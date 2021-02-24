Мэтт Джонс раздвигает границы возможных трюков на байке

В годы становления фристайла на маунтинбайках все спортсмены выполняли первоклассные трюки. Во время каждого соревнования и проката мы наблюдали за тем, как райдеры расширяли границы молодого вида спорта все шире: плюс одно вращение здесь, еще одно комбо там. Спортсмены выполняли трюки, которые до этого были доступны разве что в видеоиграх.

Сегодня мы редко видим подобные выступления. Теперь уже недостаточно просто использовать старые методы: удвоить или утроить трюк, вставить в самый последний момент барспин. Для того чтобы придумать невиданный ранее трюк, райдерам приходится мыслить неординарно. Здесь требуется сочетание креативности и желания довести дело до конца — даже если это потребует нескольких месяцев тренировок и сотен неудачных попыток.

Мне пару раз хотелось сдаться. Я думал: «Ну когда же у меня получится?». Мэтт Джонс Поэтому, когда появляется проект, в котором спортсмен пытается выполнить не один, а два первоклассных трюка, все внимание публики приковано к нему. Недавно вышедший сериал британского слоупстайл-спортсмена Мэтта Джонса для Red Bull TV под названием «Создавай и побеждай» в партнерстве с Ford стал именно таким проектом. Зрители наблюдают за часами проявлений самоотверженности, боли и страданий, которые уходят на то, чтобы выполнить первый в мире гейнер и флип через стойку с приземлением на ноги и переходом к фронтфлипу на созданном специально для него споте в Девоне, на юго-западе Англии.

Мэтт загружает байки в Ford Ranger Raptor © Dave Mackison

Посмотрите первый эпизод четырехсерийного сериала в проигрывателе в верхней части этой страницы, прежде чем перейти к разговору с самим Мэттом, в котором он расскажет, почему этот проект стал самым сложным — с психологической и физической точек зрения — в его карьере. Посмотреть все четыре эпизода сериала можно здесь .

Мэтт, поздравляем тебя с выходом крутого сериала! Чем ты вдохновлялся, когда создавал этот проект?

В сериале появилась стойка из другого проекта Мэтта — «Frames of Mind» © Eisa Bakos

У меня всегда есть новые идеи того, что можно сделать на байке, но, как правило, они исчезают так же быстро, как и приходят, потому что я понимаю, что подходящего спота для их выполнения у меня нет. Но здесь появилась возможность построить трассу, а это означало, что я смогу сделать не только обычные слоупстайл-трюки, но и попробовать некоторые трюки своей мечты и вывести свою дисциплину на новый уровень. Два трюка из выполненных мною в сериале я придумал еще во времена «Frames of Mind» три года назад.

Er hat Angst, dass ein anderer Rider seine Tricks versuchen würde... © Eisa Bakos

Почему ты не выполнял эти трюки раньше?

Я хотел заснять их в хорошем качестве. Было бы обидно, если бы эти видео просто затерялись в моей Instagram-ленте. Звезды сошлись, и я подумал, что сейчас самое время потренироваться и выполнить их — особенно гейнер. Эта идея преследовала меня уже долгое время, и я понимал, что мне нужно просто взять и реализовать ее. Я почти превратился в параноика — все время думал, что кто-то собирается меня опередить. Этот слоупстайл-трюк мог бы попробовать любой, ведь он предполагает дроп с препятствием и приземлением. Не верится, что до меня никто его не выполнял. С другой стороны, это оказалось гораздо сложнее, чем я представлял в начале.

Тебе впервые приходилось брать велосипед в бассейн, чтобы потренироваться?

Точно! Люди не понимали, что происходит. Некоторые даже не пытались узнать у меня, что происходит, а просто замирали в недоумении. А другие начинали расспрашивать. Бассейн очень помог в тренировках, но только этого было, конечно, недостаточно. Я понял, что могу делать бэкфлип, двигаясь вперед, ставить ноги на педали и хвататься за держак. Но ведь стоит учесть и вес самого велосипеда, а также то, что мне приходилось управлять им, а потом спрыгивать с возвышения. Так что все эти детали тоже заняли какое-то время.

Крисс Кайл, Мэтт и Джоно вместе вырезают воллрайд на споте «Unit 23» © Dave Mackison 01 / 04

Я очень много тренировался на своем споте, чтобы выполнить гейнер. Многие кадры не вошли в сериал. Весь август я не снимал видео на YouTube и занимался каждый день: менял высоту стола, возился с подушкой безопасности, пытался понять, как выполнить трюк. Вплоть до поездки в Девон у меня ни разу не получилось выполнить гейнер. Сначала я попробовал сделать гейнер над воздушной подушкой, а на следующий день убрал ее. У меня получилось только один раз, и, вероятно, больше я никогда не буду повторять это.

Jono begleitete Matt beim Trip in Gee Athertons Dyfi Bike Park © Dave Mackison

Твой брат Джоно был с тобой рядом на протяжении всего этого времени. Он скорее помогал или мешал?

С ним было очень круто! Многие люди могут окунуться в то, что я делаю, и дать совет, но все равно полезно, когда рядом с тобой есть человек, который был свидетелем всего процесса с самого начала. Джоно постепенно начал разбираться в моих трюках. Приятно иметь кого-то, с кем можно обмениваться информацией... человека схожих с тобой взглядов. Хотя иногда у Джоно было иное мнение, но это даже лучше — так ты получаешь возможность посмотреть на происходящее со стороны. Большую часть времени он верил в меня больше, чем я сам. С другой стороны, ведь не он должен был исполнить эти трюки...

Kriss Kyle zeigte Matt den Unit 23 Bike Park. © Dave Mackison

В сериале ты также обратился к Ги Атертону и Криссу Кайлу за советом. Ты работал с ними до этого?

Да, но я никогда не видел Крисса [Кайла] на споте «Unit [23]». Это его второй дом — он даже жил много лет в этом парке. Это совершенно другой уровень. Крисс потрясающе показал себя на родном споте. Мне всегда нравилось наблюдать за людьми на их родных спотах, но то, какие трамплины Крисс брал на маунтинбайке в Unit, просто сразило меня наповал.

Matt perfektionierte den Body-Slide im Unit 23, dann ging es auf die Trails © Eisa Bakos

Кайл вдохновил тебя на то, чтобы сделать бодислайд?

Это была моя идея, но мне показалось, что будет круто увидеть, как он выполняет подобные трюки. Это так сложно! Все получилось не совсем так, как я хотел: общая масса твоего тела и велосипеда создает огромное трение во время прыжка. Так что все прошло неидеально, но я смог пройти весь участок стены.

Gee spricht darüber, wie er über die Jahre seinen Geist austrickste. © Dave Mackison

Какой совет дал тебе Атертон, чтобы сохранять моральную стойкость?

Может, это звучит как клише, но если ты веришь в то, что можешь преодолеть страх и сомнения, то не остановишься на достигнутом. Сегодня Ги Атертон именно так рассказывает о своих победах. Это очень интересно!

У меня было множество сомнений, поскольку я никогда не выполнял таких трюков. Все-таки прыгать над подушкой безопасности — это совсем не то. Я действительно должен был поверить в тот образ, который создал. Если я представил эти трюки, и в моей голове они срабатывали — значит, все возможно. Весь этот проект потребовал от меня большей настойчивости. Благодаря этому я действительно ощущаю вкус победы, но с другой стороны, сериал отнял так много времени, что некоторые трюки пришлось вырезать — надеюсь, когда-нибудь мы снимем продолжение. Так было всегда: сложно найти правильный баланс. В любом случае я в восторге от того, что в одном видео смог выполнить два новых суперкреативных трюка.

Die Dreharbeiten hinterließen ihre Spuren - physisch wie mental. © Eias Bakos

Тебе сложнее дались эти съемки, чем работа над предыдущим роликом «Frames of Mind»?

Да. Сериал — это не видео идеального проката на маунтинбайке, а, скорее, запечатленный на пленку эксперимент: смогу ли я выполнить все задуманное. Такая документальная съемка гораздо сложнее, ведь в самом начале я заявляю, какие трюки планирую сделать. Так что мне пришлось выполнять обещания. У меня попросту не было возможности изменить свои планы или придумать нечто новое. Я должен был сделать это. Получился хороший урок на будущее: иногда говорить легче, чем делать, но в этом случае я справился.

Встать с утра и первым делом подумать, что нужно сделать двойной флип © Eisa Bakos

Видно, что и твоему организму тоже пришлось нелегко. Как ты готовил себя к падениям?

Опыт съемок «Frames of Mind» показал мне, что можно провести все вычисления и продумать каждую деталь, однако с первого раза навряд ли что-то получится. Но через некоторое время все выйдет! Эта мысль помогает мне набираться терпения, выдерживать все падения и удары. Конечно, иногда эмоции накапливались, и мне хотелось бросить эту затею. Мне пару раз хотелось сдаться. Я думал: «Ну когда же у меня получится?». Каждый раз, когда я думал, что набрал идеальную скорость или сделал отличное вращение, я промахивался ногой мимо стойки, на которую должен был приземлиться. Но потом я пробовал еще раз, и все почти получалось.

Сальто с приземлением на стойку требует сосредоточенности канатоходца и смелости бейсджампера Мэтт Джонс

Это на удивление сложный с точки зрения техники трюк. Я могу встать утром и с легкостью прыгнуть двойной флип, потому что просто сказал себе: «Ну же, сделай это». Но трюк из сериала совсем другой. Сальто с приземлением на стойку требует сосредоточенности канатоходца и смелости бейсджампера, чтобы сделать сальто вперед. Каждый раз непонятно, получится ли. Это очень странное сочетание сосредоточенности и смелости, которое мне никогда не приходилось видеть ни в одном трюке.

А когда у меня получилось, то это просто получилось. Я последовательно тренировался, а результат был настолько непоследовательным... Я прикладывал все усилия, чтобы попытаться сделать сальто вперед, при этом было непонятно, получится ли у меня приземлиться. Это было довольно сложно принять. Я так старался выполнить первую часть трюка, тогда как она даже не была самой интересной, ведь прорывом стал именно флип вперед. На камеру попало 350 попыток выполнить трюк, а в свое свободное время я, наверное, еще сотню раз повторил фронтфлип и другие элементы. Я ни над чем не работал так усердно.

In der Serie reist Matt durch ganz Großbritannien. © Dave Mackison

Тебе потребовалось дважды съездить на спот, чтобы выполнить сальто с приземлением на стойку. Ты ощущал давление, когда второй раз отправлялся в Девон?

Я всегда знал, что у меня получится, но мне казалось, что у меня очень мало времени. Я думал, что мне потребуется несколько тысяч дублей, прежде чем смогу пройти эту трассу без ошибок. Из-за съемок в зимнее время у меня было не так много попыток: перед каждой новой попыткой мне приходилось очищать байк, обувь и шины от грязи. Я потерял уверенность, но не утратил упорства — я знал, что все получится.

Во время той поездки я думал, что съемки могут затянуться до 2021 года. А потом у меня все получилось — правда, произошло это несколько странно. Обычно за целый день тренировок у меня получался один или два фронтфлипа, а тогда я внезапно сделал шесть подряд. Что-то изменилось. Трюк очень странный, я не хотел бы повторять его. Мне кажется, у других райдеров даже не возникнет мысли такое провернуть.

У меня не хватило времени, чтобы вставить в сериал разворот на 720 градусов без рук с переходом в барспин. Но раз я заявил об этом трюке, я обязательно его сделаю. Мэтт Джонс

Как думаешь, ты еще используешь эти трюки на конкурсе или в видео?

Я бы очень хотел повторить гейнер на соревновании. Когда ты находишься на велосипеде вверх ногами почти вслепую и не опираешься ни на руки, ни на ноги — ощущения сумасшедшие!

В сериал не вошел еще один трюк: разворот на 720 градусов без рук с переходом в барспин. Ты собираешься его выполнить?