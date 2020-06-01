7 советов, как улучшить мастерство брейкинга

Один из самых эффективных способов улучшить мастерство брейкинга — обратиться за советом к тем, кто достиг в этом деле высокого уровня. Мы собрали ряд полезных советов, которые помогут вам совершенствоваться физически и интеллектуально, чтобы максимально развить ваши танцевальные способности.

Я не выполняю безумные трюки, я просто танцую. Kastet

1. Kastet считает, что главное — простота.

Kastet на пути к вершине брейкинга на B-Girl Finals © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Выиграв в 2019 году соревнование Red Bull BC One B-Girl, она честно призналась: «Я не исполняю безумные трюки, я просто танцую». Ее совет новичкам прост: «Подходите к танцу творчески и не думайте, что сможете победить только за счет невероятных, эффектных движений».

Кастет и би-герл Ayumi в финале Red Bull BC One 2019

Установите приложение Red Bull TV , чтобы смотреть больше контента из мира брейкинга.

Став второй би-гёрл, выигравшей титул Red Bull BC One B-Girl, Kastet показала, насколько ярко в брейкинге можно проявить свою креативность и танцевальные возможности, особенно когда приходится соревноваться с танцорами, выполняющими сумасшедшие, сложные движения, на которые способен не каждый.

Дай себе время. Neguin

2. Neguin советует оттачивать танцевальную технику.

Neguin © Nika Kramer / Red Bull Content Pool

На одном из своих многочисленных мастер-классов Neguin подчеркнул, что танцорам независимо от пола очень важно «не торопиться и освоить правильную технику». Также он сказал, что владение правильной техникой поможет брейкеру чувствовать себя более комфортно в танце. Он предлагает проверить техничность своих движений, ответив на два вопроса:

«Можешь сделать одно и то же движение, двигаясь в обоих направлениях?» «Сможешь одновременно разговаривать и выполнять элемент?»

Ищи вдохновение в классике брейка. Menno

3. Совет от Menno: что делать, чтобы выделиться на фоне других?

B-Boy Menno © Rutger Pauw

Menno считается одним из самых незаурядных танцоров.

По его словам, «сначала нужно вдохновиться классикой брейкинга, а затем добавить что-то свое». «Смотрите, как танцуют легендарные исполнители, такие как Maurizio, Ken Swift, Crazy Legs, Storm, Swift Rock, группа Aktuel Force и нью-йоркские брейкеры. Будьте критичны и честны по отношению к себе. Если другие выполняют похожие на ваши движения, откажитесь от их исполнения, ведь иначе вы не сможете отличаться от остальных».

Final Battle: Wing vs Menno

Благодаря своему оригинальному стилю Menno не только стал одним из лучших брейкеров в мире, но и единственным троекратным чемпионом Red Bull BC One, что доказывает эффективность его подхода к работе над своим танцевальным стилем.

Чтобы создавать что-то новое, движения нужно менять. Lean Rock

4. Lean Rock считает, что нужно работать с разной музыкой.

Lean Rock © Nika Kramer/Red Bull Content Pool

Движения и музыка должны быть максимально гармоничны, и важно уметь выразить эту гармонию через свой танец. Поэтому необходимо подобрать правильную музыку, позволяющую сделать танец более выразительным.

«Новая музыка — это новое вдохновение, — говорит Lean Rock. — Мне кажется, если вы снова и снова выполняете один и тот же элемент, это может слегка надоесть. Чтобы создавать что-то новое, движения нужно менять, и, я думаю, смена музыки в этом очень помогает».

5. Logistx — сторонница работы с учителем.

Logistx © Nicole Burleson/Red Bull Content Pool

В работе над танцем немаловажную роль играет учитель или наставник, который может направить, дать совет по разным аспектам искусства брейкинга, а также составить честное и авторитетное мнение о вашем прогрессе.

«Найдите таких людей, которые захотят взять вас под свое крыло, посвятите себя работе и оттачивайте мастерство — тогда появятся те, кто будет направлять вас», — убеждена Logistx.

Если у вас что-то не получается, все нормально, продолжайте и получайте удовольствие. Victor

6. Victor советует привыкнуть к давлению во время соревнований.

Victor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Все брейкеры понимают, что для совершенствования танца необходимо научиться справляться со своими переживаниями и давлением конкуренции.

«Я множество раз наблюдал за работой Майка Тайсона, Шугара Рэя Леонарда и многих других боксеров и использую их психологические установки для брейка. Это очень помогает, позволяет чувствовать себя лучше», — говорит Victor.

Round of 16: Victor vs Leony

«Я просто не слушаю, чего ждут другие, пропускаю их слова мимо ушей, освобождаю мозг от лишнего и медитирую. Мысленно я говорю себе: "Вик, успокойся, ты молодец, не волнуйся. Если у тебя что-то не получится, все нормально, просто продолжай и получай удовольствие. Если не получится какое-то движение, делай следующее. Сцена принадлежит тебе"».

«Я по-прежнему нервничаю перед любым серьезным соревнованием. Самый сложный этап — первый, потому что ты все еще думаешь о чем-то помимо танца. Но потом становится легче».

7. Ami советует проявлять индивидуальность и наслаждаться тем, что делаешь.

Ami © Kien Quan / Red Bull Content Pool

Би-герл Ami выиграла множество крупных соревнований и является первой чемпионкой Red Bull BC One B-Girl World Finals. Она упорно работает и всякий раз на танцполе демонстрирует волевой характер. Но ее совет относительно того, как улучшить стиль, — это простое напоминание об одном из самых важных аспектов процесса практики:

Будь собой, делай то, что хочешь, и получай от этого удовольствие. Ami Music

Если вам не нравится свое дело и, выполняя его, вы не можете быть самим собой, то, скорее всего, вы не будете дальше стараться изо всех сил и совершенствовать танцевальное мастерство.