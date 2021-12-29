От картинга до чемпиона мира в F1: стремительный взлет Макса Ферстаппена

Учитывая то, каких успехов Макс Ферстаппен добился всего за семь коротких лет в « Формуле-1 », его восхождение на вершину – и шанс на получение титула чемпиона мира – казалось не только вероятным, но и неизбежным.

Но чтобы это произошло вот так? Достичь вершины, обогнав самого успешного гонщика команды, которая пользуется небывалым успехом, на последнем круге финальной гонки года? Не может быть! Но именно так и произошло в случае с Максом Ферстаппеном в начале декабря на Гран-при Абу-Даби. Эта победа стала десятой для команды Red Bull Racing Honda в одном из лучших сезонов и принесла самую большую награду.

Послушайте выпуск «Становление чемпиона: Макс Ферстаппен» подкаста Beyond the Ordinary:

С того момента, как он стал самым молодым гонщиком, когда-либо одерживавшим победу в «Формуле-1», – а это случилось во время первой гонки за команду Red Bull Racing в Испании в 2016 году – Ферстаппен превратился в самого многообещающего персонажа своего вида спорта. Он постоянно оспаривал негласные правила о том, чего и как быстро можно достичь в самых жестких гонках мира в категории «автоспорт».

Став чемпионом «Формулы-1» в 18 лет в Барселоне, Ферстаппен ежегодно одерживал по несколько побед в гонках. После своего прорыва гонщик вынужден был довольствоваться тем, что время от времени «мешал» лидеру «Формулы-1» Хэмилтону и его команде Mercedes. Однако несмотря на попытки гонщика из Голландии подвинуть Льюиса с пьедестала, тот продолжал получать титул за титулом. Но теперь все изменилось.

Кто же такой Ферстаппен и как он достиг этого результата? Ответы других гонщиков, товарищей чемпиона по команде, журналистов, болельщиков, его самых близких людей и самого Макса ты можешь услышать в последнем эпизоде подкаста Red Bull Beyond the Ordinary под названием «Становление чемпиона: Макс Ферстаппен».

Под ночным небом на «Яс Марине» сбылась мечта Ферстаппена © Getty Images/Red Bull Content Pool

С того момента, как Ферстаппен пересек финишную черту трассы в Абу-Даби, его жизнь превратилась в водоворот событий. Он осознал, что мечта всей его жизни сбылась, а вечная напряженная борьба с Хэмилтоном на протяжении сезона обернулась ликованием и удовлетворением. Теперь спортсмен пытается осознать масштаб своего достижения.

«Безусловно, моей конечной целью в "Формуле-1" было стать чемпионом мира, а все, что происходит сейчас, – это лишь приятный бонус, – говорит он.

– Этот сезон в целом был сумасшедшим. Трудно себе представить более невероятную завершающую гонку! Она стала хорошим подведением итогов всего сезона.

Во время радиопереговоров все кричали, эмоции были на пределе. Поначалу никто не мог поверить, что это произойдет на самом деле... На последнем круге я плакал, не скрывая этого. Ситуация была просто безумной! Стресс, накопившийся за весь сезон, борьба... Едва ли могло быть более напряженно».

В Абу-Даби Макс разделил особенный момент со своим папой, Йосом © Getty Images/Red Bull Content Pool

«Напряженная» – это прилагательное, которое хорошо описывает стремительный карьерный взлет Ферстаппена. Им он обязан мощной смеси из безупречной семейной истории, неоспоримого таланта, готовности к яростному соперничеству, непоколебимой вере и упорству в работе.

В возрасте двух лет он начал водить квадроциклы, в четыре года сел за руль карта, а в семь начал участвовать в гонках и побеждать. Казалось, что ему предначертано добиться успеха в автоспорте.

Такая карьера едва ли удивляет тех, кто в годы становления Ферстаппена соревновался с ним в гонках. Например, вот что говорит его нынешний соперник по «Формуле-1» и давний друг Пьер Гасли из команды Scuderia AlphaTauri :

«В детстве мы вместе занимались картингом. Пару раз мы даже поссорились на треке. Он всегда был среди лидеров – тех быстрых парней, которых ты хочешь обогнать, – рассказывает Гасли.

– Он великолепный соперник. Макс очень усердно работал над достижением нашей общей цели».

В Испании в 2016 году Макс одержал победу в первой гонке за Red Bull © Getty Images/Red Bull Content Pool

Жажда конкуренции помогла Ферстаппену стать звездой сверхнапряженного сезона «Формулы-1».

«Для "Формулы-1" сезон 2021 года стал фантастическим, – рассказывает тринадцатикратный победитель гонок F1 Дэвид Култхард.

– Этот год войдет в историю "Формулы-1". В прошлом у нас было колоссальное соперничество. Такая борьба случается раз в десять-двадцать лет. Но когда она происходит, замечательно иметь возможность понаблюдать за прямым противостоянием двух великих спортсменов».

В эпизоде подкаста «Становление чемпиона: Макс Ферстаппен» подробно рассказывается о том, как гонщик из Голландии прошел путь от вундеркинда картинга до участника тренировки Гран-при F1 Японии 2014 года в составе команды Scuderia Toro Rosso. Эта первая тренировка состоялась всего через неделю после того, как гонщику исполнилось 17 лет. Вскоре после этого карьера Макса пошла в гору: в 2019 и 2020 годах гонщик входил в тройку лучших на чемпионатах мира. А затем наступил 2021 год, в котором спортсмен получил самый главный приз – и сделал это в своем неизменном стиле.

Бывший пилот Red Bull Racing Honda и соперник Макса по юниорским гонкам Алекс Албон ничуть не удивился, что подход Макса не изменился даже несмотря на то, что ставки возросли.

«Иногда, когда до квалификационных заездов оставалось совсем немного, я начинал готовиться и изучать данные, а он играл в FIFA или Call of Duty, – смеется Албон.

– Обожаю его за это! Хотел бы я быть таким спокойным».

В Зандворте фанаты болели за Макса изо всех сил, и их герой их не подвел © Getty Images/Red Bull Content Pool

В эпизоде «Становление чемпиона: Макс Ферстаппен» подробно рассказывается о том, чего Ферстаппен достиг и как он это сделал. Преданные фанаты «Формулы-1» по всему миру также смогут узнать, что Макс планирует делать дальше.

«Макс – это гонщик, от которого на трассе невозможно отвести глаз, – рассказывает Култхард.

– Ты просто понимаешь, что он достигнет чего-то невероятного».