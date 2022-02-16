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Не пропусти эксклюзивный стрим Red Bull Levels по Elden Ring
Пришло ваше время, Потускневшие! Релиз Elden Ring уже близко, и все фанаты приглашены на эпичный финальный стрим, приуроченный к долгожданному выходу игры.
Ждать осталось совсем недолго. 25 февраля миру будет представлена Elden Ring - фэнтезийная экшен-RPG от FromSoftware, которая станет венцом творения студии, прошедшей долгий путь от Demon's Souls до Sekiro: Shadows Die Twice. В создании игры принял участие один из самых знаменитых писателей современности - Джордж Р. Р. Мартин, автор “Игры Престолов”. Однако прежде, чем мы отправимся покорять мир, созданный легендарным писателем, нам предстоит посетить еще одно важное и крутое мероприятие!
Сегодня мы с радостью представляем первую прямую трансляцию Levels - специального предрелизного ивента по Elden Ring. Мероприятие пройдет в студии xR Bavaria Studios Munich и обещает подарить самые незабываемые впечатления зрителям и поклонникам игры. Прямой эфир состоится 19 февраля в 18:00 по Мск на канале Twitch Red Bull, само шоу посетят специальные гости, а зрителей ожидает премьера эксклюзивных кадров геймплея, истории о разработке игры и множество других сюрпризов. Посмотреть трансляцию на русском языке вы сможете на Youtube-канале Hard Play, известного блогера и стримера.
Сочетание богатой вселенной, созданной Джорджем Р. Р. Мартином, и геймдизайна от автора легендарной серии игр Souls Хидэтаки Миядзаки превратило выход Elden Ring в один самых ожидаемых релизов 2022 года. Однако не только громкие имена создателей сделали проект столь желанным в глазах фанатов. Вышедшие на текущий момент трейлеры наглядно демонстрируют, что Elden Ring является самой амбициозной игрой в стиле Souls, которая вплетает знакомый игровой процесс в огромный открытый мир с беспрецедентным уровнем влияния игрока на сюжет.
В 2019 году игра была впервые представлена широкой публике, и за прошедшие годы вокруг нее возникло потрясающее комьюнити из поклонников и талантливых контент-мейкеров, которые поддерживали интерес к игре все это время.
На стриме Levels фанаты смогут узнать огромное количество новой информации о проекте, увидеть ранее неизведанные уголки мира Elden Ring, получить комментарии от создателей и многое другое. Кроме того, прямой эфир из Мюнхена посетят популярные стримеры, а трансляция будет проводиться как на их собственных каналах, так и на официальном Twitch канале Red Bull. Онлайн трансляцию вы сможете посмотреть на каналах таких известных личностей как Hard Play, TonTon, Chusommontero, Elajjaz, Sabaku No Maiku и не только.
Если тебе уже не терпится погрузиться в невероятный мир Elden Ring, то это твой шанс получить множество новых подробностей о лоре и геймплее игры еще до официального релиза игры 25 февраля. Смотри прямую трансляцию Levels 19 февраля в 18:00 по Мск на канале Hard Play.