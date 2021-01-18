Встречай райдеров, которые готовы дать зрелищ на Laax Open 2021
© Dominic Berchtold/Red Bull Content Pool
Главный контест в европейском сноубординге возвращается: 22 и 23 января в Швейцарии соберутся и сразятся за победу самые крутые райдеры. Смотри трансляцию на RBTV с комментариями Алексея Потапова!
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Сложно найти более важное в истории этого спорта место, и уж точно в Европе ты не найдешь сноупарка и пайпа круче, чем здесь. Лакс в Швейцарии – это столица европейского сноуборидинга. И неудивительно, что именно здесь проходит самый крупный и самый уважаемый контест в индустрии, Laax Open. В 2021 году соревнования запланированы на 22-23 января, так что пришло время поближе познакомиться с теми, кто собирается здесь участвовать – и с теми, кто точно ворвется на склон на полных ходах ради титула чемпиона.
📺 Трансляция на русском языке будет проходить на Red Bull TV с комментариями международного судьи по сноуборду Алексея Потапова.
Настраивайся на атмосферу Laax Open 2021 и смотри видео участников контеста о прыжках с больших трамплинов и чувстве полета:
Чувство полета и его магия
Слоупстайл
На контесте ты увидишь всех чемпионов, начиная с 2015 года, в авангарде с легендарными канадскими «воздушными войсками»: в Швейцарию едут Себ Тутс (2020), Макс Парро (2017) и Марк Макморрис (2016). К мощной команде присоединятся и другие ветераны, норвежский уникум Столе Сандбек (2015) и Крис Корниг из США (2019). А побороться за подиум им придется с молодой гвардией восходящих звёзд: например, с американцами Джуддом Хенкесом и Дасти Хенриксеном. С уверенностью можно сказать только то, что случиться может всё, что угодно!
Спорт прогрессирует с невероятной скоростью, и каждый сезон, словно из ниоткуда, выстреливают новые вундеркинды. Так что слоупстайл в мужском зачёте – это, пожалуй, один из самых сложных подиумов, на который только можно претендовать. Тем более, когда старт-лист упакован лидерами прошлых лет, каждый из которых едет в Лакс в 2021 году чтобы доказать, кто тут заправляет стилем.
В женском зачёте ситуация точно так же заряжена интригой и напряжением. Звёзды прошлых лет, такие как Джейми Андерсон, Энни Рукаярви и чемпионка прошлого года Джулия Марино, сойдутся с талантливыми новичками.
Главный вопрос для контеста 2021 – заберёт ли себе золото Лакса золотая девочка Австрии Анна Гассер? Та, кто уже держит в своей копилке почти все самые главные титулы в этом спорте. Та, которую считают самой прогрессивной сноубордисткой на планете (ты же видел первый в истории кэб трипл андерфлип в ее исполнении, верно?). Пока у нее не хватает только кубка Laax Open. И, судя по её последним постам в Instagram, её катание сейчас в наилучшей форме. Сможет ли она показать весь свой скилл в Швейцарии? На это стоит посмотреть.
Хафпайп
Соревнования по хафпайпу в Лаксе – это всегда запредельный уровень трюков, в том числе и потому, что этот пайп считается самым лучшим по качеству в мире. Сейчас низкие ночные температуры создают идеальные снежные условия для мощных скоростей и улётных амплитуд. Субботнее шоу наверняка станет феерической схваткой и подарит всем бурю эмоций.
В мужском зачёте силой поддержки от местной тусовки точно будут заряжены швейцарские герои Ян Шеррер, Пэт Бургенер и Давид Хаблютцель. Но сложно сбросить со счетов, что побороться им предстоит с австралийским биороботом Скотти Джеймсом, которого за последние годы никому победить не удавалось.
В случае, если Джеймс хоть на секунду зазевается, его запросто смогут обставить японец Юто Тоцука и швейцарец Ян Шеррер. На прошлом US Open им это отлично удалось. Впрочем, не важно, кто в итоге будет первый, эту схватку просто будет круто увидеть своими глазами.
Уровень мастерства в женском зачете хафпайпа сейчас зашкаливает. Помимо будто бесконечного потока фантастических атлетов из Японии и Китая, который возглавляют Харуна Мацумото и Сюэтун Цай, реальный кандидат на подиум - американка Мэдди Мастро. Ходят слухи о том, что в этом сезоне в соревнования вернётся и Хлоя Ким.
Но после 2020 года для всех девушек в пайпе появился серьезный конкурент: испанская сноубордистка Керальт Кастельет. Несколько лет она бомбила контесты, не достигая вершины подиума, но в прошлом сезоне забрала один за другим титулы королевы Laax Open и X Games. Сохранила ли она прицел и мощь, которые обеспечат ей победу в 2021?
Среди всех контестов, запланированных на эту зиму, Laax Open, без сомнения, соберёт на одной горе именно тех райдеров, которые покажут самое великолепное шоу в сноубординге на европейском снегу. Не забудь, что ты тоже сможешь увидеть это шоу – подключайся к Red Bull TV, где мы проведём прямую трансляцию с комментариями международного судьи по сноуборду Алексея Потапова на русском языке.
Расписание трансляций Laax Open 2021:
- Слоупстайл, финал: пятница, начало в 19:30 по Москве
- Хафпайп, финал: суббота, начало в 23:30 по Москве.