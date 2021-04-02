6 лучших слоупстайл-моментов Мэтта Джонса
© Fred Murray/Red Bull Content Pool
«Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом» — это новое шоу на Red Bull TV, посвященное проверке на прочность креативных идей британского маунтинбайкера Мэтта Джонса.
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Мэтт Джонс начал заниматься слоупстайлом в 2013 году и с тех пор участвует в соревнованиях на высшем уровне. Двадцатишестилетний спортсмен из Уоберна (Англия) постоянно участвует в гонках FMB, Farm Jam и Crankworx World Tour. Мэтт также добавляет некоторые элементы фрирейса и принял участие в соревнованиях Red Bull Hardline.
Мэтт известен тем, что умеет создавать потрясающие трассы, возводить трамплины и разрабатывать трюки. В прошлом году Джонс вывел свою изобретательность на новый уровень: он запустил проект «Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом», чтобы исполнить три не виданных ранее трюка.
Сейчас самое время показать тебе, на что способен Джонс. Так что смотри следующие 6 роликов и готовься к взрыву мозга!
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1. «Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом».
Практика приводит к совершенству… но это больно!
В шоу «Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом» райдер отправляется в путешествие, чтобы выполнить три не виданных ранее трюка. Чтобы достойно пройти самое сложное с физической и психологической точек зрения испытание в своей жизни, Джонс заручился поддержкой Джи Атертона и Крисса Кайла: они помогут Мэтту подготовиться к этой задаче. А Кай Форте, мастер по строительству спотов, построит трассу, на которой Мэтт будет опробовать новые трюки. От воплощения в реальность того, что задумал Мэтт, его отделяли часы самоотверженной работы, боли и преодоления. Все это отражено в четырехсерийном фильме для Red Bull TV. Ты можешь посмотреть все серии проекта «Создавай и побеждай с Мэттом Джонсом» здесь.
2. Frames of Mind
Frames of Mind
Ты когда-нибудь задумывался, что происходит в голове Джонса, когда он раздумывает над тем, как выполнить идеальный флип или создать прорывной трюк? Теперь благодаря новаторскому проекту Frames of Mind ты можешь увидеть это своими глазами. Оторваться невозможно! В ролике, в котором использовались голливудские приемы съемок, показан взгляд Джонса на мир. Гарантируем: такого ты еще не видел!
3. MTB Raw
Matt Jones
Жужжание спиц колес, свист прыжков и мягкий, глухой звук идеально выполненного приземления — тот самый саундтрек, который сопровождает действия Джонса в этом эпизоде MTB Raw. Не отвлекайся от того, что происходит на экране! Уверены, что твои глаза просто полезут на лоб, когда ты попытаешься проследить за невероятно плавными движениями Мэтта и его безбашенными трюками.
4. Raw 100
Frames of Mind: Raw 100
Сто секунд грубых, настоящих, диких и великолепных слоупстайл-трюков в исполнении Джонса. Это видео было сделано во время съемок Frame of Minds.
5. Мэтт Джонс строит собственную трассу для слоупстайла
How Matt Jones built his very own MTB slopestyle course
Соревнования закончились? До новых гонок еще долго? Путешествия между странами ограничены? Не проблема! Строительные навыки Мэтта Джонса почти так же известны, как и его слоупстайл. Так что в 2020 году, когда Мэтт не мог отправиться к трамплинам, он решил возвести их самостоятельно. Несколько недель тяжелой работы под палящим солнцем, и собственная трасса в саду готова! Попутно Джонс успел стать сенсацией в социальных сетях.
6. Мэтт Джонс в Новой Зеландии с Робом Уорнером
Rob Warner and Matt Jones go riding in New Zealand
Джонс встречается с Робом Уорнером и отправляется в дикое приключение в горы и леса Южного острова в Новой Зеландии. Цель игры — проехать по самой длинной и отдаленной одиночной трассе. Но даже чтобы добраться до места старта, нужно сначала сплавиться на байдарках по бурной реке, освоить стрижку овец и высадиться с вертолета. Настоящее приключение!