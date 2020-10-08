Как Кай Ленни и Лукас Чамбо взяли самую большую волну года

На карте мирового биг-вейв сёрфинга находится огромное количество спотов с большими волнами. Но в этом году было лишь несколько случаев, когда райдеры покоряли действительно гигантские пики, при виде которых эксперты и любители этого вида спорта обязательно остановились бы и сказали: «Да, это претендент на победу в номинации Big Wave Awards».

Бразилец Лукас 'Chumbo' Чианка берет волну Назаре © Hélio António

Показательные примеры:

Подобное Икару путешествие Билли Кемпера через трубку «Челюсти» в январе 2020 года; Шикарный проезд левши Жюстин Дюпон в Назаре в ноябре 2019 года; Потрясающий перфоманс Кая Ленни по 21,5-метровой волне на турнире Nazaré Tow Challenge в феврале 2020 года.

Но давай внимательнее рассмотрим волну Кая. Для этого перейди на отметку 07:50 на видео и продолжи чтение. Но вместо того, чтобы следить за Каем на доске, понаблюдай за его товарищем Лукасом Чамбо, который едет на водном мотоцикле. Мало того, что Чамбо, по сути, сражается этой быстро растущей волной, он ещё и движется в направлении моментально вырастающего из неоткуда 22-метрового пика.

Ян Уолш храбро оседлал волну Назаре © Hélio António

Возможно в последнюю секунду он отправляет Кая в сторону идеальной линии, а сам разворачивается на 180 градусов, уворачиваясь от удара. Именно благодаря этому Кай сумел закончить проезд до того, как тонны воды обрушились с высоты семиэтажного дома.

Вид на волну Назаре с берега © Hélio António

Это, друзья, командная работа. Какими бы непосредственными и талантливыми ни были Ленни и Чамбо, реальность такова, что эти двое друзей не возглавляли бы мировой топ, без ежедневной работы. Они приложили немало усилий, прежде чем эта волна появилась на горизонте. Но плодотворный труд увенчался успехом и Ленни стал обладателем титула Red Bull Big Wave Awards XXL 2020 года.

'Chumbo' на вершине волны © Hélio António

Раскрывая секрет успеха важно заметить, что Ленни и Чамбо объединили свои усилия накануне соревнований по серфингу в Назаре. К слову, в это время, 8 и 9 февраля, в Европе бушевала дикая зимняя буря с сильным ветром. Несмотря на затяжной шторм, за день до старта соревнований Ленни и Чамбо провели шестичасовую тренировку в местечке Прайя-ду-Норти, практикуясь на 12-15-метровых волнах.

Алекс Ботельо и Эндрю Коттон устраивают вечеринку на Назаре © Hélio António

Во много благодаря этому они были готовы к тому, что уже на следующее утро, 10 февраля, португальское побережье было овеяно спокойным ветром и огромными чистыми волнами – идеальная, но редкая формула для эпического дня в Назаре.

Пик волны Назаре © Hélio António

Спектакль, который Ленни и Чамбо устроили в тот день в Прайя-ду-Норти, был вписан в местную книгу рекордов – буквально переосмыслив пределы возможностей сёрфинга на больших волнах в этих краях. Кроме того, это был день, когда образовался дуэт, получивший название Team Young Bulls.

Волна дня © Hélio António

Когда Чамбо спросили, что он думает о том, что он и Ленни были самой молодой командой в воде в тот день, он ответил: «У нас нет опыта. Но у нас много эмоций». Ленни продолжил простыми словами: «Мы хотим прокатиться на самой большой волне, которая когда-либо приходила», – сказал райдер –. «Это цель номер один».

На гребне волни Назаре © Hélio António