это сделать экшн фото (трюки), лайфстайл (что-то вроде репортажа, но без трюков) и портреты. Это стандартная программа и необходимый минимум. Мы всегда стараемся сделать больше, чтобы итоговые фотоработы имели не только спортивную, но и фотографическую ценность. Именно поэтому мы реализуем несколько креативных идей в довесок к остальным.

Мы всегда стараемся сделать больше, чтобы итоговые фотоработы имели не только спортивную, но и фотографическую ценность. Denis Klero Фото и видео

Ксюша Маричева © Denis Klero 01 / 06

За три дня съёмок были и подъёмы в 3 утра, и 10-ти часовые сессии без перерывов. Ранние подъёмы необходимы для того, чтобы застать рассветное солнце и успеть поснимать в пустом скейт-парке, пока остальные скейтеры ещё спят.

Привезя с собой две сумки с оборудованием, и не взяв стойки для света, я надеялся арендовать их на месте. Неужели в Голливуде не найдётся пары стоек, - решил я? Не нашлось. Все компании, занимающиеся прокатом, были к тому времени уже закрыты, и решить проблему простым способом не удалось. Применив смекалку и товары из строительного магазина, мы смогли собрать “стойку”, которая частично решила наши проблемы. В итоге из 4-х привезённых из Москвы вспышек Broncolor Siros 800L, мы пользовались только двумя: одну держал ассистент, вторая стояла на “стойке”, которая при малейшем ветре могла опрокинуться с весьма печальными последствиями для прибора и моего кошелька. Но ничего подобного не произошло, и вся съёмка прошла в штатном режиме.

Ксения Маричева © Denis Klero

В завершение всей сессии мы решили попробовать спецэффекты в виде подлетающего песка во время исполнения простого трюка “с места”, специально для картинки. А для пущего интереса решили сделать это прямо на пляже. Ничего у нас не получилось, но сам процесс и попытки Ксюши были весьма весёлыми.

В Лос-Анджелесе самый лучший уровень парков, катания, другая атмосфера, нежели в России или Европе. Все скейтеры, которые достаточно поднялись, стремятся переехать в этот город. Ксения Маричева Skateboard Street