Игры и музыка: Подборка лучших музыкальных видео от Riot Games

Уже несколько лет про Riot Games ходит шутка: эта компания делает игры, чтобы рекламировать свои крутые музыкальные клипы. Разработчики League of Legends всегда уделяли особое внимание контенту для фанатов, а синематики с популярными персонажами из вселенной игры выпускались на регулярной основе.

В 2013 году случился переломный момент: именно в октябре того года вышел музыкальный клип Get Jinxed , посвященный релизу нового персонажа Джинкс. Ролик получил бешеную популярность, а Riot Games решили не останавливаться на достигнутом, превратив выпуск музыкальных видео со стильной анимацией в свою персональную фишку. Уже через год вышла коллаборация с Imagine Dragons , приуроченная к главному киберспортивному событию – Чемпионату мира. Этот трек буквально взорвал коммьюнити и положил начало традиции, которая продолжается и по сей день.

Теперь музыкальные клипы выходят регулярно, YouTube забит восторженными реакциями людей, которые даже ни разу не запускали игру, а блогеры не перестают удивляться эпичным анимациям и ярким сюжетам в сочетании с крутым музыкальным сопровождением.

Киберспорт и музыка – неотъемлемая часть сообщества League of Legends, а за прошедшие годы компания выпустила огромное количество по-настоящему стильных роликов по вселенной своей игры. И если ты каким-то образом их упустил, то мы готовы провести краткий экскурс по самым популярным роликам от Riot Games!

Никакой субъективности – топ составлен по количеству просмотров на официальном канале League of Legends.

1. K/DA – POP/STARS (ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Jaira Burns)

Всего за несколько лет этот трек стал иконой музыкальных клипов от Riot Games. Более того: американская ассоциация звукозаписывающих компаний признала этот сингл золотым, а в 2019 году он занял первое место в хит-параде World Digital Songs. Звучит неплохо для клипа от игровой компании, не так ли?

Клип POP/STARS был представлен в 2018 году на Чемпионате мира в Корее. Можно было бы предположить, что ролик является промоутом новых внутриигровых образов для персонажей, однако учитывая любовь Riot Games к музыке – скорее всего, все было ровно наоборот.

Песню исполняет вымышленная K-pop группа, в состав которой входят четыре чемпионки League of Legends: Акали, Ари, Эвелинн и Кай’Са. В записи принимали участие Миён и Соён из группы (G)I-DLE, которые на тот момент были лишь восходящими звездами в Южной Корее, а также Мэдисон Бир и Джейра Бернс.

2. Warriors (ft. Imagine Dragons)

Если ты никогда не видел этот клип – ты точно многое упустил. Тот самый легендарный коллаб с Imagine Dragons, приуроченный к Чемпионату мира 2014 года. Для многих фанатов этот трек стал буквально гимном всего киберспорта от Riot – настолько идеально подобраны слова и визуальное наполнение ролика. На самом ЧМ Imagine Dragons исполнили эту песню вживую на церемонии открытия. В прошлом году вышел оркестровый микс на Warriors, при этом для него нарисовали абсолютно новый синематик, и он уже успел попасть в десятку самых популярных роликов.

3. RISE (ft. The Glitch Mob, Mako, and The Word Alive)

В 2018 году вышел Rise – традиционный музыкальный клип, посвященный очередному Чемпионату миру. Один из самых эмоциональных и напряженных треков от Riot Games. В главной роли – профессиональный игрок Ambition, один из чемпионов мира 2017 года. По ходу ролика он проходит сложный и полный борьбы путь к победе, встречая других именитых киберспортсменов по дороге.

4. Legends Never Die (ft. Against The Current)

Чемпионат мира 2017, видео с громким названием “Легенды не умирают”. Излюбленная Riot Games структура, в которой параллельно развивают три сюжета с разными чемпионами из игры. По ходу ролика мы следим за становлением трех чемпионов – Гарена, Эш и Ли Сина. Небольшая история о том, как бойцы пробираются через боль и трудности на пути самосовершенствования.

“Я никогда не чувствовал себя настолько всемогущим во время мытья посуды”, – один из комментариев под видео, который отлично описывает ощущения от трека.

5. True Damage – GIANTS (ft. Becky G, Keke Palmer, SOYEON, DUCKWRTH, Thutmose)

На очереди у нас еще одна вымышленная музыкальная группа, на этот раз – с треком в хип-хоп стиле. Экко, Киана, Сенна, Ясуо и Акали сформировали дерзкую банду под названием True Damage. Трек достаточно сильно выделяется на фоне всей музыки от Riot Games, но это не делает его хуже. Три рэппера, драйвовая музыка и потрясающий визуал помогли забраться клипу Giants на пятое место по популярности.

6. K/DA – MORE ft. Madison Beer, (G)I-DLE, Lexie Liu, Jaira Burns, Seraphine

На шестом месте - еще один трек от K/DA, но уже в 3D стиле. Вышел клип в прошлом году, а сразу после него Riot Games выпустили мини-альбом для K/DA. В More к четырем участницам добавилась пятая, однако постоянным членом команды она не является. С ней связана достаточно необычная история: задолго до релиза Riot Games создали аккаунт в Twitter от лица вымышленной загадочной девушки по имени Серафина, которая регулярно публиковала посты, общалась с коммьюнити и выкладывала “свои селфи”. Персонаж являлся лишь нарисованной розоволосой девушкой, однако Riot Games создали для нее образ абсолютно живого человека со своим характером и увлечениями.

Вокруг K\DA была создана целая история, Серафина публиковала “фотографии” с участницами, селфи на студии звукозаписи, а после выхода клипа More была выпущена в качестве чемпионки League of Legends.

Бонус: Imagine Dragons & JID – Enemy (from the series Arcane League of Legends)

Этот ролик вышел совсем недавно, поэтому в топ по просмотрам попасть никак не мог. Спустя столько лет Riot и Imagine Dragons вновь вместе записывают трек, только на этот раз он является саундтреком к новому сериалу “Аркейн” , который был выпущен Riot Games совместно с Netflix. В момент выхода этого клипа все думали, что больше половины кадров взято из сериала, однако после выхода трех серий “Аркейна” стало понятно, что (с наибольшей вероятностью) все кадры были нарисованы специально для клипа, а он сам мастерски дополняет историю Джинкс и ее друзей.