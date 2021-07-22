Вообще, бегать можно где угодно, просто одни места на планете лучше остальных. Если ты наматываешь километры на беговой дорожке в зале или раз за разом выбираешь один и тот же маршрут на районе, почему бы не попробовать что-то новое?

Мы как следует пошарились в своих фотоархивах и сделали эту подборку шикарных снимков бегунов и их историй: от безумного подъема на крутую вершину до неспешной пробежки по отдаленному пляжу в Египте.

Может, на волне вдохновения ты отправишься в те места самостоятельно; может, тебя осенит идея насчет нового бегового приключения; а может, ты зашнуруешь свои кроссы и наконец-то выйдешь на пробежку. В любом случае будь уверен в одном: эти снимки бегунов — самые шикарные из всех, что тебе довелось видеть.

1. Планица, Словения

Вверх по горнолыжному склону © Jure Makovec / Red Bull Content Pool

Участники уникального по своей сложности забега Red Bull 400 покоряют самый крутой лыжный трамплин в мире, который находится в Планице, Словения, среди гор и лесов.

«‎На снимке отлично видно крутизну и масштаб склона, а также как участники борются, обдирая себе колени, чтобы добраться до вершины, — говорит Маковец. — На старте было серо, туманно и мокро, но затем облака рассеялись, и c вершины, где сидели судьи, благодаря свету удалось сделать шикарный снимок».

2. Шамони, Франция

Головокружительный фон из зубастых горных вершин © Mathis Dumas/Red Bull Content Pool

Бразильская бегунья Фернанда Масиель тренируется перед забегом «Монблан Ультратрейл 2018» на фоне феерических вершин Эгюий Руж в долине Шамони.

«‎Там была невероятная атмосфера, — рассказывает Дюма. — ‎Спустя два часа подъема мы нашли этот хребет, как раз над облаками, со свежим снегом на скалах и потрясающими горами на заднем плане. Все было идеально».

3. Эксмур, Великобритания

Вдоль побережья © Olaf Pignataro/Red Bull Content Pool

Фотограф: Олаф Пиньяторо (Olaf Pignatoro)

Живописная беговая тропа по красивейшему участку побережья Великобритании. Но на этот раз здесь бушевали страсти в рамках скоростной 37-километровой гонки Red Bull Steeplechase с 400 участниками.

Забег был сложным не только для атлетов, но и для фотографа. Пиньяторо рассказывает: «‎Я хотел снять гонку на разных участках, но этот район настолько отдаленный, что нет дорог к самым живописным местам, так что мне приходилось тоже бежать. Для этого угла обзора мне пришлось лезть на довольно-таки опасные висячие скалы».

4. Калифорния, США

Пляж Блэк-Сэндс-Бич © Justin Sund / Red Bull Content Pool

Фотограф: Джастин Санд (Justin Sund)

В 2018 году ультрамарафонец Дилан Боуман установил рекорд прохождения Lost Coast Trail. Этот снимок был сделан на пляже Блэк-Сэндс-Бич в Шелтер-Коув на 65-м километре однодневного забега по 88-километровой дикой калифорнийской местности.

«‎Дилан бежал по заросшим тропам, через реки вдоль длинных скалистых пляжей, и этот снимок передает всю масштабность того испытания, — вспоминает Санд. — ‎Фото также проникнуто приключенческой атмосферой бега: чувствуешь себя лилипутом посреди величественной природы, но все равно движешься вперед, тело и ум на одной волне. Просто потому, что ты можешь».

5. Ноттингем, Великобритания

Бег через лес © Dora Damian / Red Bull Content Pool

Улыбающийся участник мероприятия по спортивному ориентированию Robin Hood на пути к очередной контрольной точке в самом легендарном лесу Англии.

«‎Уже вечерело, и я пыталась найти финиш, но никак не могла понять, где я нахожусь, — признается Дэмиэн. — ‎Я вернулась на маршрут, и тут мимо меня промчался участник с огромной улыбкой на лице — что само по себе уже чудо, учитывая сложность забега».

6. Седерберг, ЮАР

Покоряя скалистые горы Седерберг © Craig Kolesky/Red Bull Content Pool

Фотограф: Крейг Колески (Craig Kolesky)

Топовый ультрамарафонец Райан Сэндс на спуске в окружении хребтов Седерберг в ЮАР. После непростого сезона, проведенного в борьбе с болезнью и травмой, Сэндс с друзьями отправился в путешествие, чтобы просто побыть в горах.

«‎Съемки Райана всегда... хм-м-м... занятные, — отмечает Колески. — ‎Дальние высокие горы — его стихия, где он любит быть налегке. Мне же остается нагрузиться аппаратурой и занять выгодную позицию. Его задача — бегать туда-сюда, пока я не сделаю снимок. Ну так обычно и происходит с активными видами спорта».

7. Суза, Италия

Стиви Кремер появляется из облаков © Stephane Candé / Red Bull Content Pool

На снимке Стиви Кремер завершает свой забег на Роччамелоне высотой 3538 метров в конце единственной в мире гонки «‎Тройной вертикальный километр» (Triple Vertical Kilometre) — Red Bull K3 .

«‎Я понятия не имел, откуда появятся спортсмены, — делится Канде, который провел ночь на горе, чтобы занять позицию. — Там такой крутой подъем, что многие ползли по камням, но никак не бежали. Выплывали как призраки из облаков, но многие все равно вызывали у меня улыбку».

8. Ньюкасл, Австралия

Повелитель песков © Krystle Wright/Red Bull Content Pool

Фотограф: Кристл Райт (Krystle Wright)

Дикие, ветреные пески пляжа Стоктон-Бич стали местом проведения 10-километрового забега Dune Dusters. На снимке — победитель Стью Адамс как раз спускается с самого высокого песчаного холма.

«Это снимок с высоты. Было удивительно наблюдать, как крохотные фигурки бегут напролом через дюны, несмотря на сильный ветер, — отмечает Райт. — ‎Мы подлетели довольно близко к земле, чтобы сделать фото, на котором показан масштаб местности и то, как спортсмены с ней взаимодействуют».

9. Шамони, Франция

Пробегая мимо ледника в Шамони © Kelvin Trautman / Red Bull Content Pool

Фотограф: Кельвин Траутман (Kelvin Trautman)

Горы в окрестностях Шамони таят множество лучших беговых маршрутов в мире. На этом фото ультрамарафонец Райан Сэндс бежит вдоль огромного ледника Гласье д'Аржантьер, тренируясь для забега «Монблан Ультратрейл».

«В этом регионе столько потрясающих пейзажей и головокружительных масштабов, что чувствуешь себя ребенком на игровой площадке, — рассказывает Траутман. — ‎Я хотел передать чистую радость от бега в этих местах, так что мы отправились налегке и ночевали в сторожках. Этот снимок с Райаном сделан на рассвете. Он слегка улыбается, пытаясь скрыть свой восторг».

10. Восточная пустыня, Египет

С корабля на бег © Harald Tauderer/Red Bull Content Pool

Фотограф: Харальд Таудерер (Harald Tauderer)

Кристиан Шистер — сам себе пример для подражания. В 20 лет он весил 100 кг и выкуривал 40 сигарет в день. А потом он начал бегать. На этом снимке он на пляже в Восточной пустыне Египта в рамках проекта Sail and Run .

С тех пор он участвовал в марафонах Marathon des Sables, South Pole, Brazilian Jungle и Himalayas. Но иногда самые простые места дарят не меньше радости от бега, чем экстремальные условия.

«‎На этом снимке Шистер во время легкой пробежки после того, как мы высадились на берег рано утром, — рассказывает Таудерер. — ‎Там было еще очень много крутых снимков, но именно этот показывает, что можно найти удивительные места везде, куда бы ты ни посмотрел».

Ну что, вдохновился фотографиями? Хочешь увидеть свои снимки среди других работ? Участвуй в Red Bull Illume 2021 в этом году и присылай свои лучшие фотографии.