Для маунтинбайкеров день, когда трассы наконец-то полностью освобождаются от снега, ощущается примерно как первый день летних каникул в школе. И примерно в это же время в сердцах сноубордистов наступает апокалипсис, ведь с гор уходит драгоценная возможность кататься на последних крохах.

Весной есть совершенно особенные несколько недель, когда на земле остается небольшой слой снега, чтобы словить последние мгновения сноубордического сезона. И чисто технически тогда же можно сдуть пыль со своего байка и покататься на трейлах бок о бок со сноубордистами.

Вело и сноу фристайл на одном склоне © Chris Wellhausen

Пара спусков вместе: от идеи к реальности

Еще несколько лет назад МТБ райдеру Карсону Сторчу пришла мысль прокатиться на байке в сноуборд парке, но все удалось осуществить только в этом году. Сначала нужно было выбрать место, затем продумать и подготовить сам маршрут, чтобы байкеры и сноубордисты могли катиться бок о бок и даже пересекать траекторию друг друга.

Карсон подключил к проекту своего приятеля фрирайдера Джексона Риддла , который умеет работать с землей и строить отличные трейлы. Шон Фитцсимонс и Люк Винкельманн отвечали за сноубордическую сторону дела. Оба — выдающиеся мастера слоупстайла, которые знают толк в выборе своих линий.

Люк Винкельманн, Шон Фицсимонс, Карсон Сторч и Джексон Риддл © Chris Wellhausen

Немного рытья с копанием – и парням удалось создать уникальный рельеф. Благодаря большим трамплинам получалось делать амплитудные транзиты с одного трека на другой, меняясь траекториями и перегоняя друг друга. Застроенный трек пролегает сквозь лесные участки, где трейлы практически соприкасаются посередине, поэтому в обе стороны из-под колес и досок летели и грязь, и снег.

Уникальный опыт

Всегда веселее кататься с кем-то – так можно учиться новому, подбадривать и вдохновляться катанием друг друга, перенимать фишки и заимствовать стиль. Но только ехать на сноуборде рядом с байком – далеко не то же самое, что кататься на привычном споте с приятелями-сноубордистами. После нескольких проездов по 460-метровой трассе с мокрым снегом и липкой грязью парни шутили, смеялись и подрезали друг друга как старые парковые друзья, обсуждая на подъемнике удачные трюки и досадные промахи.

Карсон и Риддл знают толк в спуске на байках по горному рельефу. Сторч – завсегдатай Red Bull Rampage , а Риддл вырос всего в паре миль от города Вирджиния, штат Юта, где ежегодно проходит это крупнейшее и самое отвязное событие в мире маунтинбайк-фрирайда. Карсон – настоящий кумир для Джексона. Джексон до сих пор не может поверить: «Кататься рядом с ним – настоящее безумие и сюр».

Вы справа, мы слева, погнали! © Chris Wellhausen

Сноубордисты Фитцсимонс и Винкельманн не только крепко дружат, но еще вместе участвовали в слоупстайл соревнованиях на Кубке мира в Аспене. Винкельманн и Сторч тоже хорошо друг друга знают. С самого детства Сторч катается на велике в своем родном Орегоне, а в зимний сезон еще и достает доску.

Карсон говорит: «Обе дисциплины показались невероятно похожими – просто кати среди деревьев и выбирай свою линию. Спускаясь с большой горы, ты ловишь тот же самый флоу, прыгая с рельефа и делая трюки на больших ходах. Получается, единственное отличие – в снаряде. Самым сложным было подобрать правильную команду и найти подходящее место для всего этого, и мы круто справились».

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Пересаживаясь на велосипед после доски

Винкельманн сел на маунтинбайк относительно недавно, а его первый опыт даунхилла состоялся в прошлом году. Он признается, что первые проезды хорошенько его напугали. Однако привыкнув не искать легких путей в сноубординге и встречаясь с привычным страхом на другом снаряде, начинаешь постепенно адаптироваться и хотеть прокатиться ещё разок, а потом ещё.

Фитцсимонс гораздо увереннее чувствует себя на маунтинбайке, ведь кататься он начал еще в семилетнем возрасте. Эти два вида спорта объединяет необходимость тщательно выбирать линию, и Шон считает, что своим навыком делать это хорошо он обязан именно велосипеду.

«‎Маунтинбайк помогает мне в сноубординге, где тоже надо выбирать линию спуска среди деревьев. Все очень четко накладывается одно на другое».