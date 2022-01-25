До главного события сезона 2022 года остается все меньше времени, и соревнование Laax Open стало «судным днем» для многих ведущих мировых сноубордистов, стремящихся пройти квалификационный отбор в Пекин. Подведем краткие итоги соревнования.

Анна Гассер атакует трамплин © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

01 Слоупстайл: женщины

Первыми на сложнейшую трассу Лакса вышли женщины в дисциплине слоупстайл. Условия были идеальными, светило солнце — ничто не мешало сегодня каждой спортсменке выложится по полной.

С каждым годом наблюдать за женским сноубордингом становится всё увлекательнее, тем более, когда индустрию двигают такие монструозно талантливые райдеры как Анна Гассер . Помимо её проездов, публика ждала выступление восходящей звезды из Австралии Тесс Коуди.

По мере того, как развертывались события, Коуди доминировала на каждом этапе. Показав лучший результат в первой попытке, 21-летняя спортсменка подошла к победному кругу уверенно, красиво и с явным желанием оставить преимущество за собой. Начав с как по учебнику выполненного Cab 180 to Backside 360 на нижнем рейле, она закончила свое выступление великолепным Double Cork 1080 со второго трамплина. Коуди улучшила результат своей первой попытки, набрав 86,18 балла — наивысший показатель в этот день.

Топ-3 в слоупстайле: женский зачет

Тесс Коуди Анна Гассер Анника Морган

02 Слоупстайл: мужчины

Финал мужского слоупстайла порадовал серией самых ярких выступлений в карьере перспективных американских райдеров. Первое место занял 21-летний Шон Фитцсиммонс, приземлив Back-to-Back Triple 1440 и набрав 80,91 балла. Этого результата было достаточно, чтобы опередить Столе Сандбека с 80,43 баллами и Леона Фокенспергера , заработавшего 71,05 балл на последних секундах своего выступления.

Джейк Кантер и его стильный проезд © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Подиум с Фитцсиммонсом и Сандбеком разделил их соотечественник Джейк Кантер с результатом 74,76 балла. Кантер справился с жутким волнением после падения в первой попытке и продемонстрировал самое зрелищное за день выступление. Американец Брок Крауч , набравший 73,88 балла, занял четвертое место.

Топ-3 в слоупстайле: мужской зачет

Шон Фитцсиммонс Столе Сандбек Джейк Кантер

Лучшие моменты в слоупстайле на Laax Open 2022

03 Хафпайп: женщины

Гигантский хафпайп на горе Крап Зон Гион в Лаксе знаменит тем, что здесь райдеры демонстрируют запредельный уровень трюков, расширяя границы возможного в этом виде спорта. И этот год не стал исключением.

В бой с ходу ринулась действующая чемпионка Laax Open Хлоя Ким. Она вышла в финал женского хафпайпа с впечатляющей связкой из Method Air, Switch 900 и Back-to-Back 1080. Американская звезда хафпайпа набрала 90,25 балла и одержала шестую подряд победу в контесте после возвращения в строй в прошлом году.

Керальт Кастельет в финале хафпайпа © Lorenz Richard/Red Bull Content Pool

Немного отстала от Ким восходящая звезда Японии Мицуки Оно , проезд которой судьи оценили на 89 баллов, на третьем месте — ветеран Испании Керальт Кастельет с 80 баллами.

Топ-3 в хафпайпе: женский зачет

Хлоя Ким Мицуки Оно Керальт Кастельет

04 Хафпайп: мужчины

Финал среди мужчин был полон сюрпризов: многие ведущие райдеры делали ошибки при приземлении, освободив тем самым дорогу ветеранам Яну Шерреру и Шону Уайту. Но несмотря на неожиданное возвращение Уайта в высший эшелон сноубординга, победителем в Лаксе стал подающий большие надежды японский спортсмен Аюму Хирано.

В Лаксе находится самый большой в мире хафпайп © Laax Open

Для Хирано это вторая победа на Кубке мира по хафпайпу в этому году, которую он увозит домой благодаря великолепной первой попытке. Пристально наблюдая за попытками сильнейших райдеров сделать Triple Cork в самом длинном в мире хафпайпе, Хирано оказался недосягаемым со своим результатом в 93,25 балла. Ближе всего к нему оказался швейцарский райдер Ян Шеррер. Несмотря на чрезвычайно зрелищное выступление, отчаянная попытка Шеррера вырваться вперед на последней минуте не увенчалась успехом. В итоге — второе место.

Топ-3 в хафпайпе: мужской зачет

Аюму Хирано Ян Шеррер Шон Уайт

Лучшие моменты в хафпайпе на Laax Open 2022