Любой, кто пробовал свои силы в сражениях League of Legends: Wild Rift, прекрасно понимает, игра, может, и предназначена для маленьких экранов, но это не делает ее простой. Поэтому хардкорные фанаты Лиги Легенд с удовольствием знакомятся с возможностью поиграть в любимую MOBA где угодно и когда угодно. Теперь у них и у тебя есть шанс проверить свои навыки в рамках 4 сезона Red Bull M.E.O!

Если ты все еще не можешь решиться скачать Wild Rift и отправиться в Ущелье вместе с любимыми чемпионами из League of Legends, то мы готовы тебе помочь. Дора 'Stratera' Озсой , популярный турецкий ютубер и киберспортсмен, уже перешел на мобильную версию и готов объяснить тебе, почему бояться нового проекта совершенно точно не стоит.

Экшн со старта

Для игры в League of Legends требуется время, и проходит несколько минут, прежде чем из очереди ты переместишься в Ущелье. И, хотя продолжительность каждой отдельной игры варьируется, в среднем один матч занимает около получаса. В League of Legends: Wild Rift все иначе. Stratera рассказывает, что на смартфоне все происходит куда быстрее.

«Маленькая карта – это постоянный экшн», – рассказывает он. «В среднем игры в Wild Rift длятся около 15 минут – половину от стандартного матча в LoL. В ПК-версии Лиги у тебя есть больше времени для фарма, перемещений по карте и возможностей создания игровых ситуаций. А более ограниченное время означает, что игра развивается куда быстрее. Экшн никогда не прекращается».

В League of Legends игроки могут не спеша покупать предметы в магазине, стоя на фонтане, или размышлять над вариантами билдов. В Wild Rift ты попрощаешься с этой привычкой. Stratera утверждает, что тебе нужно ускорить принятие каждого решения внутри игры, потому что «время, которое ты потратишь на раздумья о покупке следующего предмета, может дорого стоить».

Чемпионы изменились

Wild Rift не является копией League of Legends. Модельки чемпионов были обновлены и выглядят очень круто, как и их анимации. Что касается геймплея, то тут Riot решили, что чемпионы со скиллшотами буду слишком сложны в управлении на мобильных устройствах. Например, попасть стрелой Эш в персонажа на другой части карты практически невозможно. Поэтому разработчики решили дать возможность игрокам на Эш менять направление стрелы прямо в воздухе, добавив дополнительную механику, чтобы игрокам было немного легче управлять своими чемпионами и их навыками.

Stratera считает, что в Wild Rift важно иметь другую систему управления – и тренироваться на ней, потому что «перемещения твоего чемпиона чувствуются очень естественно, а играть ренджовыми кэрри в Wild Rift намного проще».

Играй где угодно

Разумеется, одним из самых больших преимуществ мобильного гейминга является отсутствие привязки к компьютеру или ноутбуку. Сыграть быструю карту, пока ждешь поезд, или повысить ранг, сидя в автобусе, внезапно стало абсолютно реально. Stratera рассказывает, что ему все еще интересно играть и в League of Legends, и в Wild Rift: «Есть миллион причин играть в Wild Rift, но лично я выбираю обе игры. Между ними есть сходства, но они очень и очень разные».

Экспериментируй

Stratera также отмечает, что мета в Wild Rift пока еще сырая и находится в процессе развития, а это значит, что приветствуются любые эксперименты. Игроки выясняют, какие сборки сильны, а какие – не очень. Изучение меты и формирование новых тактик, которые удивят оппонентов – одна из лучших вещей в MOBA-игре. «Экшн никогда не прекращается и ты чувствуешь удовлетворение в конце почти каждой игры».

Готов вступить в бой? Подавай заявку на участие в Red Bull M.E.O. !