Все или ничего: как играть на Ренате Гласк из League of Legends

На Поля Правосудия прибыла Рената Гласк – 159 чемпион в League of Legends. Представительница героев поддержки, а по совместительству гениальный манипулятор и настоящий магнат, Рената сразу привлекла к себе внимание всего многомиллионного сообщества игры. Персонаж стал глотком свежего воздуха для любителей колоритных образов и сложного геймплея, а поклонники сериала Arcane сразу оценили новую гостью из темного и опасного Зауна.

По лору - химбаронесса и успешная бизнесвумен, в игре она заняла роль поддержки-чародея, обеспечивая щитами и усилениями своего стрелка, попутно внося настоящий хаос в ряды противника. Рената пополнила список очень непростых для освоения героев, но ее отличительной чертой является то, что при должной сноровке и навыке этот герой способен буквально перевернуть ход игры.

Правильное использование умений

Химтековая продукция – главное оружие Ренаты. © Riot Games

Навыки Ренаты Гласк отлично подходят для любителей дальних атак, позволяя ей манипулировать происходящим на поле боя с относительно безопасного расстояния. Однако не стоит обманываться - для успешного выполнения своей первостепенной роли этот герой не сможет держаться в отдалении от битвы, а большое время отката ее навыков совершенно не прощает ошибок. Понятие “пан или пропал” является буквально определением всего ее геймплея.

Рычаг давления (пассивное умение) позволяет автоатакам Ренаты помечать цель, которая будет получать больше урона от союзников Ренаты. Каждая успешная атака будет снимать метку, поэтому во время битвы Рената должна не только использовать навыки, но и стрелять, заметно повышая урон отряда. Этот навык великолепно работает с любыми автоатакерами и гипер-кэрри. Джинкс, Твич, Ког’Мао, Тристана и другие стрелки - ее самые любимые союзники.

Рукопожатие (Q) является навыком как для инициации, так и для дисэнгейджа. Рената выпускает снаряд, который обездвиживает первого врага на пути, а при повторном применении отбрасывает юнита в выбранном направлении, оглушая и нанося урон всем, с кем чемпион сталкивается. И несмотря на то, что этот навык выглядит как прекрасный инструмент для начала сражения, в действительности реализовать его безопасно будет непростой задачей, и потребует от игрока высокого уровня механики и мгновенной реакции. Чаще всего Q используется как возможность защитить своего кэрри от лесника, танка или убийцы. Сделать и то, и другое в одном файте скорее всего не получится - умение откатывается 16 секунд на всех уровнях.

Рената способна дарить союзникам второй шанс с помощью W-умения. © Riot Games

Умение Антикризисные меры (W) является в своем роде уникальным навыком. Рената усиливает себя или союзника, повышая скорость атаки и передвижения при перемещении к врагам. При этом, если союзник погибает во время действия этого эффекта, то он возрождается, но начинает гореть и погибнет в течение 3 секунд, если не примет участие в убийстве чемпиона. Потрясающее многофункциональное умение, которое буквально может перевернуть ход тимфайта. Самое важное - успеть вовремя среагировать, потому что при базовом кулдуане в 26 секунд второго шанса у тебя не будет. Очень важно хорошо предсказывать действия команды - часто это умение стоит придержать до критической ситуации. Например, стоит дождаться, когда у кэрри останется очень мало здоровья и мгновенно его возродить, или ожидать нападения ассасина в твоего стрелка. Этот навык является слишком важным преимуществом, поэтому никогда не сдавай его просто так в начале сражения.

Программа лояльности (E) выпускает ракеты, которые накладывают щиты на задетых союзников, а врагов замедляют и наносят урон. Достойный защитный навык, при должной сноровке позволяющий закрыть щитами чуть ли не всю команду.

Ну и наконец, главный десерт - абсолютное умение Ренаты. Смена руководства (R) полностью оправдывает свое название. Рената выпускает ядовитое облако, накладывая Бешенство на пораженных врагов. Оно повышает скорость атаки оппонентов и заставляет атаковать всех вокруг, а первой целью станет их собственная команда. Фактически, находясь под действием этого умения враги могут атаковать свою команду, миньонов, монстров и даже тотемы. Это умение в буквальном смысле может перевернуть ход карты, однако от игрока потребуется настоящее мастерство и хороший тайминг, чтобы идеально реализовать эту абилку. Под этот навык можно и нужно подбирать союзных героев, чтобы обеспечить максимальную синергию. Представляешь, какую грязь можно сделать, закинув облако во врагов после успешной ульты Орианны?

Приоритет максимальной прокачки умений : E, затем W и в последнюю очередь Q.

Сильные и слабые стороны

Рената не останавливается на полумерах, ее цель – полная власть. © Riot Games

Рената обладает прекрасным набором умений, однако после прочтения всего списка закономерно возникает вопрос: а где же эскейп? Все просто - его нет. Как и говорилось выше, Рената Гласк - это квинтэссенция героя “high risk, high reward”, и неправильное позиционирование может доставить игроку массу проблем. Ей очень непросто стоять на линии против Треша или Наутилуса, потому что попадание хуком в Ренату почти наверняка означает ее гибель, и, скорее всего, вместе со стрелком. Враги с серьезным контролем - ее слабость. Рената очень сквишовая, а за счет своего геймплея может постоянно получать назойливый урон от оппонентов, которые любят спамить умениями - например, Зайра, Серафина или Зерат. В ранней игре необходимо быть особенно осторожными. Кроме того, большие кулдауны на всех умениях требуют от игрока тщательного обдумывания каждого шага, хорошего позиционирования и быстрой реакции. Рената едва ли подойдет тем, кто хочет просто ставить тотемы и кидать щиты.

Однако такой набор умений превращает героя в настоящего серого кардинала, а Ущелье Призывателей - в шахматную доску, где Рената будет умело манипулировать врагами и союзниками. Чемпион обеспечивает тиммейтам огромную выживаемость и является невероятно важным членом команды. Она может завязать файт или избежать его, вывести оппонентов из игры или возродить союзников. За счет пассивки и E врагам на линии постоянно наносится урон, что делает ее крайне неприятным соперником.

Руны и предметы

Храбрость или Колдовство – два главных направления рун для Ренаты. © Riot Games

С момента выхода чемпиона прошло достаточно времени, чтобы выяснить оптимальные варианты сборок для Ренаты. Большая часть про-игроков останавливает свой выбор на двух оптимальных опциях: билды через Храбрость или Колдовство.

Первый вариант играется через руну Страж из Храбрости , в сочетании с подветкой Вдохновения . В первой ветке берем Живой источник, а две другие руны вариативны. Во второй ветке обычно останавливают свой выбор на Доставке печенья и Комическом знании \ Тонике искривления времени.

Во втором варианте доминирует Колдовство с кор-руной Призыв Пушинки. Здесь мы берем Поток маны, затем Превосходство или Полную сосредоточенность, и дополняем руной Ожог. Минорная ветка аналогична первому варианту - Вдохновение через печеньки.

Что касается предметов, то тут, как всегда, все индивидуально. Однако чаще всего игроки предпочитают иметь возможность наносить больше урона за счет необходимости постоянно атаковать врагов, поэтому в предметах предпочитают брать 1-2 артефакта с дополнительным магическим уроном. В качестве предмета поддержки подавляющее большинство предпочитает Осколок истинного льда именно по этой причине. Особой популярностью пользуется Имперский мандат , который является самым часто используемым мифическим предметом среди про-игроков. Намного реже можно встретить Медальон Железных Солари или Боевую песнь Шурелии. Ботинок выбираем на уменьшение времени отката умений, а в дополнительные слоты отлично подойдут Искупление и Химтековый разъедатель . Не забывай регулярно закупаться тотемами и всегда оставлять один слот для тотема контроля!

Герой не для всех

Да, чемпион сложный. Чемпион по-настоящему сложный и очень самобытный. Рената Гласк потребует от игрока максимальной отдачи - в позиционировании, в знании таймингов, в скорости реакции и в мастерстве принятии решений. Химбаронесса из Зауна не простит тебе ошибок, а расплачиваться за них будет вся команда, получив в распоряжение бесполезного саппорта.

Однако, как и полагается хорошему бизнесмену, Рената ничего не делает просто так. Любое верное решение принесет огромные дивиденды. Хочешь почувствовать себя настоящим гроссмейстером, который мастерски управляет жизнями своих врагов и тиммейтов и выигрывает карты с позиции поддержки? Тогда добро пожаловать в Glasc Industries.