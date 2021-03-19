Лучшие игроки России сразятся в мировом финале Red Bull Mobile Esports Open
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Третий сезон Red Bull M.E.O., масштабного соревнования по мобильным играм, в рамках которого игроки сражаются за чемпионский титул в TFT, Hearthstone и PUBG MOBILE, близится к своему апогею.
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20 марта состоится финал по Hearthstone®, игроки в Teamfight Tactics узнают имя своего чемпиона 27 марта, а победители финалов по PUBG MOBILE станут известны 22 и 29 марта.
Россию будут представлять три чемпиона, завоевавшие первые места в региональных финалах по своим дисциплинам. Чемпионский титул по Hearthstone заполучил Jetrom, разгромивший своего оппонента со счетом 2:0. Сражаться в финале Teamfight Tactics будет going, а PUBG MOBILE представит команда UNDEAD CROW.
Третий сезон соревнований в мире мобильных киберспортивных дисциплин завершится грандиозным 13-дневным финалом, который перенесет участников и болельщиков в виртуальный Стамбул. Помимо соревнований самого высокого уровня, зрителей мирового финала ждут виртуальные туры по одному из самых красивых городов планеты и его знаковым местам, прямые трансляции, интерактивные челленджи и многое другое. Реальный Стамбул уже принимал национальный финал Турции по Red Bull M.E.O. в июле 2020 года, когда игроки сражались, находясь в автомобилях, расположенных на движущемся пароме, чтобы обеспечить необходимую социальную дистанцию.
Уникальное расположение Стамбула одновременно в Европе и в Азии делает его идеальным виртуальным полем битвы для региональных победителей из 28 стран, которые сразятся на мировой арене, чтобы выяснить имена лучших игроков планеты. На цифровой площадке будут расположены три отдельные зоны, посвященные разным дисциплинам: финал по стратегической карточной игре Hearthstone® состоится на Гранд-Базаре, одном из самых старых и больших рынков в мире, финал по авто-баттлеру TFT — на оживленной площади Ортакёй, а финал по PUBG MOBILE будет разделен на два региональных ивента, по итогам которых будут объявлены “Чемпион Запада” и “Чемпион Востока”, а соревнования пройдут на вокзале и в порту Хайдарпаша.
Третий сезон Red Bull M.E.O. побил рекорд по количеству зарегистрированных участников и стал самым успешным в истории турнира: с мая 2020 года в нем зарегистрировались более 22 000 игроков.
Присоединяйся к прямой трансляции финалов третьего сезона Red Bull M.E.O. в виртуальном Стамбуле на русском языке на Twitch канале RedBullRus:
- 20 марта: Red Bull M.E.O., 3 сезон, мировой финал по Hearthstone®
- 27 марта: Red Bull M.E.O., 3 сезон, мировой финал по Teamfight Tactics
- 29 марта: Red Bull M.E.O., 3 сезон, мировой финал по PUBG MOBILE (Запад)
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