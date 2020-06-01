7 советов, как улучшить мастерство брейкинга
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Мы собрали лучшие советы от чемпионов Red Bull BC One, DJs и Red Bull BC One All Stars, которые помогут тебе повысить свой уровень танца.
Один из самых эффективных способов улучшить мастерство брейкинга — обратиться за советом к тем, кто достиг в этом деле высокого уровня. Мы собрали ряд полезных советов, которые помогут вам совершенствоваться физически и интеллектуально, чтобы максимально развить ваши танцевальные способности.
Я не выполняю безумные трюки, я просто танцую.
1. Kastet считает, что главное — простота.
Выиграв в 2019 году соревнование Red Bull BC One B-Girl, она честно призналась: «Я не исполняю безумные трюки, я просто танцую». Ее совет новичкам прост: «Подходите к танцу творчески и не думайте, что сможете победить только за счет невероятных, эффектных движений».
Кастет и би-герл Ayumi в финале Red Bull BC One 2019
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Став второй би-гёрл, выигравшей титул Red Bull BC One B-Girl, Kastet показала, насколько ярко в брейкинге можно проявить свою креативность и танцевальные возможности, особенно когда приходится соревноваться с танцорами, выполняющими сумасшедшие, сложные движения, на которые способен не каждый.
Дай себе время.
2. Neguin советует оттачивать танцевальную технику.
На одном из своих многочисленных мастер-классов Neguin подчеркнул, что танцорам независимо от пола очень важно «не торопиться и освоить правильную технику». Также он сказал, что владение правильной техникой поможет брейкеру чувствовать себя более комфортно в танце. Он предлагает проверить техничность своих движений, ответив на два вопроса:
- «Можешь сделать одно и то же движение, двигаясь в обоих направлениях?»
- «Сможешь одновременно разговаривать и выполнять элемент?»
Ищи вдохновение в классике брейка.
3. Совет от Menno: что делать, чтобы выделиться на фоне других?
Menno считается одним из самых незаурядных танцоров.
По его словам, «сначала нужно вдохновиться классикой брейкинга, а затем добавить что-то свое». «Смотрите, как танцуют легендарные исполнители, такие как Maurizio, Ken Swift, Crazy Legs, Storm, Swift Rock, группа Aktuel Force и нью-йоркские брейкеры. Будьте критичны и честны по отношению к себе. Если другие выполняют похожие на ваши движения, откажитесь от их исполнения, ведь иначе вы не сможете отличаться от остальных».
Final Battle: Wing vs Menno
Благодаря своему оригинальному стилю Menno не только стал одним из лучших брейкеров в мире, но и единственным троекратным чемпионом Red Bull BC One, что доказывает эффективность его подхода к работе над своим танцевальным стилем.
Чтобы создавать что-то новое, движения нужно менять.
4. Lean Rock считает, что нужно работать с разной музыкой.
Движения и музыка должны быть максимально гармоничны, и важно уметь выразить эту гармонию через свой танец. Поэтому необходимо подобрать правильную музыку, позволяющую сделать танец более выразительным.
«Новая музыка — это новое вдохновение, — говорит Lean Rock. — Мне кажется, если вы снова и снова выполняете один и тот же элемент, это может слегка надоесть. Чтобы создавать что-то новое, движения нужно менять, и, я думаю, смена музыки в этом очень помогает».
5. Logistx — сторонница работы с учителем.
В работе над танцем немаловажную роль играет учитель или наставник, который может направить, дать совет по разным аспектам искусства брейкинга, а также составить честное и авторитетное мнение о вашем прогрессе.
«Найдите таких людей, которые захотят взять вас под свое крыло, посвятите себя работе и оттачивайте мастерство — тогда появятся те, кто будет направлять вас», — убеждена Logistx.
Если у вас что-то не получается, все нормально, продолжайте и получайте удовольствие.
6. Victor советует привыкнуть к давлению во время соревнований.
Все брейкеры понимают, что для совершенствования танца необходимо научиться справляться со своими переживаниями и давлением конкуренции.
«Я множество раз наблюдал за работой Майка Тайсона, Шугара Рэя Леонарда и многих других боксеров и использую их психологические установки для брейка. Это очень помогает, позволяет чувствовать себя лучше», — говорит Victor.
Round of 16: Victor vs Leony
«Я просто не слушаю, чего ждут другие, пропускаю их слова мимо ушей, освобождаю мозг от лишнего и медитирую. Мысленно я говорю себе: "Вик, успокойся, ты молодец, не волнуйся. Если у тебя что-то не получится, все нормально, просто продолжай и получай удовольствие. Если не получится какое-то движение, делай следующее. Сцена принадлежит тебе"».
«Я по-прежнему нервничаю перед любым серьезным соревнованием. Самый сложный этап — первый, потому что ты все еще думаешь о чем-то помимо танца. Но потом становится легче».
7. Ami советует проявлять индивидуальность и наслаждаться тем, что делаешь.
Би-герл Ami выиграла множество крупных соревнований и является первой чемпионкой Red Bull BC One B-Girl World Finals. Она упорно работает и всякий раз на танцполе демонстрирует волевой характер. Но ее совет относительно того, как улучшить стиль, — это простое напоминание об одном из самых важных аспектов процесса практики:
Будь собой, делай то, что хочешь, и получай от этого удовольствие.
Если вам не нравится свое дело и, выполняя его, вы не можете быть самим собой, то, скорее всего, вы не будете дальше стараться изо всех сил и совершенствовать танцевальное мастерство.
Ami vs San Andrea