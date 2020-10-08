Как Кай Ленни и Лукас Чамбо взяли самую большую волну года
История о том, как талантливый дуэт стал обладателем престижного титула в биг-вейв сёрфинге – Red Bull Big Wave Awards XXL 2020.
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На карте мирового биг-вейв сёрфинга находится огромное количество спотов с большими волнами. Но в этом году было лишь несколько случаев, когда райдеры покоряли действительно гигантские пики, при виде которых эксперты и любители этого вида спорта обязательно остановились бы и сказали: «Да, это претендент на победу в номинации Big Wave Awards».
Показательные примеры:
- Подобное Икару путешествие Билли Кемпера через трубку «Челюсти» в январе 2020 года;
- Шикарный проезд левши Жюстин Дюпон в Назаре в ноябре 2019 года;
- Потрясающий перфоманс Кая Ленни по 21,5-метровой волне на турнире Nazaré Tow Challenge в феврале 2020 года.
Но давай внимательнее рассмотрим волну Кая. Для этого перейди на отметку 07:50 на видео и продолжи чтение. Но вместо того, чтобы следить за Каем на доске, понаблюдай за его товарищем Лукасом Чамбо, который едет на водном мотоцикле. Мало того, что Чамбо, по сути, сражается этой быстро растущей волной, он ещё и движется в направлении моментально вырастающего из неоткуда 22-метрового пика.
Возможно в последнюю секунду он отправляет Кая в сторону идеальной линии, а сам разворачивается на 180 градусов, уворачиваясь от удара. Именно благодаря этому Кай сумел закончить проезд до того, как тонны воды обрушились с высоты семиэтажного дома.
Это, друзья, командная работа. Какими бы непосредственными и талантливыми ни были Ленни и Чамбо, реальность такова, что эти двое друзей не возглавляли бы мировой топ, без ежедневной работы. Они приложили немало усилий, прежде чем эта волна появилась на горизонте. Но плодотворный труд увенчался успехом и Ленни стал обладателем титула Red Bull Big Wave Awards XXL 2020 года.
Раскрывая секрет успеха важно заметить, что Ленни и Чамбо объединили свои усилия накануне соревнований по серфингу в Назаре. К слову, в это время, 8 и 9 февраля, в Европе бушевала дикая зимняя буря с сильным ветром. Несмотря на затяжной шторм, за день до старта соревнований Ленни и Чамбо провели шестичасовую тренировку в местечке Прайя-ду-Норти, практикуясь на 12-15-метровых волнах.
Во много благодаря этому они были готовы к тому, что уже на следующее утро, 10 февраля, португальское побережье было овеяно спокойным ветром и огромными чистыми волнами – идеальная, но редкая формула для эпического дня в Назаре.
Спектакль, который Ленни и Чамбо устроили в тот день в Прайя-ду-Норти, был вписан в местную книгу рекордов – буквально переосмыслив пределы возможностей сёрфинга на больших волнах в этих краях. Кроме того, это был день, когда образовался дуэт, получивший название Team Young Bulls.
Когда Чамбо спросили, что он думает о том, что он и Ленни были самой молодой командой в воде в тот день, он ответил: «У нас нет опыта. Но у нас много эмоций». Ленни продолжил простыми словами: «Мы хотим прокатиться на самой большой волне, которая когда-либо приходила», – сказал райдер –. «Это цель номер один».
И эта эмоция, и этот драйв заслуживают на многое. Нажимай на видео выше, чтобы узнать о днях, часах, минутах и секундах, предшествующих решающему выступлению команды Young Bulls на соревнованиях по сёрфингу Nazaré Tow Surfing Challenge 2020.