Не пропусти эксклюзивный стрим Red Bull Levels по Elden Ring

Ждать осталось совсем недолго. 25 февраля миру будет представлена Elden Ring - фэнтезийная экшен-RPG от FromSoftware, которая станет венцом творения студии, прошедшей долгий путь от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice. В создании игры принял участие один из самых знаменитых писателей современности - Джордж Р. Р. Мартин, автор “Игры Престолов”. Однако прежде, чем мы отправимся покорять мир, созданный легендарным писателем, нам предстоит посетить еще одно важное и крутое мероприятие!

Ждать осталось совсем недолго. 25 февраля миру будет представлена Elden Ring - фэнтезийная экшен-RPG от FromSoftware, которая станет венцом творения студии, прошедшей долгий путь от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice. В создании игры принял участие один из самых знаменитых писателей современности - Джордж Р. Р. Мартин, автор “Игры Престолов”. Однако прежде, чем мы отправимся покорять мир, созданный легендарным писателем, нам предстоит посетить еще одно важное и крутое мероприятие!

Ждать осталось совсем недолго. 25 февраля миру будет представлена Elden Ring - фэнтезийная экшен-RPG от FromSoftware, которая станет венцом творения студии, прошедшей долгий путь от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice. В создании игры принял участие один из самых знаменитых писателей современности - Джордж Р. Р. Мартин, автор “Игры Престолов”. Однако прежде, чем мы отправимся покорять мир, созданный легендарным писателем, нам предстоит посетить еще одно важное и крутое мероприятие!

, само шоу посетят специальные гости, а зрителей ожидает премьера эксклюзивных кадров геймплея, истории о разработке игры и множество других сюрпризов. Посмотреть трансляцию на русском языке вы сможете на