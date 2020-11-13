16 лет команда Pirate Movie Production занимается съемкой экстремального кино. За это время их операторы и режиссеры увидели массу крутых локаций и максимально эпичных проездов лучших райдеров планеты. Как и престижных наград за свои работы. Кстати, на счету Джона Джексона не меньшее количество прекрасных проездов по карнизам, полям, лесам и большим трамплинам. Представляешь, насколько это идеальный творческий дуэт? Мы с нетерпением ждем их нового фильма Driven, там будет много невероятной харизмы и искрометного чувства юмора от Джона Джексона, а также Камчатка, Япония и австрийские Альпы. Чтобы скрасить ожидание и подогреть интерес, ребята выпустили мини-сериал о процессе съемкок , где рассказывают про камеры, ракурсы и особенности съемок на различных рельефах.

1. С помощью дрона можно снять идеальные кадры с эффектом параллакса (1 серия)

Как снять идеальные кадры с дрона

Да, мы тоже не знали, что такое снимки с эффектом параллакса, пока не посмотрели этот эпизод. Согласно словарю, параллакс – это «изменение видимого положения объекта относительно удалённого фона в зависимости от положения наблюдателя». В переводе на язык сноубордического кино это означает иллюзию, когда райдер движется в одном направлении, а горы на заднем фоне – в другом. Поверь, ты поймешь о чем речь, когда увидишь.

Мы также не знали, что сделать «правильный» снимок с дрона не так то и просто: пилот и оператор должны работать синхронно, с собой в горы необходимо взять огромное количество оборудования, уладить формальности с разрешением на съемку и задать такие параметры дрону, чтобы он смог пролететь сквозь узкие участки между деревьями, в то время как его бортовые датчики будут кричать о том, что это плохая идея.

Но мы абсолютно точно знали, что дроны более экономичны в эксплуатации, чем вертолеты. И более универсальны. И более экологичны.

2. Самый важный компонент – это не хороший снег… (3 серия)

Как снять катание на фоне живописных ландшафтов

…а хороший свет. И неважно, насколько хорош сноубордист, как круто он сделал трюк или насколько глубоким был паудер. Без хорошего света снимок будет плоским. Вот почему каждый, кто снимает катание знает, что самое лучшее время – это «золотой час» сразу после восхода солнца и незадолго до заката, когда солнце садится низко и окружающая природа выглядит особенно живописно. Этот трюк используют не только для съемок сноубординга, он используется повсеместно.

Гиги Руф взрывает снег в Японии в лесах Хоккайдо © Sean Kerrick Sullivan

3. Если даже дрон не дает нужной картинки, пора… (1 серия)

Бросить эту затею? Или добавить перчинки? В первой серии Джон Джексон замечает манящий узкий участок между деревьями. Но есть пара нюансов: рельеф не позволит набрать необходимую скорость, плюс с земли ракурс не сильно впечатляющий, значит, кадр будет довольно посредственным. Однако если снять проезд сверху с помощью дрона, проезд будет выглядеть великолепно! Вызов принят, у команды уходит два дня на строительство разгонки и трамплина. Но когда дело доходит до прыжка... результат так себе. Пора немного разозлиться, дать огня, снять рубашку и... Вот это другое дело!

4. Когда дело доходит до съемки в локации мечты, всё сводится к… (4 серия)

Как снять спуск в кратер вулкана на Камчатке

Подготовке. Когда 16 лет назад команда Pirate Movie Production впервые приехала снимать фильм на Камчатке, у них было гораздо меньше опыта, и съемки в кратере действующего вулкана не удались от слова совсем. Но они не бросили эту идею, не забыли Мутновский вулкан и вернулись, чтобы снова поснимать сноубординг на фоне пыхтящих фумарол и вычеркнуть это место из списка "споты мечты".

За 16 лет команда объездила практически всё, от японских лесов до арктических айсбергов, получила колоссальный опыт и освоила искусство съемки в разных условиях. Первое правило: делай разведку местности. Проверь доступность, освещение, состояние снега, необходимое снаряжение, ракурсы и рельеф. Если общая картина складывается, можно приступать.

В заключительной серии Джон Джексон и команда выполняют всю подготовительную работу и получают заслуженную награду – эпичные кадры спуска на сноуборде прямо в кратер дымящегося вулкана. Снег, покрытый пеплом, может и едет в каких-то местах не совсем идеально, зато картинка – то, что нужно.

5. Запретная для полётов зона? Не проблема! (2 серия)

Как снимать лесное катание с подвесной камеры

Когда смотришь на мощную и техничную линию райдера в сложных условиях и видишь, как камера плавно следует за ним всю дорогу, может показаться, что для съемок использовался дрон, тележка на рельсах или какое-то другое фантастическое оборудование для видеосъемки. Но это не так. Лучшим инструментом для таких съемок является подвесная камера, которая перемещается по подвешенному тросу. Как объясняет Джон Джексон, это уникальная техника: «Можно выбрать ракурс практически с земли, можно сделать супербыструю проводку, можно снимать в узком участке между деревьями... а еще такую камеру можно использовать во время сильного снегопада».

Сильный снегопад и узкие участки между деревьями? Да, это Япония. В этой серии Джон Джексон и команда направляются на остров Хоккайдо, чтобы снять катание в легендарном японском паудере – мечта любого райдера. Но если ты думал, что сделать хороший снимок с дрона технически сложно... попробуй подвесить массивный трос между двумя деревьями в лесу и пустить по нему дорогую камеру. В снегу по пояс. При минусовых температурах. И когда еще снег идет.

Нет ничего более зрелищного и красивого в сноубординге, чем эпизод с японским паудером, снятый на подвесную камеру. И нет ничего сложнее.

Джон Джексон и Виктор Давье в лесах Хоккайдо © Sean Kerrick Sullivan