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Как Кай Ленни и Лукас Чамбо взяли самую большую волну года

История о том, как талантливый дуэт стал обладателем престижного титула в биг-вейв сёрфинге – Red Bull Big Wave Awards XXL 2020.
Автор Andrew LewisОпубликовано
На карте мирового биг-вейв сёрфинга находится огромное количество спотов с большими волнами. Но в этом году было лишь несколько случаев, когда райдеры покоряли действительно гигантские пики, при виде которых эксперты и любители этого вида спорта обязательно остановились бы и сказали: «Да, это претендент на победу в номинации Big Wave Awards».
Бразилец Лукас 'Chumbo' Чианка берет волну Назаре
Бразилец Лукас 'Chumbo' Чианка берет волну Назаре
© Hélio António
Показательные примеры:
  1. Подобное Икару путешествие Билли Кемпера через трубку «Челюсти» в январе 2020 года;
  2. Шикарный проезд левши Жюстин Дюпон в Назаре в ноябре 2019 года;
  3. Потрясающий перфоманс Кая Ленни по 21,5-метровой волне на турнире Nazaré Tow Challenge в феврале 2020 года.
Но давай внимательнее рассмотрим волну Кая. Для этого перейди на отметку 07:50 на видео и продолжи чтение. Но вместо того, чтобы следить за Каем на доске, понаблюдай за его товарищем Лукасом Чамбо, который едет на водном мотоцикле. Мало того, что Чамбо, по сути, сражается этой быстро растущей волной, он ещё и движется в направлении моментально вырастающего из неоткуда 22-метрового пика.
Ян Уолш храбро оседлал волну Назаре
Ян Уолш храбро оседлал волну Назаре
© Hélio António
Возможно в последнюю секунду он отправляет Кая в сторону идеальной линии, а сам разворачивается на 180 градусов, уворачиваясь от удара. Именно благодаря этому Кай сумел закончить проезд до того, как тонны воды обрушились с высоты семиэтажного дома.
Вид на волну Назаре с берега
Вид на волну Назаре с берега
© Hélio António
Это, друзья, командная работа. Какими бы непосредственными и талантливыми ни были Ленни и Чамбо, реальность такова, что эти двое друзей не возглавляли бы мировой топ, без ежедневной работы. Они приложили немало усилий, прежде чем эта волна появилась на горизонте. Но плодотворный труд увенчался успехом и Ленни стал обладателем титула Red Bull Big Wave Awards XXL 2020 года.
'Chumbo' на вершине волны
'Chumbo' на вершине волны
© Hélio António
Раскрывая секрет успеха важно заметить, что Ленни и Чамбо объединили свои усилия накануне соревнований по серфингу в Назаре. К слову, в это время, 8 и 9 февраля, в Европе бушевала дикая зимняя буря с сильным ветром. Несмотря на затяжной шторм, за день до старта соревнований Ленни и Чамбо провели шестичасовую тренировку в местечке Прайя-ду-Норти, практикуясь на 12-15-метровых волнах.
Алекс Ботельо и Эндрю Коттон устраивают вечеринку на Назаре
Алекс Ботельо и Эндрю Коттон устраивают вечеринку на Назаре
© Hélio António
Во много благодаря этому они были готовы к тому, что уже на следующее утро, 10 февраля, португальское побережье было овеяно спокойным ветром и огромными чистыми волнами – идеальная, но редкая формула для эпического дня в Назаре.
Пик волны Назаре
Пик волны Назаре
© Hélio António
Спектакль, который Ленни и Чамбо устроили в тот день в Прайя-ду-Норти, был вписан в местную книгу рекордов – буквально переосмыслив пределы возможностей сёрфинга на больших волнах в этих краях. Кроме того, это был день, когда образовался дуэт, получивший название Team Young Bulls.
Волна дня
Волна дня
© Hélio António
Когда Чамбо спросили, что он думает о том, что он и Ленни были самой молодой командой в воде в тот день, он ответил: «У нас нет опыта. Но у нас много эмоций». Ленни продолжил простыми словами: «Мы хотим прокатиться на самой большой волне, которая когда-либо приходила», – сказал райдер –. «Это цель номер один».
На гребне волни Назаре
На гребне волни Назаре
© Hélio António
И эта эмоция, и этот драйв заслуживают на многое. Нажимай на видео выше, чтобы узнать о днях, часах, минутах и ​​секундах, предшествующих решающему выступлению команды Young Bulls на соревнованиях по сёрфингу Nazaré Tow Surfing Challenge 2020.