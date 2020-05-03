Подземный даунхилл
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Марсело Гутьеррес тренируется в заброшенной шахте.
Один из топовых даунхилл-райдеров - Марсело Гутьеррес - создал в 2015 году двухкилометровую трассу под землей, которая проходила через соляную шахту в городе Сипакира (Колумбия).
Настоящий технический ад!
Проехать по этой трассе оказалось не так просто. Недостаток кислорода, скользкий пол, крутые лестницы – не лучшие условия для катания в темноте, даже для атлета такого высокого уровня, как Марселло.
Подземный даунхилл с Марсело Гутьеррес
После завершения проекта, Марселло поделился своими впечатлениями о трассе:
Это самая сложная трасса из всех, что есть в Колумбии. Настоящий технический ад! Тут необходимо четко понимать, на что ты способен, а что выше твоих сил. Очень важно быть сосредоточенным на трассе: скорости там большие, а камни – твердые.
01/03
Сложнее всего было, когда пошел дождь, и в шахту налило воды. Вначале мы еще пытались снять пару кадров, но потом условия стали слишком рискованными. Внутри шахты было жутко: нулевая видимость и неизвестность за этим занавесом тьмы. Я ехал и думал: «Что вообще происходит?» Мне пришлось перешагнуть через свой страх. Горжусь, что смог это сделать.