Как прыгунье в длину Ларисе Япичино удалось выйти из тени своей семьи

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Подобного рода вещи могут создать довольно напряженную атмосферу за семейным обеденным столом: в феврале этого года в Анконе во время своего пятого прыжка на Чемпионате Италии в помещении Лариса Япичино продемонстрировала результат 6,91 м. Она не только выиграла соревнования и установила новый мировой рекорд среди юниоров, но ее результат полностью совпал с рекордом Италии по прыжкам в длину в закрытых помещениях, который установила ее мать Фиона Мэй еще в 1998 году.

Семейной гармонии ничего не угрожает, ведь она не пытается побить рекорды своего отца — прыгуна с шестом Джанни Япичино. По крайней мере, насколько нам известно. Какое влияние на ее перспективную карьеру оказали два чемпиона по легкой атлетике, как она радуется своим успехам и какие у нее планы и надежды на 2021 год? Читай скорее, чтобы узнать.

Февральский прыжок на 6,91 метра — значимое событие, которое еще долго останется на слуху. Гордишься ли ты тем, что повторила рекорд своей матери? Как она это прокомментировала?

Результат в 6.91 м стал для меня большим сюрпризом, я стремилась выполнить изначально запланированный показатель, а получилось, что я установила мировой рекорд — сбылась моя мечта! Я и моя мама считаем, что рекорды для того и существуют, чтобы постоянно можно было устанавливать новые… Конечно, у меня есть цель достичь результата в 7 метров — тогда я максимально приближусь к личному рекорду моей мамы в прыжках на открытом воздухе и к национальному рекорду.

Какое влияние мама оказала на формирование и развитие твоего спортивного потенциала? Она сама и достигнутые ей результаты тебя мотивируют?

Мне очень повезло, ведь я родилась в семье, где оба родителя — крутые спортсмены, но при этом они никогда сильно не вмешивались в мой процесс принятия решений. Мама и папа всегда помогают мне, когда я прошу у них совета, и с практической, и с психологической точек зрения. Меня очень вдохновляет, что у меня есть такие примеры для подражания. Рекорды моей мамы мотивируют меня становиться лучше и лучше год от года. Мне есть к чему стремиться, ведь рекорды моей мамы не ограничиваются длиной прыжков — за свою долгую карьеру она также завоевала впечатляющее количество медалей.

Меня очень вдохновляет наличие таких образцов для подражания. Рекорды моей мамы очень меня мотивируют Лариса Япичино

Трудно ли бывает идти по ее стопам?

Честно говоря, у меня не возникает мысли, что я иду по ее стопам, когда выступаю на соревнованиях или тренируюсь. Я просто думаю о своем выборе и ориентируюсь на себя; я всегда стремлюсь к тому, чтобы улучшить свои рекорды.

А как насчет твоего отца? Какую роль он сыграл в твоей карьере?

Мой папа — моя поддержка и опора, он помогает мне организовывать мою повседневную активность и оптимизировать мой сумасшедший график, чтобы я все могла успеть. Он помогал мне, когда я была не сильно мобильна из-за того, что не имела водительских прав и не могла водить машину. Он помогает мне и сейчас, например подготавливает все к обеду или ужину, подвозит меня в школу или на тренировку, если идет дождь или если я очень сильно тороплюсь. Он всегда приезжает ко мне на соревнования, и для меня это тоже очень важно.

Затаив дыхание во время тренировки © Gabriele Seghizzi/Red Bull Content Pool

Насколько важную роль сыграла гимнастика, твое первое серьезное спортивное увлечение, в создании базы для занятий легкой атлетикой?

На самом деле эти два спортивных направления несовместимы. Конечно, благодаря гимнастике я достаточно гибкая, но я до сих пор страдаю от полученных травм лодыжки, проблем с осанкой, которые влияют и на колено. Поначалу мне было сложно прыгать в длину, так как моя мышечная память была запрограммирована на другой вид координации, как, например, в прыжках с положением «ноги вместе» в гимнастике.

Чего ты ожидаешь от нового сезона? Не за горами Олимпиада в Токио...

Я планирую максимально улучшить свой рекорд и, несомненно, принять участие в Чемпионате мира по легкой атлетике среди юниоров. Конечно, я хотела бы выступить в Токио и показать свой лучший результат, а выход в финал стал бы превосходным достижением. Мне исполнится только 19 лет, и это будут мои первые Олимпийские игры... Я уже чувствую себя особенной и очень горжусь тем, что мне выпала такая честь.

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Ты планируешь добиться каких-либо впечатляющих результатов или, в силу возраста, едешь туда, чтобы получить бесценный опыт?

Как я уже сказала, во-первых, для меня это будет уникальный опыт участия в подобном масштабном спортивном мероприятии, и, конечно, я приложу все усилия, чтобы достичь максимальных результатов. Дело в том, что во время каждого прыжка я стараюсь улучшить свои результаты — это и будет моей главной мотивацией в Токио.

Во время каждого прыжка я стараюсь улучшить свои результаты — это и будет моей главной мотивацией в Токио Лариса Япичино

Довольно интересно, что никто из твоих спортивных кумиров не занимается прыжками в длину. Это легендарные спортсмены: Усэйн Болт, Ноа Лайлс и Эллисон Феликс. Ты бы хотела, чтобы твоя карьера была такой же длинной и успешной, как у Эллисон?

Мои кумиры — легенды легкой атлетики. Нет прямой связи с конкретными событиями, мне просто нравятся эти личности. Эллисон Феликс по-настоящему культовая женщина, она многого добилась в своей спортивной карьере. Конечно, я хочу, чтобы моя карьера была продолжительной и успешной, потому что я люблю свой вид спорта.

Если бы ты не стала строить спортивную карьеру в прыжках в длину, кем бы ты стала?

Я занимаюсь прыжками в длину, и я не думала о том, что могу быть кем-то еще.

А ты чем-нибудь еще увлекаешься в свободное от тренировок и соревнований время? Кажется, я где-то читал, что ты любишь сериал «Острые козырьки»...

Да, конечно. Я увлекаюсь модой, поэтому слежу за показами моих любимых брендов и модными тенденциями. Также я увлекаюсь фотографией, искусством и чтением. А еще, как ты и сказал, я люблю смотреть сериалы, в том числе и «Острые козырьки».

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