Как снимать эпичное сноубордическое кино: рассказывает Джон Джексон
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Хочешь узнать, как снять эпичный фильм о сноубординге, который абсолютно точно будет отмечен наградами? Смотри мини-сериал о том, как снимали Driven и узнай все тонкости.
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16 лет команда Pirate Movie Production занимается съемкой экстремального кино. За это время их операторы и режиссеры увидели массу крутых локаций и максимально эпичных проездов лучших райдеров планеты. Как и престижных наград за свои работы. Кстати, на счету Джона Джексона не меньшее количество прекрасных проездов по карнизам, полям, лесам и большим трамплинам. Представляешь, насколько это идеальный творческий дуэт? Мы с нетерпением ждем их нового фильма Driven, там будет много невероятной харизмы и искрометного чувства юмора от Джона Джексона, а также Камчатка, Япония и австрийские Альпы. Чтобы скрасить ожидание и подогреть интерес, ребята выпустили мини-сериал о процессе съемкок, где рассказывают про камеры, ракурсы и особенности съемок на различных рельефах.
1. С помощью дрона можно снять идеальные кадры с эффектом параллакса (1 серия)
Как снять идеальные кадры с дрона
Да, мы тоже не знали, что такое снимки с эффектом параллакса, пока не посмотрели этот эпизод. Согласно словарю, параллакс – это «изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя». В переводе на язык сноубордического кино это означает иллюзию, когда райдер движется в одном направлении, а горы на заднем фоне – в другом. Поверь, ты поймешь о чем речь, когда увидишь.
Мы также не знали, что сделать «правильный» снимок с дрона не так то и просто: пилот и оператор должны работать синхронно, с собой в горы необходимо взять огромное количество оборудования, уладить формальности с разрешением на съемку и задать такие параметры дрону, чтобы он смог пролететь сквозь узкие участки между деревьями, в то время как его бортовые датчики будут кричать о том, что это плохая идея.
Но мы абсолютно точно знали, что дроны более экономичны в эксплуатации, чем вертолеты. И более универсальны. И более экологичны.
2. Самый важный компонент – это не хороший снег… (3 серия)
Как снять катание на фоне живописных ландшафтов
…а хороший свет. И неважно, насколько хорош сноубордист, как круто он сделал трюк или насколько глубоким был паудер. Без хорошего света снимок будет плоским. Вот почему каждый, кто снимает катание знает, что самое лучшее время – это «золотой час» сразу после восхода солнца и незадолго до заката, когда солнце садится низко и окружающая природа выглядит особенно живописно. Этот трюк используют не только для съемок сноубординга, он используется повсеместно.
3. Если даже дрон не дает нужной картинки, пора… (1 серия)
Бросить эту затею? Или добавить перчинки? В первой серии Джон Джексон замечает манящий узкий участок между деревьями. Но есть пара нюансов: рельеф не позволит набрать необходимую скорость, плюс с земли ракурс не сильно впечатляющий, значит, кадр будет довольно посредственным. Однако если снять проезд сверху с помощью дрона, проезд будет выглядеть великолепно! Вызов принят, у команды уходит два дня на строительство разгонки и трамплина. Но когда дело доходит до прыжка... результат так себе. Пора немного разозлиться, дать огня, снять рубашку и... Вот это другое дело!
4. Когда дело доходит до съемки в локации мечты, всё сводится к… (4 серия)
Как снять спуск в кратер вулкана на Камчатке
Подготовке. Когда 16 лет назад команда Pirate Movie Production впервые приехала снимать фильм на Камчатке, у них было гораздо меньше опыта, и съемки в кратере действующего вулкана не удались от слова совсем. Но они не бросили эту идею, не забыли Мутновский вулкан и вернулись, чтобы снова поснимать сноубординг на фоне пыхтящих фумарол и вычеркнуть это место из списка "споты мечты".
За 16 лет команда объездила практически всё, от японских лесов до арктических айсбергов, получила колоссальный опыт и освоила искусство съемки в разных условиях. Первое правило: делай разведку местности. Проверь доступность, освещение, состояние снега, необходимое снаряжение, ракурсы и рельеф. Если общая картина складывается, можно приступать.
В заключительной серии Джон Джексон и команда выполняют всю подготовительную работу и получают заслуженную награду – эпичные кадры спуска на сноуборде прямо в кратер дымящегося вулкана. Снег, покрытый пеплом, может и едет в каких-то местах не совсем идеально, зато картинка – то, что нужно.
5. Запретная для полётов зона? Не проблема! (2 серия)
Как снимать лесное катание с подвесной камеры
Когда смотришь на мощную и техничную линию райдера в сложных условиях и видишь, как камера плавно следует за ним всю дорогу, может показаться, что для съемок использовался дрон, тележка на рельсах или какое-то другое фантастическое оборудование для видеосъемки. Но это не так. Лучшим инструментом для таких съемок является подвесная камера, которая перемещается по подвешенному тросу. Как объясняет Джон Джексон, это уникальная техника: «Можно выбрать ракурс практически с земли, можно сделать супербыструю проводку, можно снимать в узком участке между деревьями... а еще такую камеру можно использовать во время сильного снегопада».
Сильный снегопад и узкие участки между деревьями? Да, это Япония. В этой серии Джон Джексон и команда направляются на остров Хоккайдо, чтобы снять катание в легендарном японском паудере – мечта любого райдера. Но если ты думал, что сделать хороший снимок с дрона технически сложно... попробуй подвесить массивный трос между двумя деревьями в лесу и пустить по нему дорогую камеру. В снегу по пояс. При минусовых температурах. И когда еще снег идет.
Нет ничего более зрелищного и красивого в сноубординге, чем эпизод с японским паудером, снятый на подвесную камеру. И нет ничего сложнее.
Мы с нетерпением ждем новостей от Джона Джексона и Pirate Movie Production, когда они будут готовы показать нам Driven. А пока смотри их мини-сериал и лови подборку лучших фильмов о сноубординге на Red Bull TV с русскими субтитрами. Включай и вдохновляйся перед началом сезона!