Главные цифры о титуле Макса Ферстаппена в «Формуле-1»

№ 33 стал номером один — вот самые важные цифры о чемпионстве Макса Ферстаппена в « Формуле-1 », которое он завоевал со своей командой Red Bull Racing Honda благодаря невероятной победе на Гран-при в Абу-Даби на прошлых выходных.

Но если копнуть чуть глубже, мы найдем много другой статистики, которая дополняет этот путь, предлагает интересные нюансы и дает понять, как — и почему — летучему голландцу из команды Red Bull удалось добиться столь потрясающего результата в сезоне 2021 года, где он сверг с Олимпа «Формулы-1» действующего и семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона из команды Mercedes.

Вот ключевые цифры чемпионского сезона Макса.

Монако — одна из трех гонок, где Макс лидировал на каждом круге © Getty Images/Red Bull Content Pool

652

В этом сезоне Макс прошел лидером 652 круга — это 50,2 % от всех кругов, вдвое больше кругов, где был лидером Хэмилтон (297), и больше, чем у остальных девяти гонщиков, которые были лидерами гонок в этом году, вместе взятых (348). На этот сезон пришлось более половины из 1239 кругов, в которых Макс был лидером за всю свою карьеру. А что же в финале этого сезона, прошедшем в Абу-Даби? Макс был лидером в одном круге — последнем.

141

Макс завоевал титул чемпиона мира в своей 141-й гонке в «Формуле-1», 23 из которых он провел в команде Scuderia Toro Rosso (2015–16 гг.), после чего перед Гран-при в Испании 2016 года перешел в Red Bull Racing и победил в дебютной гонке за команду.

18

Призовые места в 2021 году из 60 попаданий на пьедестал в карьере Макса. С начала 2018 года Макс поднимался на пьедестал в 49 из 81 гонки — 60 % всех Гран-при за четыре года.

Домашняя победа Макса в Зандворте — одно из самых запоминающихся достижений © Getty Images/Red Bull Content Pool

13

Количество гонок из 22, где команда Red Bull Racing показала самый быстрый пит-стоп из всех Гран-при в 2021 году (Ферстаппен в Бахрейне, Португалии, Монако, Азербайджане, Штирии, Австрии, Венгрии, Нидерландах, Турции, Катаре и Абу-Даби, Серхио Перес во Франции и Саудовской Аравии).

10

Количество побед в этом сезоне из 20 за всю карьеру Макса и количество поул-позиций в 2021 году из 13 за его карьеру. Максу не было равных во Франции, Штирии и Австрии, где он впервые выиграл три гонки подряд и был лидером на всех 142 кругах в Гран-при в Штирии и Австрии на трассе Red Bull Ring.

9

Количество секунд, в течение которых Макс опережал Хэмилтона за 5487 км из всех гонок, полностью пройденных обоими гонщиками в 2021 году (сюда не входят Гран-при в Азербайджане, Англии, Бельгии и Италии).

6

Самые быстрые круги в сезоне из 16 за карьеру Макса, пять из которых принесли ему дополнительные очки в чемпионскую копилку за финиш в топ-10 в Испании, Франции, Австрии, Катаре и Абу-Даби.

Команда Red Bull снова показала высочайший уровень пит-стопа © Getty Images/Red Bull Content Pool

4

Количество лет подряд, когда команда Red Bull Racing получала награду DHL Fastest Pit Stop Award — за самое быстрое среднее время пит-стопа в течение сезона. Из самых быстрых пит-стопов в этом сезоне команда Red Bull провела восемь самых быстрых пит-стопов и девять из топ-10.

2

Макс является вторым чемпионом мира из команды Red Bull Racing после Себастьяна Феттеля, который выиграл четыре чемпионства подряд с 2010 по 2013 год.

1.88

Самый быстрый пит-стоп сезона в секундах, когда Макс приехал на пит-стоп на 40-м круге Гран-при в Венгрии — один из пяти пит-стопов быстрее двух секунд в этом сезоне.

1

Номер болида Макса, под которым он будет защищать свой титул чемпиона «Формулы-1» в сезоне 2022.