Когда ты впервые услышал о Red Bull BC One, и как в те годы воспринимался этот баттл?

Впервые о баттлах при участии Red Bull я услышал в 2002 году, когда появилось видео Lords of the Floor в США. В те времена видео с джемов и соревнований распространялось на видеокассетах. Их привозили из-за границы, переписывали и засматривались до дыр.

На Red Bull Lords of the Floor было идеально всё: пол, ди-джей, свет, публика и, конечно же, сами команды и баттлы. Наверное, это было самое высококачественное брейкинг-событие на то время. Тогда баттлы проводились в формате 2-на-2, и имена всех участников я помню до сих пор. Lords of the Floor — это состязание звёзд!

В следующем году мы увидели видео Red Bull Lords of the Floor 2002, которое подтвердило его статус высококлассного баттла. Опять это событие собрало лучшие американские команды, что говорило о стремлении топовых би-боев сразиться друг с другом именно на этой площадке.

Seth Martinez of Circle of Fire at the first Lords of the Floor event © James Newman

О следующем баттле Red Bull я услышал спустя 2 года. Lords of the Floor больше не проводился, зато в Европе в 2004 году прошёл беспрецедентный Red Bull BC One . Это были баттлы 1-на-1. Новое мероприятие выглядело как рекламная кампания продукта. Съёмка, музыка, наложенный звук делали баттлы как бы неестественными. Понадобилось время, чтобы BC One стал выглядеть более трушно.

Ты был первым би-боем из России, которого пригласили на Мировой финал Red Bull BC One. Расскажи, как это было.

Когда в 2005 году нашей команде написали из Red Bull и пригласили одного представителя для участия в очередном BC One, старшие решили отправить меня. Мне было 18, и я был готов к любым баттлам. Поездка в Берлин на это грандиозное событие изменила меня. Там я встретился с легендарными танцорами, которых раньше видел только на кассетах: Machine, Moy и Poe One.

Poe One © Red Bull

На YouTube есть видео с тренировки с участием гостей того BC One. Я тренировался в отдельной комнате с американцами и Давидом Коля. Помню как Machine объяснял, что движение, которое мы называем C.C., называется по-другому, что широкий six step в стиле Элиен Несса на самом деле и есть Бронкс стайл команды Crazy Commanders, то есть C.C. Он похвалил мой стиль, сказал, что я использую движения, которые сейчас мало кто показывает: разные чеиры и мостики. Также я научился у американцев новому 4step и привёз его своей команде. Это движение сильно повлияло на развитие нашего футворка.

С Poe One и его командой мы познакомились в 2004 в Швеции и провели вместе в общении, баттлах и джемах целую неделю. На BC One Poe One сказал, что мой уровень вырос, что я стал выглядеть, как би-бой. После самих баттлов олдскульный французский би-бой Давид Коля похвалил меня за то, что я тренировался с ними, слушал, пытался чему-то научиться. Такое общение с легендами перевернуло мой внутренний мир, мне казалось, что теперь всё изменилось и никогда уже не будет по-прежнему.

Ещё при подготовке к этой поездке я заполнял анкету, где были вопросы о моих музыкальных предпочтениях. Помню, что я указал рэп. На моём баттле с Джуниором ди-джей врубил Fu-Shnikens. Но из-за этого запись баттла с оригинальным звуком нельзя было опубликовать. Этот момент подчёркивал, что Red Bull BC One выходит за рамки классической андеграундной тусовки, и здесь учитываются права авторов на музыку.

Red Bull BC One опередил время, в 2005 году в Берлине я увидел будущее. Kosto

Расскажи о своем участии на Red Bull BC One 2021.

Один мировой финал, один отборочный, пять сайферов, и вот я в одном шаге от очередного финала Red Bull BC One . За 17 лет этот баттл зарекомендовал себя как самый престижный чемпионат по брейкингу в мире. За ним следят, его ждут, мечтают завоевать его победный пояс. Одержав победу в национальном сайфере, танцору предстоит завоевать своё место в финале через Last Chance Cypher. В этом году претендентов было 26. Как и на любом баттле, сначала должен пройти отбор в топ-16. Как ни странно, я не смог даже преодолеть квалификацию. Конечно, это удар, когда ты полгода живешь мыслями о баттле, готовишься, настраиваешься, думаешь, как это будет, и потом всё разбивается, даже не начавшись. Важный урок, который можно вынести из такой ситуации: первый выход на тусе — самый главный.

Kosto победил на Red Bull BC One Cypher Russia © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Я был поражён количеством приглашённых гостей. Кэмп вместе с финалом длились почти неделю. Каждый день я встречал знакомых танцоров, которых не видел вчера и позавчера. Red Bull BC One собирает и притягивает всех.

В воздухе висела интрига, никто не мог уверенно ответить, кто же станет победителем. В глазах участников виделось волнение.

Каждый хотел выложиться по максимуму и показать себя. Тем не менее, в специальном зале для джемов и тренировок царила атмосфера всеобщего культурного единения. Танцоры со всей планеты вместе тусовались, общались, обменивались опытом.Как изменился BC One по сравнению с 2005 годом?

Kosto на Red Bull BC One 2012 © Denis Klero/Red Bull Content Pool

Как изменился BC One по сравнению с 2005 годом?

В 2004-2005 году мы смотрели видео с Red Bull BC One как рекламную кампанию, то есть соревнование, на которое закрыт путь любому, кто просто захочет поучаствовать. Ведь тогда там могли соревноваться только приглашённые танцоры, что автоматически как бы отдаляло это соревнование от культуры. Сейчас же это бесспорно самое титульное соревнование в субкультуре бибоинга и бигёрлинга, которое притягивает внимание всех без исключения.