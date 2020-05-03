Подземный даунхилл

Один из топовых даунхилл-райдеров - Марсело Гутьеррес - создал в 2015 году двухкилометровую трассу под землей, которая проходила через соляную шахту в городе Сипакира (Колумбия).

Один из топовых даунхилл-райдеров - Марсело Гутьеррес - создал в 2015 году двухкилометровую трассу под землей, которая проходила через соляную шахту в городе Сипакира (Колумбия).

Один из топовых даунхилл-райдеров - Марсело Гутьеррес - создал в 2015 году двухкилометровую трассу под землей, которая проходила через соляную шахту в городе Сипакира (Колумбия).

Проехать по этой трассе оказалось не так просто. Недостаток кислорода, скользкий пол, крутые лестницы – не лучшие условия для катания в темноте, даже для атлета такого высокого уровня, как Марселло.

Проехать по этой трассе оказалось не так просто. Недостаток кислорода, скользкий пол, крутые лестницы – не лучшие условия для катания в темноте, даже для атлета такого высокого уровня, как Марселло.

Проехать по этой трассе оказалось не так просто. Недостаток кислорода, скользкий пол, крутые лестницы – не лучшие условия для катания в темноте, даже для атлета такого высокого уровня, как Марселло.

Это самая сложная трасса из всех, что есть в Колумбии. Настоящий технический ад! Тут необходимо четко понимать, на что ты способен, а что выше твоих сил. Очень важно быть сосредоточенным на трассе: скорости там большие, а камни – твердые.

Это самая сложная трасса из всех, что есть в Колумбии. Настоящий технический ад! Тут необходимо четко понимать, на что ты способен, а что выше твоих сил. Очень важно быть сосредоточенным на трассе: скорости там большие, а камни – твердые.

Это самая сложная трасса из всех, что есть в Колумбии. Настоящий технический ад! Тут необходимо четко понимать, на что ты способен, а что выше твоих сил. Очень важно быть сосредоточенным на трассе: скорости там большие, а камни – твердые.