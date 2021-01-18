На контесте ты увидишь всех чемпионов, начиная с 2015 года, в авангарде с легендарными канадскими «воздушными войсками»: в Швейцарию едут

(2020), Макс Парро (2017) и

(2016). К мощной команде присоединятся и другие ветераны, норвежский уникум Столе Сандбек (2015) и Крис Корниг из США (2019). А побороться за подиум им придется с молодой гвардией восходящих звёзд: например, с американцами

и Дасти Хенриксеном. С уверенностью можно сказать только то, что случиться может всё, что угодно!