Лучшие игроки России сразятся в мировом финале Red Bull Mobile Esports Open

Уникальное расположение Стамбула одновременно в Европе и в Азии делает его идеальным виртуальным полем битвы для региональных победителей из

28 стран

, которые сразятся на мировой арене, чтобы выяснить имена лучших игроков планеты. На цифровой площадке будут расположены три отдельные зоны, посвященные разным дисциплинам: финал по стратегической карточной игре Hearthstone® состоится на Гранд-Базаре, одном из самых старых и больших рынков в мире, финал по авто-баттлеру TFT — на оживленной площади Ортакёй, а финал по PUBG MOBILE будет разделен на два региональных ивента, по итогам которых будут объявлены “Чемпион Запада” и “Чемпион Востока”, а соревнования пройдут на вокзале и в порту Хайдарпаша.